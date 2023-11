La gran reaparición en público de Fernando Colunga en la presentación de El Maleficio

Feliz por otro gran momento en su carrera como actor, Fernando Colunga fue uno de los protagonistas de la velada con motivo de la presentación de la nueva versión del clásico de las telenovelas, El Maleficio, producida por José Alberto, El Güero, Castro. Así, el reconocido intérprete de historias como María la del Barrio y La Usurpadora hace su gran regreso a Televisa, tras varios años alejado de la televisora en la que consolidó sus éxitos como estrella de melodramas, no solo en México, sino también en el extranjero. Emocionado por el inicio de esta etapa, el galán de la pantalla chica se prepara así para disfrutar del reencuentro con sus fieles admiradores, ansiosos por ser testigos de este momento tan anunciado meses atrás.

La presentación oficial de El Maleficio

Con la emoción a flor de piel, el elenco de El Maleficio, entre ellos la protagonista femenina de la historia, Marlene Favela, así como Sofía Castro y la primera actriz Jacqueline Andere, se presentaron ante los medios de comunicación, instante en el que apareció Colunga luciendo impecable y elegante con un traje color gris, posando para la lente de los fotógrafos que no perdieron ningún detalle de este momento. Para Colunga, se trata de un episodio significativo en su carrera de varios años, el comienzo de una etapa colmada de nuevos retos, en la que la nostalgia por los años transcurridos ha sido constante desde su llegada a la empresa que le dio la oportunidad de mostrar su talento sobre los escenarios. “Yo pertenezco a Televisa, entonces qué te puedo decir, es un ciclo que se vuelve a abrir en donde regreso y veo a todos mis amigos, a toda la gente que quiero…”, dijo el actor en entrevista con Nmás. En otro instante, también habló de la producción de El Maleficio. “Es otra versión, con un gran respeto, pero obviamente bajo la venia de don Ernesto…”, dijo.

En la velada que tuvo lugar en un recinto del Centro Histórico de la Ciudad de México, El Güero Castro tomó la palabra para hablar de este importante proyecto, el cual ha generado grandes expectativas desde que fue anunciado. “Este es un proyecto muy especial, es una gran inversión de un gran trabajo que se ha hecho a través de la empresa. No se ha escatimado en nada para poderla llevar a cabo. Poder conjuntar un elenco tan especial, el poder armar una historia que llevamos trabajándola casi 4 años ha sido un trabajo titánico, pero creo que el resultado final va a valer mucho la pena…”, explicó el productor durante su encuentro con la prensa.

Colunga, apasionado de su personaje en El Maleficio

El regreso de Fernando Colunga a Televisa también ha sido del todo significativo para el reconocido actor, pues en El Maleficio le tocará interpretar a Enrique Martino, el personaje al que en el pasado le dio vida el fallecido actor y productor Ernesto Alonso, quien por cierto apareció en la velada a través de una grabación creada con inteligencia artificial. “Yo le tengo un respeto, para mí el hacer un papel icónico de él es una fortuna, es algo que la vida me puso enfrente. Espero que su luz, su energía esté aquí…”, dijo, declaraciones retomadas por People en Español. En otro momento, también se refirió a su notable gusto por las grandes historias, las cuales marcaron precedentes en la televisión mexicana. “Yo soy una gente que admiro los clásicos, que admiro el melodrama como tal, el que tengas en frente un clásico pero que ese clásico esté abordado con un respeto, con un cariño, con una dedicación, con una admiración…”, dijo.

Anteriormente, Colunga habló de cómo se dio la invitación para volver a Televisa de la mano de El Güero Castro, la cual tuvo que declinar al inicio, pues el ofrecimiento ocurrió durante la pandemia. Sin embargo, todo se perfiló para que su participación fuera posible, algo que lo tiene muy emocionado. “Desgraciadamente yo estaba cumpliendo otro compromiso, no había forma de cuadrar las fechas, a mí me dio mucha tristeza, pero así es el trabajo. Las cosas fueron cambiando, siguieron trabajando el proyecto, siguieron haciendo cosas y gracias a Dios se me dio la fortuna que los tiempos ahora sí coincidieron y puedo estar aquí con este gran reto”, agregó.

