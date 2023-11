Coco Levy habla de los últimos días de vida de Talina Fernández

Desde la partida de Talina Fernández a los 78 años, su familia se ha encargado de honrarla a través de los recuerdos y las anécdotas de las que fue protagonista. De hecho, los últimos días de su vida fueron muy particulares, según relata Coco Levy, su hijo, quien fue testigo de algunas situaciones poco comunes en el comportamiento de la también llamada Dama del Buen Decir. De acuerdo con el también productor, las actitudes de Talina fueron una especie de premonición, pues todo indicaba que la conductora de televisión estaba preparada para el día en que aconteciera su fallecimiento, un instante doloroso que ocurrió tras un duro diagnóstico médico. Sincero, Coco habló cómo vivió esa circunstancia su círculo familiar, seguro de que su madre ha logrado descansar después de todo lo vivido.

¿Qué pasó con Talina antes de su muerte?

Coco asistió como invitado al programa del periodista Gustavo Adolfo Infante, El Minuto que Cambió mi Destino, espacio en el que habló del fallecimiento de su mamá. “Yo creo que sí se fue en paz…”, dijo al ser cuestionado por el entrevistador. En ese espacio, ahondó en detalles sobre las circunstancias que ocurrieron días antes de que Talina partiera, situaciones que saltaron a la vista de quienes permanecieron junto a la comunicadora. “La quisimos muchísimo, te voy a decir una cosa. A diferencia de la muerte de Mariana, tenía muchos achaques de la edad… 78 (años) y tenía un tiempo hablando de cosas raras, llevaba unos meses diciendo: ‘Ahora que ya me voy a ir…’, muy raro, en tantos ejemplos y en tantas cosas…”, explicó en la reveladora conversación, la cual evocó con claridad para explicar cómo parecía ser que su mamá estaba preparada.

Los días previos a la partida de Talina, Coco recuerda una anécdota que provocó curiosidad en él, pues todo comenzaba a toar otros matices, según recuerda. “Una semana antes de que le diera esta brutalmente rápida leucemia, llegó a la casa de comer con José Manuel en algún lado, se sentó en su sillón y dijo: ‘Ya, carajo, me chocan los restaurantes, son demasiado ruidosos, no me gustó la comida, prométeme que nunca me vuelves a sacar de la casa’…”, explicó Levy en la conversación, un tanto desconcertado por lo que ocurría en ese momento. “Decía cosas muy extrañas que hacían pensar que estaba teniendo una sensación de que se iba, no sé qué decir…”, aseguró el productor, quien al igual que su hermano Patricio permanecen tranquilos, semanas después del fallecimiento de la comunicadora.

El último romance de Talina

Para Talina, disfrutar cada instante de la vida no solo implicó entregarse de lleno a su pasión por los medios de comunicación. Permanecer apegada a su familia y el hecho de nunca estar cerrada al amor, le permitió conocer a quien fuera su última pareja, al señor José Manuel Fernández, quien estuvo a su lado hasta el último instante. “Ese señor es una bendición, lo seguimos viendo… Es un tipazo, ella disfrutó este último tiempo acompañada por él y nosotros le debemos a él el alma entera y siempre será una persona para nosotros de primera línea y de primera importancia, José Manuel Fernández…”, contó Coco en otro punto de la charla, en la que se mostró conmovido al hacer un repaso por varios de los episodios de su entorno familiar, el cual ha quedado marcado por varios acontecimientos.

Mientras tanto, los cercanos a Talina han hecho todo para cumplir con las últimas voluntades de la presentadora, entre ellas las de llevar sus cenizas al mar y respetar las decisiones con respecto a sus bienes materiales. De hecho, meses atrás se dio lectura al testamento, en el cual se incluyó a los hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes la conductora de televisión les heredó parte de un terreno en San Miguel de Allende, Guanajuato. Así mismo, sus hijos, Patricio y Coco, realizaron en días pasados una venta de bazar con pertenencias de su madre, un nostálgico momento de profunda reflexión para todos, a manera de despedida de todas esas cosas que conservan la esencia de la Dama del Buen Decir, quien se caracterizó por ser amante del arte, la moda, los libros, entre otras cosas.

