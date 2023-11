Desde el lugar más mágico del mundo, El Canelo presume lo mucho que ha crecido su hija María Fernanda

Cuando Saúl El Canelo Álvarez no está preparándose para una pelea, pasar tiempo con su familia es una prioridad. Aprovechando que la próxima pelea que tiene programa es para mayo del 2024, el boxeador disfruta de unas vacaciones en Orlando, Florida, hasta donde viajaron para que su pequeña hija, María Fernanda disfrutara de la magia de Walt Disney World donde la visita obligada de la familia es al castillo de las princesas, uno de los sitios preferidos de la niña en este famoso parque diversiones. A través de sus perfiles de Instagram, tanto El Canelo como su esposa, Fernanda Gómez compartieron la ya tradicional fotografía familiar en este lugar donde todos disfrutan al máximo.

La familia en el lugar más mágico

Lo que más llamó de esta visita a Magic Kingdom, fue ver lo mucho que ha crecido María Fernanda, la hija del matrimonio quien, en diciembre próximo celebrará su cumpleaños número 6. En las imágenes familiares resaltan las playeras a juego del pugilista y de su pequeña hija quienes llevan una camiseta con estampado del parque de diversiones, mientras que la esposa del tapatío lució una de princesas. Así como se combinó con su papá, la pequeña también incorporó a su outfit un short de mezclilla como el que llevaba su mamá, con la simpatía que la caracteriza, la hija de El Canelo posó junto a sus papás derrochando ternura.

Desde hace unas horas, el boxeador ya había compartido en su cuenta de Instagram que se encontraba disfrutando de un viaje con su esposa, con quien publicó una imagen en la que él aparece dándole un beso en la mejilla. Horas más tarde, compartió la imagen familiar con el impresionante castillo de Magic Kingdom como telón de fondo, agregó un emoji de corazón sobre la foto que también retomó Fernanda Gómez quien, además, añadió otra imagen en la que ambos aparecen dándole un beso a su hija.

Su próximo cumpleaños

Si con las primeras imágenes de María Fernanda quedamos impactados, en sus historias de Instagram, la esposa de El Canelo compartió otra instantánea en la que queda claro lo mucho que ha crecido la pequeña quien posó con un peluche de Remi, el protagonista de Ratatouille. Será en un mes cuando la niña celebre su cumpleaños, como cada año, se espera que celebren con una gran fiesta como la que disfrutó del año pasado con temática de Barbie. En el pasado, la hija del boxeador ha tenido fiestas inspiradas en personajes como La Sirenita o el clásico de ballet, El lago de los cisnes.

María Fernanda, la más apegada a él

Hace unos meses, previo a su pelea de septiembre en Las Vegas, El Canelo sostuvo una sincera entrevista con El Chicharito a través de una transmisión en vivo en la que María Fernanda robó cámara mostrando a sus muñecos a cuadro. En esta conversación, el tapatío confesó cómo su hija hace todo por estar cerca de él a pesar de que esté en concentración: “Esa chiquilla no se me despega. Ahorita aquí en esta casa es la casa en la que me concentro, que está como a 15 minutos de mi hogar, donde vivo con mi familia, entonces ayer fui un ratito y me dice: ‘¿Pero por qué te vas ya?’, le dije: ‘pues ya tengo que descansar, porque mañana voy a entrenar’. Me vine y me habla por FaceTime mi esposa y me dice: ‘Oye, te habla tu hija, dice que no te importamos que porque nada más fuiste un ratito y no quisiste jugar con ella, que no la abrazas, que no sales con ella, que solo te importa el box’”, contó entre risas el deportista.