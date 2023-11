El emotivo mensaje con el que Ludwika Paleta ha celebrado el cumpleaños de su hijo Nicolás

En más de una ocasión, Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza, conocido artísticamente como Niico, han demostrado tener una conexión de lo más especial, la cual incluso ha quedado en claro a nivel profesional, pues juntos han trabajado en una película, en la que quedó en evidencia la complicidad que existe entre ellos. Es por eso que al celebrar el cumpleaños número 24 de su primogénito, la actriz ha puesto en alto el gran amor que tiene por él, así como la admiración que siente al verlo convertirse en un gran ser humano, sentimientos que quiso compartir con sus seguidores en redes sociales.

Las palabras de Ludwika para su hijo Nicolás

A través de su perfil de Instagram, Ludwika compartió un video en el que mostró algunos de los instantes más especiales que ha vivido al lado de Niico, desde su llegada al mundo, hasta ahora que se ha convertido en todo un hombre con el que comparte incluso sus intereses artísticos. Algo de lo que también habló en el emotivo mensaje que le dedicó al pie de dicho clip, en donde felicitó al jovencito de lo más emocionada. “Me faltan las palabras para decirte lo mucho que te amo y lo orgullosa que estoy de la hermosa persona que eres. Feliz cumpleaños mi amor”, expresó la intérprete conmovida, recibiendo la respuesta más cariñosa del cumpleañero: “Te amo, ma”, agregando también una serie de emojis en forma de corazón.

La felicitación de Dominika para su sobrino

Por otro lado, Niico también recibió la emotiva felicitación de su tía, Dominika Paleta, con quien el joven actor y cantante mantiene una cercana relación, basada en la complicidad que existe entre ellos. “11:11: ¡Hoy celebro a una de las personas más adorables y especiales de mi vida! ¡Te amo con todo mi corazón! @niicohaza, ¡feliz cumpleaños!”, expresó la intérprete emocionada.

Cabe destacar, que Nicolás Haza ha compartido en sus redes sociales algunos vistazos a la increíble celebración que tuvo para su cumpleaños 24, una ocasión en la que se hizo rodear de sus amigos más cercanos, así como algunos de sus compañeros de elenco en la serie Te Quiero y Me Duele, en un boliche de la Ciudad de México en la que pasó un cumpleaños sumamente especial.

Su próxima película junto a su mamá

Aunque la película Héroes ha marcdao el debut en cine de Nicolás, previamente el actor ya había hecho sus pininos en la cinta Después, que aún no tiene fecha de estreno, pero en la que también trabajó junto a su mamá, Ludwika Paleta. En diciembre del año pasado durante su paso por la alfombra roja de los People’s Choice Awards, el joven actor compartió algunos detalles de este proyecto en el que comparte créditos con su famosa mamá: “Sí, juntos es el primer trabajo que realizamos y estuvo muy padre, porque justamente nos tocó ser madre e hijo y la química en la vida real le convidó a la ficción y viceversa, eso para nosotros estuvo bien padre”.

Sobre la cinta que filmó junto a su mamá, Nicolás compartió que no recibió ningún trato preferencial, al contrario, Ludwika hizo que viviera la experiencia como cualquier novato: “Algo que respeto mucho es que separó lo profesional de lo laboral, me trató como su compañero de trabajo y eso es algo increíble porque, al fin de cuentas, aunque en la película fuéramos madre e hijo, éramos compañeros de trabajo y lo agradezco mucho, porque hizo que yo aprendiera mucho”. El joven actor también habló de cómo ha querido dar pasos firmes en su carrera por su propio pie: “Siempre he sido de la idea que vengo de cierto lugar y ha habido muchas puertas que se han abierto gracias a eso, yo las aprovecho y vuelvo ese camino, mi camino, no me dejo definir por de dónde vengo, más bien, defino por quien soy yo en realidad”, añadió.

