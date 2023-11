Los nuevos vistazos que Michelle Salas ha compartido sobre su luna de miel en Japón

Han sido semanas sumamente especiales y llenas de amor para Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, quienes tras haberse jurado amor eterno en una emotiva ceremonia realizada en Italia, en la región de La Toscana, se embarcaron en una romántica luna de miel en la que tuvieron la oportunidad recorrer los sitios más emblemáticos de Japón, destino que eligieron para vivir sus primeros días como marido y mujer, y en el que sin duda pudieron reforzar los lazos que los unen. Algo de lo que la influencer ha dado muestra en sus redes sociales, en donde ha querido compartir con sus seguidores los detalles más especiales de su increíble viaje, así como los momentos más entrañables que vivió durante esos días al lado de su ahora esposo, quien sin duda se ha convertido en su mejor cómplice y compañero de viaje.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las nuevas fotografías de Michelle desde Japón

Encantada de hacer partícipes a sus seguidores de estos días de romance, Michelle se tomado el tiempo para elegir los instantes y lo detalles de su luna de miel en sus redes sociales, y mostrarlos al mundo con total ilusión. En las fotografías que ha compartido, hemos podido observar a la modelo y su marido recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de ciudades como Tokio y Osaka, y posando en los icónicos paisajes urbanos de dichos lugares. Sin embargo, también se han tomado el tiempo para conocer la cultura y tradiciones de otros lugares, pues han visitado algunos templos antiguos en los que han podido vivir de cerca el Japón más tradicionalista, dejándose maravillar por la imponente arquitectura de las construcciones que han visitado, así como sus expresiones artísticas más arraigadas, las cuales se pueden observar en los detalles de cada edificio, así como en los faroles de papel que rodean estos sitios.

VER GALERÍA

Por otro lado, Michelle también ha querido compartir algunos detalles de la deliciosa comida del lugar que ha probado, por lo que no pudieron faltar las fotografías de los increíbles platillos que degustó durante este viaje, mostrándose sumamente maravillada por la gastronomía japonesa, pues pudo probar sabores tan distintos y variados, de los cuales dio cuenta en sus redes sociales, donde las fotografías de los espectaculares platillos que degustó no han podido faltar, entre los que pudimos ver el típico sushi, pollo, pato e incluso ciruelas verdes.

El estilo de Michelle en cada paso de su luna de miel

Por otro lado, Michelle ha dado muestra de su estilo a la hora de recorrer el País del Sol Naciente, sorprendiendo con cada uno de sus looks, pues a pesar de que todos han sido de lo más cómodos y casuales, lo que le ha permitido caminar por horas, todos han tenido su toque de glamour, algo que siempre la ha caracterizado. Y para muestra un botón, pues para una de las románticas cenas que vivió al lado de su esposo, Mich eligió un top blanco cut out, con unos pantalones negros y un espectacular cinturón vintage Saint Lauren, un atuendo al que le agregó un mini bolso negro de Chanel, un outfit que utilizó para posar con la imponente belleza de la ciudad de Tokio como telón de fondo. Por otro lado, la influencer también se ha dejado ver en su momento más cómodo, pues para uno de sus días en Japón optó por un conjunto deportivo de Alo, el cual se componía de sudadera y pants en color arena, el cual combinó con unos tenis blancos y gafas oscuras.

VER GALERÍA

Lo que ha dicho Michelle Salas sobre su luna de miel y su boda

Con total ilusión, Michelle Salas compartió en sus historias de Instagram, el pasado 26 de octubre, un mensaje en el que habló de cómo se encuentra tras las semanas tan especiales que vivió y sobre las emociones que aún siguen vivas en su corazón tras su boda y su luna de miel. “Si me conoces, sabes de sobra y, si no, te cuento que soy un poquito peculiar y un tanto perfeccionista cuando se trata de compartir momentos como estos, ya que son momentos personales que sólo yo sé cómo los viví”, compartió. “Sólo quería tomarme este momento para simplemente agradecerles personalmente todos los mensajes hermosos y llenos de cariño que hemos recibido en estos días. Estoy en shock. Ha sido una verdadera locura y un roller coaster de emociones que no puedo ni empezar a explicar con palabras. Ojo, casarse es lo máximo, pero también es verdad que el proceso de organizarlo es un reto que no es tan fácil, como parece, por decirlo de una manera bonita, y quien les diga lo contrario está mintiendo. Todas las bridezillas me entienden”, agregó.

VER GALERÍA