Una nueva pérdida para el elenco de Euphoria tras la muerte de Angus Cloud Se ha dado la noticia del fallecimiento de Kevin Turen, productor de Euphoria y The Idol

Fue en julio pasado cuando el elenco de Euphoria se vio golpeado por una terrible noticia, Angus Cloud, uno de los protagonistas de la famosa serie, perdía la vida en lamentables circunstancias tras la partida de su padre. Con solo 25 años, el joven actor se había ganado el cariño del público con su naturalidad y franqueza frente a las cámaras, por lo que desde entonces, su partida ha dejado huella tanto en sus compañeros como en sus fanáticos. Ahora, la popular serie se vuelve a ver golpeada con una trágica pérdida, y es que esta mañana se ha confirmado el fallecimiento de Kevin Turen, productor de Euphoria y The Idol, quien tenía 44 años. La información ha sido dada a conocer a través de Deadline y confirmada por la familia del productor, que era considerado una de las grandes promesas de su generación. A pesar de que no se conocen las causas detrás de la muerte, se sabe que el fallecimiento se dio durante el fin de semana. Al productor le sobreviven su esposa, Evelina, y sus dos hijos, Jack y James. El CEO de la empresa propietaria de Deadline era un amigo cercano de Kevin, razón por la que parece que se conoció la información, a pesar de que no se ha dado mucha información al respecto.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La madre de Angus Cloud habla del trágico momento de la muerte del actor

Se ha revelado la causa de la muerte de Angus Cloud estrella de 'Euphoria'

Las palabras del padre de Kevin Turen

A pesar de que no ha habido un pronunciamiento oficial sobre el fallecimiento, el padre de productor, Edward Turen, apuntó en un comunicado difundido el domingo por la noche: “Kevin era tan increíblemente especial, este mundo será menos sin él”. De la misma manera, Jay Penske, CEO de PMC -propietaria de Deadline-, quiso expresar en un mensaje: “A pesar de sus muchos logros en Hollywood, la pasión más grande de Kevin eran su familia y amigos. Estaba tan orgulloso de sus hijos. Él y su esposa Evelina decidieron que sus hijos crecieran con grandes valores y se aseguraron de hacer una diferencia en el mundo. Nuestro corazón en general se rompe por ellos, y todos sentimos una profunda sensación de pérdida. Vamos a extrañar a Kevin tanto, y esta ciudad ha perdido a una de sus estrellas más brillantes hoy”.

La carrera de Kevin

Turen nació en Manhattan y estudió en la Universidad de Columbia, desde el 2005 comenzó a producir cintas independientes, hasta llegar a trabajar con algunos de los nombres más importantes de la industria como Richard Gere y Robert Redford. Recientemente, había conseguido reconocimiento por la atención que sus proyectos tuvieron, entre los que destacan Euphoria, The Idol y The Unbearable Weight of Massive Talent, en la que trabajó con Pedro Pascal y Nicolas Cage.

VER GALERÍA

'No tenía intenciones de dejar este mundo', la mamá de Angus Cloud sobre la partida del actor

La otra dura pérdida de Euphoria

Desafortunadamente, esta es la segunda gran pérdida que la producción de HBO sufre en apenas un puñado de meses. Fue el verano pasado cuando de forma totalmente inesperada, se dio la noticia de la muerte de Angus Cloud. El joven actor que había logrado conmover al público con su interpretación, perdía la vida después de la partida de su padre. De forma casi inmediata, sus compañeros comenzaron a manifestar su dolor con completa incredulidad ante lo que estaba pasando. Devastada, Zendaya escribió en sus redes sociales: “Las palabras no son suficientes para describir la belleza infinita que es Angus. Estoy tan agradecida de haber tenido la oportunidad de conocerlo en esta vida, de llamarlo hermano, de ver sus ojos cálidos y amables y su brillante sonrisa o de escuchar su carcajada contagiosa (ahora estoy sonriendo solo de pensarlo). Sé que la gente usa esta expresión a menudo cuando habla de las personas que ama: ‘Podía iluminar cualquier habitación a la que entrara’, pero déjenme decirles que era el mejor en eso. Me gustaría recordarlo de esa manera. Por toda la luz, el amor y la alegría sin límites que siempre logró darnos. Apreciaré cada momento. Mi corazón está con su madre y su familia en este momento, por favor, sean amables y pacientes, ya que el dolor es diferente para todos”.

Sydney Sweeney también expresaba su dolor: “Angus eras un alma abierta, con el corazón más bondadoso, y llenabas de risas todas las habitaciones. Esta es la cosa más difícil que he tenido que publicar y estoy luchando por encontrar las palabras precisas. Te extrañaremos más de lo que crees, pero me siento muy afortunada de haberte conocido en esta vida, y estoy segura de que todos los que te han conocido sienten lo mismo. Este dolor del corazón es real y desearía haber tenido un abrazo más y una carrera 711. Todo mi amor contigo”.

VER GALERÍA