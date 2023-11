Las confesiones de Adamari López sobre cómo vivió la separación de Toni Costa

A dos años de haber hecho pública su separación de Toni Costa, Adamari López habla por primera ocasión de cómo ha sido el proceso que han atravesado como padres de Alaïa tras su ruptura. Más sincera que nunca, la presentadora acudió al podcast conducido por Erika de La Vega, En defensa propia, donde por primera vez habló de cómo es la relación el papá de su hija. A la distancia, la puertorriqueña reconoce que, al principio, la convivencia con el bailarín no era tan fluida; sin embargo, el bienestar de su pequeña los ha orillado a construir un vínculo cordial en el que siempre su hija es la prioridad: “Yo te puedo decir que soy buenísima”, comentó divertida cuando la venezolana le preguntó ¿cómo era como ex pareja?

Un principio difícil

Más sincera que nunca, Adamari que les costó trabajo llegar al sitio en el que hoy se encuentran como papás de Alaïa: “Creo que al principio, aunque fui yo la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor, quizás no soy la misma del principio, siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo, yo siento que necesita a su papá y lo disfruta mucho y Toni también pasa bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”. La conductora aseguró que a pesar de las diferencias jamás impidió a su hija convivir con su papá: “Quizás en un afán de controlar ciertas cosas, lo que quería era buscar que ella estuviera bien (…) un comportamiento que a él le hubiese podido parecer fuerte o demandante, pero siempre permitiéndole que pudiera estar con ella”, recordó.

Unidos para toda la vida

Con el paso del tiempo las cosas se han ido acomodando a favor de la familia: “Ahora creo que estoy más relaja, se han dado situaciones en las que creo que ha demostrado la capacidad que tiene para estar pendiente de ella, de tenerle un lugar seguro. Y mientras más seguridad me da en ese aspecto, más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso”, añadió. Ahora que ha experimentado en carne propia una separación con hijos, Adamari tiene muy claro la importancia de ofrecer a los hijos una infancia alejada de conflictos familiares: “No debemos poner a nuestros hijos en esa batalla en medio de los dos, el único que sale perdiendo va a ser el niño. Si no llegas a un acuerdo, si son cosas normales, creo que la necesidad del niño es contar o compartir con los dos que haya una armonía”.

Entre risas, Adamari López admitió que Toni Costa bajo la guardia mucho antes que ella: “Él quizá ha entendido eso más rápido que yo, él no quiere estar en conflicto, yo tampoco quiero estar en conflicto, pero hay cosa que a veces él no entiende, que él las encuentra como conflicto y yo no, porque el hombre es diferente a la mujer, para él no pasa nada y para mí pasa un montón”. Ahora que han llegado a grandes acuerdos como papás, Adamari sabe que el español siempre formará parte de su vida: “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida, no necesariamente tenemos que hacer íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”, explicó. Sorprendida de lo mucho que ha cambiado su percepción de las cosas, comentó: “A lo mejor estoy siendo muy moderna, muy amiguera, pero así es como me parece y pongo eso ejemplo, no quiere decir que así sea”.

El respeto a su vida privada

Por último, dejó en claro que aunque lleva una relación de cordialidad con Toni Costa, tiene muy claro sus límites: “Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneja esa vida personal, a menos que afecte a Alaïa, si afecta a Alaïa, entonces sí me dan ganas de meterme y no sólo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo, siempre y cuando sea algo que yo haga y le afecte a la niña, porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella, yo como mamá tengo que querer lo mejor para ella. Entiendo esa parte, no sé si la entienda igual que yo, pero no me interesa nada que tenga que ver con lo que él quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, puntualizó la conductora.