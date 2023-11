Ben Affleck y Jennifer Garner reaparecen juntos y demuestran que mantienen una gran relación

Más allá de su ruptura amorosa ocho años atrás, Ben Affleck y Jennifer Garner mantienen un lazo de cordialidad intocable, procurando preservar un ambiente de bienestar y armonía para sus tres hijos, Violet, Samuel y Seraphina. Los actores han dado muestra de la buena convivencia que comparten, dejándose ver en repetidas ocasiones pasando el tiempo juntos, conversando en actitud pacífica e incluso sonrientes. Una vez más, los ex esposos reaparecieron tan unidos como suelen ser, un encuentro cotidiano en el que intercambiaron palabras, mismo que no pasó desapercibido por la lente de los paparazzi, que a lo largo de estas semanas no han perdido de pista los movimientos de la ex pareja, como ocurrió en días pasados cuando acudieron a la celebración de Halloween en la escuela de sus hijos.

El nuevo encuentro entre Ben y Jennifer Garner

Las recientes postales que han comenzado a circular, muestran a Ben y a Jennifer Garner en actitud tranquila, esto durante un encuentro por las calles de Santa Monica, en California. La reunión de ambos fue captada por los fotógrafos cuando los actores permanecían en la vía pública fuera de un automóvil con la portezuela abierta. Jennifer se aprecia usando gafas de sol y una chamarra negra, al mismo tiempo en que parece sostener algo en sus manos. Mientras tanto, Ben mira con atención, ambos en actitud tranquila y disfrutando de ese momento en el que incluso hubo algunas risas. Al igual que su exesposa, Ben apareció con un look casual de chamarra azul, pantalones beige y tenis, haciendo evidente el hecho de haberse percatado de la presencia de los fotógrafos en el lugar.

Durante estos encuentros, la expareja también ha puesto en alto la fuerte complicidad que los une. Es común que en sus paseos por los vecindarios en donde suelen transitar, Ben incluso toque el hombro de la actriz, quien ha sido muy reservada sobre los acontecimientos de su entorno personal. A pesar del interés mediático que ello genera, Jennifer asegura hacer todo lo posible para que tanto ella como su familia no sean tema de conversación en los titulares de la prensa. “Solo trato de olvidar que estoy ahí fuera de alguna manera, y lo mismo con cualquier persona que amo. No necesito ver a nadie en mi familia convertida en un meme…”, explicó la estrella en entrevista con la publicación australiana Stellar.

Qué pasa en los corazones de Ben Affleck y Jennifer Garner

Para la ex pareja, el lazo de amistad es primordial, respetando de manera mutua lo que en el terreno sentimental acontece en sus respectivas vidas. En este momento, Ben se encuentra disfrutando de su romance con Jennifer Lopez, consolidando así una de las relaciones del espectáculo más populares en este momento. De hecho, fue a finales de agosto pasado cuando los enamorados celebraron su primer aniversario de bodas, una fecha que JLo quiso celebrar con sus seguidores, revelando algunas fotos en redes sociales del especial día, mismas que acompañó de un romántico texto. “Hoy hace un año… Querido Ben, sentada aquí sola, mirando mi anillo, sintiéndome abrumada, me dan ganas de cantar. Cómo terminamos aquí, sin un rebobinado. Oh, esta es mi vida…”, dijo la también cantante, quien se ha dejado ver muy orgullosa junto a su esposo, de quien se había enamorado en el pasado, aunque fue el paso del tiempo el que nuevamente les permitió estar juntos.

Por su lado, Jennifer Garner mantiene un discreto romance desde 2018 con el empresario, John Miller, quien por cierto también ha dado muestra de ser cordial y amigable con Ben. Aunque ambos cuidan al máximo su entorno personal, no han estado exentos de que las noticias sobre lo suyo circulen de manera constante. De hecho, en julio pasado se dijo que ambos se habían comprometido en secreto, aunque nada de eso fue confirmado por la pareja. Las especulaciones crecieron en torno a este tema, pues además en septiembre pasado la actriz de cintas como Pearl Harbour se dejó ver con un llamativo anillo de diamantes en el dedo anular de su mano derecha. “Jen saca lo mejor de John, y él es probablemente lo más feliz que jamás haya sido. Es una relación sana y amorosa”, declaró una fuente a US Weekly, para destacar así la felicidad de los enamorados.

