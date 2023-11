Los rumores de un nuevo romance aumentan para Joe Manganiello tras ser visto acompañado en Florencia

Al paso de las semanas, los rumores en torno a la vida amorosa del actor Joe Manganiello después de su divorcio con la colombiana Sofía Vergara cobran mayor relevancia, y es que múltiples pistas apuntan a que el histrión experimenta una nueva oportunidad en temas del corazón, aunque pocas pruebas resultan tan contundentes como las captadas esta semana en la ciudad de Florencia, Italia. En las últimas horas han corrido como pólvora una serie de fotografías tomadas por paparazzi que muestran al ex de la latina en una actitud cariñosa y muy caballerosa junto a su compañera de gremio, Caitlin O’Connor.

Los rumores de un nuevo romance aumentan

En las postales reveladas por el tabloide ‘Daily Mail’, se aprecia a la pareja en medio de un paseo nocturno por las calles del país europeo. En relación con sus atuendos, que denotan un encuentro casual, el actor lució una playera gris de cuello redondo, cubierta por una chamarra negra de cuero, acompañada por unos pantalones negros y botas en la misma tonalidad. Para el caso de Caitlin, ella se decantó por un suéter de punto en color verde limón, con pantalones de mezclilla que no llegan al corte acampanado, pero tampoco se quedan en el mom jean. El look lo complementó con un abrigo beige a manera de sobretodo, unos tenis blancos y de accesorios un collar de cadena y aretes de arracada a juego. Las más de 15 imágenes que fueron capturadas evidencian diferentes acciones realizadas a lo largo de la cita. En las primeras es posible observarlos caminar uno junto al otro; no obstante, de forma repentina aparece a cuadro un paraguas, lo que hace suponer que ya en la calle fueron sorprendidos por las inclemencias del tiempo. Incluso el artículo cuenta aún con la etiqueta, por lo que no sería extraño que se hicieran de la protección ya en la calle.

Pero un poco de agua no hace daño, por el contrario, permite sacar a flote algunos encantos. Naturalmente ambos se acercaron más entre sí para protegerse bajo la tela del paraguas, pero fue aquí que ella O’Connor aprovechó para sostenerlo por el brazo de forma cariñosa a la par que él sostenía la sombrilla para cubrirla. Algo que destacar es que no se encontraban solos, pues venían acompañados nada menos que por el pequeño Bubbles envuelto en una mantita. Se trata del perro chihuahua que adoptó junto a Sofía y por el que la ex pareja afrontó uno de los últimos embates con el divorcio en marcha. El medio US Weekly dijo en julio pasado que una fuente cercana le confirmó la existencia de puntos pendientes de resolución en el acuerdo de divorcio, entre ellos la custodia de la mascota. “Todavía tienen algunos problemas que resolver, como la custodia de su perro, Bubbles”, señaló.

Sin embargo, ello no se tradujo en fricciones o tensión en cuanto al proceso y la relación de los involucrados, pues afirmó que Sofía tuvo la disposición de manejar la separación de la mejor manera posible. “Ella espera que puedan avanzar de forma tranquila y justa”, añadió la fuente anónima en relación a la negociación. De regreso al avistamiento, igualmente se les observó comprando comida en un puesto local y luego consumirla en plena calle, mientras charlaban. La complicidad y confianza parece estar construyéndose, pues incluso Joe mostró no tener el más mínimo problema en que Caitlin husmeara en su celular mientras él texteaba. Finalmente, ambos ingresaron a una boutique donde analizaron algunas de las piezas en exhibición.

Se desconocen los motivos por los que ambos se encontraban en Italia, aunque los propios retratos dejan al descubierto un par de gafetes idénticos enganchados en el costado de uno de los bolsos de mano que trajeron consigo en todo momento. Las fichas —semejantes a acreditaciones— podrían denostar algún tipo de filmación o evento exclusivo. Ante la ola de especulaciones, el mismo Manganiello utilizó su cuenta de Instagram para, de forma muy sutil abordar el tema y dejar en suspenso a sus seguidores. Mediante un álbum de 10 fotografías publicado este domingo, el histrión enlistó algunas de las actividades que ha desarrollado en los últimos meses (tras su divorcio). Ahí mencionó su participación como conductor del programa ‘Deal or no Deal’, grabado en una isla remota, su asistencia como padrino a la boda de uno de sus mejores amigos, sus asistencia a festivales, eventos sociales y “mucho, mucho más, así que estén atentos a la segunda parte”, escribió. De esa forma se refirió a sí mismo como un hombre soltero que dedicó gran parte a lo laboral, pero dejó la puerta abierta a nuevas posibilidades en el ámbito personal.

¿Cuándo se les relacionó por primera vez?

Este puede ser el avistamiento más contundente, pero no el primero, pues los rumores de un nuevo amorío en la vida de Joe surgieron en septiembre cuando fue fotografiado junto a la actriz de 33 años, mientras salían de un popular gimnasio en Venice, California. En las imágenes obtenidas por Page Six se observa a Joe muy serio caminando por la acera a lado de la joven en dirección al automóvil de él. La estrella de Magic Mike lucía un look deportivo conformado por unos shorts y una camiseta blanca sin mangas que dejaba a la vista el reciente tatuaje que se hizo en el antebrazo en honor a sus raíces armenias.