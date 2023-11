La divertida anécdota que ha revelado Mauricio Ochmann sobre el inicio de su relación con Paulina Burrola

Sin duda alguna, Mauricio Ochmann se encuentra en un punto muy importante en su vida, en el que el éxito profesional ha sido una constante y en el que la estabilidad y la plenitud se han instalado en su día a día. Algo de lo que el intérprete ha dado muestra en sus redes sociales, donde suele compartir algunos de los instantes más especiales de su vida carrera, pero también de su vida, haciendo a sus seguidores partícipes de todos ellos. Es por eso que no ha sido una sorpresa que el actor se haya abierto de capa a la hora de revelar cómo fue que se dio el inicio de su relación con Paulina Burrola -con quien lleva saliendo poco más de dos años-, la cual inició luego de que el intérprete fuera flechado por Cupido luego de encontrarla en redes sociales, plataformas que sirvieron como medio para que él pudiera acercarse a la hermosa modelo y hacerle saber que estaba interesado en ella. Sin embargo, Ochmann también reveló que antes de recibir cualquier respuesta de Paulina, tuvo que esperar un tiempo, pues lo dejó en visto unos días.

Así lo compartió el intérprete durante una sincera charla que sostuvo con Adrián Uribe, quien en ese momento interpretaba a su popular personaje de ‘El Vitor’, para su programa Es de Noche Pero Sin Sueño, en donde fue cuestionado sobre el inicio de su relación con Paulina, una oportunidad que el actor aprovechó para sincerarse respecto a su vida personal, dejando en claro su gran sentido del humor y siguiendo un poco la línea dramática que exigía ese momento, pues incluso se atrevió a imitar la característica forma de hablar de ‘El Vitor’. “¿Sí la ‘stalkeabas’ (veías su perfil sin conocerse) en Instagram?”, preguntó Adrián, provocando las risas de Ochmaan, quien de lo más sincero respondió. “Hoy por hoy, las redes sociales son una herramienta muy útil y de repente fue de que ‘Me gusta’ (en las fotos de Paulina), que me vuelve a gustar…”, comentó el intérprete, revelando la forma en la que se hizo notar ante su ahora novia.

Luego de que Paulina notó sus likes en redes sociales, ella comenzó a corresponder dichos gestos en las redes sociales de Mauricio, por lo que tras una temporada de intercambiar ‘Me gusta’, el intérprete se animó a escribirle y dejarle en claro sus intenciones de saber más de ella. “Y luego ya me animé y ya le escribí y le dije: ‘¿Qué onda? Te quiero conocer’”, recordó Ochmann un tanto nostálgico, no sin antes recordar que Paulina no respondió de inmediato a sus mensajes: “Bueno, me dejó en visto con tres días, y luego ya”, expresó entre risas.

Su noviazgo con Paulina Burrola

Siempre abierto al amor, a pesar de los tropiezos del pasado, Mauricio Ochmann inició una relación sentimental con Paulina Burrola hace poco más de dos años. En un principio, ambos manejaron todo bajo estricta discreción, pero con el paso de los días comenzaron a gritar su amor al compartir fotografías y cariñosos mensajes en redes sociales. Desde ese momento, los fans del protagonista de series como El Chema no pierden el rastro de la pareja, la cual atraviesa por un instante de plenitud al que Ochmann se refirió en una charla que sostuvo con el programa Ventaneando a inicios de este año. “Mi noviazgo con Pau lo estoy viviendo muy bonito, muy en paz, muy libre, sin presiones, sin estrés y dejando que el amor fluya. La verdad es que en lo personal como en lo profesional me siento muy pleno, en paz, contento…”, aseguró.

En ocasiones anteriores, Paulina ha hablado de lo bien que marcha todo junto a Mauricio. De hecho, reveló de qué manera han logrado construir un vínculo en el que prevalece la armonía, gracias al respeto que existe en el espacio personal de ambos. “Trabajar en tu individualidad, tus proyectos, metas, sueños, trabajar el apego emocional…”, dijo en sus redes sociales meses atrás. En otro momento, Paulina le dedicó a Ochmann un emotivo mensaje por su cumpleaños 45, dejando ver el gran cariño y admiración que le tiene. “Eres un gran maestro para todos los que nos cruzamos en tu vida, soy muy afortunada de ser testigo del hermoso ser humano que eres: amoroso, bondadoso, resiliente, amable, valiente y siempre dispuesto a dar lo mejor de ti. Te amo con todo mi corazón”, escribió.

