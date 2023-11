Al ritmo de un rap, Will Smith dedica un emotivo tributo a su primogénito por su cumpleaños Con una creativa composición, el actor Will Smith celebró los 31 años de su hijo mayor Trey, fruto de su primer matrimonio con Sheree Zampino

La publicación de las memorias de Jada Pinkett llevó el nombre de Will Smith a los titulares de la prensa estadounidense durante varios días dado las íntimas revelaciones que la autobiografía contenía sobre su matrimonio, entre ellas el hecho de que la pareja se separó desde hace siete años, periodo en el que ante las cámaras y el público siempre se habían manejado como esposos. Si bien, la actriz aseguró que no planean divorciarse, su confesión puso en el foco al intérprete, quien emitió un par de cartas en las que hizo un profundo balance respecto a su relación con Jada dejando ver que el vínculo entre ellos permanece inquebrantable. Con las aguas más en calma, el actor ha decidido centrar su atención en su familia, a la que este lunes se ha unido para celebrar por todo lo alto el cumpleaños número 31 de su hijo mayor, Willard Christopher Smith -mejor conocido como Trey-, al que procreó junto a la empresaria y productora Sheree Zampino, con quien Will estuvo casado de 1992 a 1995.

El mensaje de Will Smith a su hijo mayor

A primera hora de la mañana, Will tomó sus redes sociales para mandarle una atípica felicitación a su primogénito. Y es que en lugar del tradicional mensaje de buenos deseos, el actor recurrió a su lado más creativo y le dedicó un especial tributo muy al estilo del Príncipe de Bel- Air, personaje con el que saltó a la fama en la década de los 90. “Willard Carroll Smith III nació el 11 de noviembre de 1992. Desde que nació lo llamamos Trey, porque era el tercer Willard Smith. Desde la primera vez que el doctor te puso en mis brazos. Sabía que encontraría la muerte antes de dejar que tú sufrieras daño”, señala en los primeros versos de su rap, el cual quedó plasmado en un video que compartió a través de su cuenta de Instagram.

A lo largo de su composición, el ganador del Oscar reflexionó acerca de su paternidad rememorando algunos episodios que vivió tras darle la bienvenida a su primer hijo, uno de ellos su primera noche con Trey en sus brazos: “Cuando salí de mi cama, me arrastré hasta tu cuna. Toqué tu cabeza suavemente, sentí que mi corazón se derretía. Porque sé que te amaba más que a la vida misma. Luego me arrodillé y le rogué al Señor: “Por favor, déjame ser un buen papá, todo lo que necesita’”, añadió.

El desafío de ser papá

En un acto de sinceridad, el actor confesó que se cuestionó a sí mismo si “sería lo suficientemente hombre” para ser padre, y reveló que les tomó una hora instalar el asiento de bebés en su automóvil. Agregó que llegó a sentirse “abrumado por la inmensidad” de la responsabilidad de ser padre, un papel que asumió entregado por completo a su retoño: “Entonces algo hizo click. En lo profundo de un lugar donde nunca antes nada había hecho click. Una decisión. Una convicción férrea. Me sequé las lágrimas, me levanté y toqué suavemente la cabeza de Trey. Y sabía que sólo había dos posibilidades: Iba a ser el mejor padre que este planeta jamás haya visto, o dos, iba a estar muerto”.

Al pie de su publicación, Will escribió unas conmovedoras palabras a su primogénito: “Feliz cumpleaños T-Ball. Eres responsable de algunas de las experiencias más importantes de mi vida. ¡Me presentaste la verdadera definición de amor! Encontré a Dios en tus ojos”. Varios rostros famosos reaccionaron a la publicación, entre ellos la ex esposa de Will, que aplaudió el gran trabajo que ha hecho el actor: “¡Feliz cumpleaños, hijo mío! ¡Lo estás haciendo muy bien papá!”, comentó Sheree.

La relación con su ex esposa, Sheree Zampino

Agradecido por la amistad que mantiene con la madre de su primer hijo, Will admitió que su separación fue uno de los episodios más complicados de su historia: “Con Sheree y Trey, fue un momento realmente difícil”, dijo a Jada en un episodio de Red Table Talk, “El divorcio fue lo peor en mi vida adulta, el divorcio fue el máximo fracaso para mí”.

Aunque hoy Sheree sostiene una relación cordial con la segunda esposa del actor, al principio tuvieron que lidiar con varias tensiones: “Hemos desarollado una hermandad realmente agradable, pero no ha sido fácil en el camino”, reveló Jada en su programa, en el que la ex de Will apareció como invitada, “A veces teníamos que fingir para lograrlo (...) Tratar de tener una familia integrada y no tener realmente un plan para ello. Realmente tuvimos que descubrirlo en el camino”.