De la mano de su hermano, Salma Hayek brilla sobre la alfombra roja

A la par de su exitosa carrera en Hollywood, Salma Hayek se ha involucrado en importantes causas sociales con las que ha mostrado su corazón altruista, sobre todo hacia la niñez mundial. Gracias a ese trabajo, la mexicana fue reconocida durante la ceremonia de los Baby2baby 2023, organizada por Paul Mitchell, donde personalidades como Kim Kardashian, Hailey Bieber, Alessandra Ambrosio y Sofia Richie se sumaron a esta gala benéfica. Para esta importante cita en el Pacific Design Center en West Hollywood, la mexicana contó con el apoyo incondicional de su hermano menor, Sami Hayek, quien se convirtió en su especial compañero sobre la alfombra roja. En las últimas semanas, Salma y su hermano han estado muy unidos, primero, durante la presentación de la nueva exposición del diseñador en Los Ángeles y durante el cumpleaños número 86 de su papá, don Sami Hayek Domínguez a quien celebraron con una íntima reunión familiar.

Como de costumbre, la veracruzana brilló sobre la alfombra roja con un vestido hecho a la medida y especialmente para esta ocasión por Bottega Veneta. Para esta importante ocasión, Salma confió en el diseñador Matthieu Blazy, director creativo de la firma, quien confeccionó para ella un espectacular vestido verde botella confeccionado en punto viscosa, con escote drapeado, anudado, con lentejuelas bordadas de pies a cabeza. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió varios detalles de este look de impacto, como que sus pendientes eran de Boucheron y su anillo Gucci: “La gala Baby2baby2023”, escribió la mexicana junto a un clip donde presume en todo su esplendor el outfit de esta noche.

También a través de esta red social, Salma compartió las fotos más especiales de esta noche en la que coincidió con grandes amistades, como Chaning Tatum, su compañero en la cinta Magic Mike: El último baile, quien fue el encargado de entregarle este reconocimiento. La mexicana reveló que fue muy especial ver al actor en la ceremonia, ya que no es fan de asistir a este tipo de eventos, lo que hizo más significativo este reconocimiento: “A mi querido amigo Channing Tatum, gracias por entregarme este premio, (sé cuánto odias hacer este tipo de cosas, así que muchas gracias)”, se lee en una parte de esta publicación donde compartió el momento exacto en el que recibió su premio.

Salma se mostró muy honrada por este reconocimiento con el que refrendó su compromiso con la niñez mundial: “Me siento increíblemente honrada y agradecida más allá de las palabras por recibir el premio Giving Tree de este año en la Gala Baby2baby 2023 (…) Prometo que continuaré asumiendo el compromiso de toda mi vida de ayer a los niños de todo el mundo” escribió haciendo referencia a este importante premio. Por último, Salma agradeció a la fundación por colaborar con los damnificados de Acapulco: “También estoy profundamente agradecida por su donación de 50 mil pañales a los niños de Acapulco tras el paso del huracán Otis. Gracias desde el fondo de mi corazón”, añadió.

Su encuentro con Kim

Durante la gala, Salma Hayek coincidió con Kim Kardashian quien, recientemente dedicó su disfraz de Halloween a la mexicana recreando su personaje en la cinta From Dusk Till Dawn. Muy al estilo de la mexicana, la empresaria posó con una boa, tal como lo hizo en su momento Hayek. Agradecida por el guiño, Salma reaccionó en redes: “Bravo @kimkardashian. Me siento muy honrada. Me recordaste algunas de mis memorias más salvajes”, escribió. Tras aquel homenaje, Salma y Kim se reunieron durante la ceremonia benéfica donde aprovecharon la ocasión para posar para la foto del recuerdo, Salma en su espectacular Bottega Veneta y Kim con un elegante vestido negro de encaje de Balenciaga.