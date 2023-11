La triste despedida de Alejandro Fernández para su 'querido amigo'

El amor que Alejandro Fernández tiene por los animales va más allá de cuidarlos y tratarlos bien, pues para el intérprete todos los animales que posee son parte de su familia, especialmente sus perros, a quienes adora con todo el corazón. Algo de lo que ha dado muestra en sus redes sociales, donde suele dejarse ver disfrutando de la compañía de sus canes, quienes además suelen estar con él en instantes muy especiales, pues incluso lo han llegado a acompañar en sus giras. Es por eso que para el cantante resulta un tanto doloroso cuando tiene que darle el último adiós a alguno de ellos. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando desafortunadamente uno de sus hermosos perros partió.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El adiós de Alejandro para su perro

Con el corazón roto y los sentimientos a flor de piel, el ‘Potrillo’ compartió en su perfil de Instagram, un álbum de fotografías en los que se dejó ver al lado de su perro y en momentos de lo más familiares, pues incluso pudimos ver a la pequeña Cayetana, hija de Camila Fernández, convivir con el perrito. Al pue de las imágenes, Alejandro escribió un breve mensaje en el que reflexionó sobre lo importante que es disfrutar cada momento sin importar el día, la ocasión o el lugar, pues sin duda, la vida se pasa muy rápido. “Una vez más, la vida recordándonos por qué tenemos que disfrutar cada día que estamos aquí”, escribió el artista conmovido.

Alejandro continuó con sus palabras despidiéndose de su perrito, mostrándose esperanzado en que se econtrará con Coco, la perrita que perdió en 2021, y con su padre, don Vicente Fernández, de quien se aproxima su segundo aniversario luctuoso. “Buen viaje, querido amigo. Salúdame al viejo y a Coco. ¡Te amo!”, finalizó Alejandro.

Como era de esperarse, ‘El Potrillo’ ha recibido las muestras de cariño más especiales de parte de sus fans, amigos y colegas, quienes se han solidarizado en este difícil momento en el que ha tenido que despedirse de su compañero de vida. Uno de ellos fue su hijo Alex Fernández, quien se limitó a comentar con un emoji de paloma y un corazón blanco, lo mismo que si hija América, quien comentó la publicación con emojis de caritas tristes y llorando. Por otro lado, Mane de la Parra le envió sus condolencias al cantante: “Todo mi cariño, mi ‘Potri’”, externó el actor.

VER GALERÍA

El amor de Alejandro por los animales

En más de una ocasión, Alejandro Fernández ha dejado en claro el gran amor que tiene por los animales, por quienes siente un profundo respeto y admiración. Tal y como lo expresó en una publicación de Facebook en 2016, en la que se le podía ver posando al lado de uno de sus imponentes caballos, una imagen que acompañó de una profunda reflexión, en la que insistió en el respeto hacia los animales. “Antes de dominar al caballo, hay que dominarse a uno mismo y entender que ambos somos seres vivos”, compartió en aquella ocasión.

Semanas de mucha nostalgia para Alejandro

El próximo 12 de diciembre se cumplirán dos años de la partida de don Vicente Fernández, quien falleció a los 81 años. Y aunque aún faltan algunas semanas para esta fecha tan significativa para toda la familia, el intérprete no ha dejado de recordar a su padre en todo momento, pues a lo largo de su última gira, ha procurado mantener vivo el legado de su padre a través de sus canciones y de los homenajes que le ha dedicado en sus shows. Sin embargo, durante la reciente celebración del Día de Muertos, Alejandro ha procurado mantenerse rodeado del amor de su familia, pues a pesar de que se trata de una fecha para celebrar a quienes ya no están, siempre lo pone sensible el recordar que ya no está a su lado. “Aún duele, ya con un poquito más de resignación se podría decir, pero sí hay momentos que te llega el recuerdo y te llenan de nostalgia y te cubre”, comentó el ‘Potrillo’, en declaraciones retomadas por el programa De Primera Mano, antes de añadir lo mucho que le ha echado de menos, “Sobre todo en estos momentos es cuando más lo he extrañado”.

Con el corazón en la mano, Alejandro reflexionó sobre cómo le hubiera gustado aprovechar más su tiempo a lado de Don Vicente: “Aunque cuando estaba en vida… es bien difícil esto porque parece super trillado esto que dicen que cuando lo tienes en vida hazlo y cuando ya no lo tienes te hace falta, lo echas de menos, es verdad, ahora me arrepiento muchísimo de no haber aprovechado más a mi padre para pedirle más consejos”.

VER GALERÍA