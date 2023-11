De lo más enamorada, Galilea Montijo le dedica un mensaje a su novio en redes sociales

El último año ha sido de grandes cambios para Galilea Montijo, quien en medio del gran momento profesional por el que atraviesa, pues se ha convertido en una de las presentadoras con mayor proyección de la televisión mexicana, especialmente después de su paso por La Casa de los Famosos, en el plano personal la también actriz se encuentra con los sentimientos a flor de piel y con el corazón contento. Tras su divorcio de Fernando Reina Iglesias, el padre de su hijo, la presentadora del programa Hoy se ha dado una nueva oportunidad en el amor al lado del guapo modelo español Isaac Moreno, de quien se ha dejado ver de lo más enamorada en redes sociales, donde a pesar de guardar cierta discreción al respecto, de vez en cuando deja en claro lo bien que se encuentra con su galán. Algo de lo que sus seguidores han podido ser testigos este fin de semana, pues Gali le dedicó un emotivo mensaje a su novio, a través del cual puso en alto el gran amor que tiene por él.

El romántico mensaje de Galilea para Issac

A través de su perfil de Instagram, Galilea compartió una fotografía, tomada durante un evento que encabezó en su natal Guadalajara, Jalisco, en la que aparece de lo más feliz al lado de Isaac. Al pie de la fotografía, la intérprete escribió unas líneas dedicas a Moreno, en las que dejó en claro el total agradecimiento que tiene hacia él por estar con ella y ser su apoyo en los tiempos difíciles. “Gracias por estar en las risas, pero sobre todo por no soltarme en mis peores momentos”, expresó la hermosa tapatía de lo más enamorada.

Como era de esperarse, la publicación de Galilea Montijo generó todo tipo de reacciones de parte de sus fans, amigos y colegas, quienes no han dejado de celebrar el hecho de que se haya dado una nueva oportunidad en el amor. Sin embargo, la respuesta que más ha llamado la atención es la de Issac, quien no ha dejado pasar la oportunidad de gritar su amor por Galilea a los cuatro vientos: “Te amo”, expresó el español emocionado, dejando en claro lo enamorado que se encuentra y agregando algunos emojis de corazón y fueguitos para hacerlo más evidente.

Lo que ha dicho sobre su vida sentimental

Fue en mayo de este año cuando los primeros rumores sobre la vida sentimental de Galilea Montijo comenzaron a sonar fuertemente, especialmente después de que la presentadora fuera vista paseando por la playa en compañía de Isaac, quien en aquel entonces era un misterioso galán. Fue por eso que la conductora quiso aclarar la situación, dejando en claro que, en efecto, se encontraba en una nueva relación y que se estaba dando el tiempo para ver cómo fluían las cosas entre ella e Isaac. “Estoy bien, contenta, salimos, nos estamos conociéndonos, ojalá que se dé”, comentó ante los micrófonos de varios medios de comunicación durante una breve entrevista a las afueras de Televisa.

En ese mismo sentido, Galilea se animó a hablar del atractivo físico del modelo: “Eso siempre, claro mi amor”, comentó cuando los reporteros hablaron de su buen gusto. La tapatía aclaró que las fotos que están circulando en la red, en la que aparecen juntos en la playa, no son recientes y que fueron captadas el día en que los presentaron: “Me encanta, porque ponen una fotografía de cuando nos conocemos, porque a parte yo dije: ‘Qué guapo chavo’, pero ahí nos conocimos. Pero no es de: ‘Hola mucho gusto, eres mi amante, vamos a salir’, no, tampoco”, explicó. Aunque se mostró muy divertida durante la entrevista, en un tono más serio, pidió respeto para su familia: “Yo se los dije desde el primer día, me verán saliendo con uno, con otro. Lo sí no está padre que empiecen a inventar historias de que si infiel, que inventen historias donde hay niños que leen, no está padre”, dijo.

