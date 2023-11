De lo más enamorados, Alex y Alexia Hernández celebran su primer aniversario de bodas

Las cosas han cambiado mucho en el último año para Alex Fernández y Alexia Hernández, quienes este sábado 11 de noviembre se encuentran de celebración por su primer aniversario de bodas. Y es que para la pareja, las cosas no podrían ir mejor, pues se encuentran tan solo a unas semanas de darle la bienvenida a su segunda hija, a quien tentativamente podrían llamar Nirvana. Algo que los tiene sumamente ilusionados y con el corazón repleto de emociones. Es por eso que esta celebración ha sido doblemente especial para ellos, pues sin duda se encuentran en un momento en el que su familia se encuentra creciendo y en el que las buenas noticias no dejan de llegar. Algo de lo que han dado muestra a través de los mensajes que se han dedicado en redes sociales, donde no han dejado pasar la oportunidad de celebrar esta importante ocasión y celebrar el gran amor que se tiene y que los une.

Los mensajes que se han dedicado Alex y Alexia

A través de sus respectivos perfiles de Instagram, Alex y Alexia han hecho eco de esta fecha tan significativa para ellos, pues han compartido algunas fotografías tomadas aquel día en el que se prometieron amor eterno frente al altar, las cuales han acompañado de unas palabras sumamente emotivas, con las que han dejado en claro la complicidad que los une y su deseo de seguir agregando nuevas páginas y capítulos y su historia de amor. “¡Feliz a aniversario, princesa! ¡Que sea el primero de muchos! Te amo”, expresó el intérprete al pie de su publicación, mostrándose muy emocionado ante esta especial.

Por su lado, Alexia también compartió una serie de fotografías inéditas del día de su boda, en las que pudimos ver algunos de los instantes más entrañables instantes de aquella ocasión, llamando la atención una en especial, en la que se les puede ver arrodillados ante el altar, jurándose amor eterno. Al pie del álbum fotográfico, Hernández escribió: “¡El primero de muchísimos más! ¡Te amo demasiado! Feliz primer Aniversario”, dejando en claro así su deseo de continuar caminando de su mano.

Mía, la invitada más especial a la boda e Alex y Alexia

Tras sus bodas civil y espiritual, celebradas en 2021, la pareja fue sorprendida por la noticia más importante de sus vidas: el nacimiento de su primogénita Mía. Fue en septiembre del año pasado, justo un mes antes de la fecha que habían elegido para su boda religiosa (que finalmente pospusieron hasta noviembre de 2022 por los problemas de salud de Don Vicente Fernández), que los esposos protagonizaron una entrañable portada para ¡HOLA!, en la que anunciaron que estaban en la dulce espera de su primer hijo, una niña que nació el pasado 17 de marzo y a la que bautizaron con el nombre de Mía quien, quien se convirtió en la asistente más especial de la boda religiosa de sus papás.

La alegría por la llegada de Nirvana

Hace unas semanas, Alex Fernández hizo partícipes a sus fans de uno de los momentos más emotivos e su vida, al compartir un vistazo de la fiesta de revelación de sexo de su nuevo bebé, el cual quedó plasmado en un clip que el joven presumió en su cuenta de Instagram. En el video de tan solo algunos segundos aparece el cantante cargando en brazos a su pequeña Mía, mientras que Alexia gira unos círculos color rosa y azul de un tablero colocado frente a ellos. Vestidos de blanco, miraron emocionados una nube de humo rosa que se elevó de inmediato por encima de ellos, con lo cual confirmaron que el bebé que esperan será niña. La reacción de sus invitados fue tal, que lanzaron felicitaciones a los futuros papás, orgullosos de escribir las páginas de esta etapa colmada de gratas satisfacciones. “¡Bienvenida Nirvana! ¡Ya queremos conocerte! Vienes a darnos felicidad plena, ¡te amamos!”, fue el mensaje con el que el cantante acompañó el emotivo video que ha sido celebrado por sus seguidores, revelando también el nombre que han decido ponerle a su nueva bebé.

