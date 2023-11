La contundente respuesta de Ana Araujo a las críticas A través de su cuenta de Instagram, Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, compartió una reflexión sobre la opinión de los demás

Como el resto de los más de 794 mil suscriptores del canal de Youtube, La magia del caos, conducido por Aislinn Derbez, Ana Araujo, ex esposa de Pablo Lyle, llegó a varias conclusiones tras escuchar el capítulo en el Mich Aguilera, hermana de la actriz, le contó a la especialista en relaciones de pareja, sexología y diversidad sexual, Nilda Chiaraviglio, su reacción al alcance que tuvo el video de sus votos matrimoniales, un discurso que abrió el debate en redes sociales y que la expuso, por primera vez, a ser blanco de críticas a nivel masivo. Desde su experiencia, Ana Araujo, escuchó atenta el punto de vista de todas y formó su propia opinión que a modo de reflexión compartió con sus seguidores en Instagram. Recientemente la influencer ha tenido que lidiar con los comentarios sobre su vida personal en redes sociales, después de hacer pública su relación amorosa con el estilista Marco Lavín, tras su separación de Pablo Lyle.

Se blinda de los ataques

Agradecida con Aislinn Derbez por este tipo de contenido, Ana Araujo confesó que es fan de este podcast que la acompaña durante el trabajo: “Mientras horneo escucho este episodio y me está encantando todo lo que se está hablando”, confesó la empresaria. Después de terminar el capítulo titulado ¿Vale la pena casarnos?, Ana redactó un texto dirigido a sus detractores: “Las críticas que recibimos sobre las decisiones que hemos tomado en nuestra vida realmente no tienen nada que ver con nosotros (y más cuando vienen de personas que no conocemos)”, escribió en la primera parte de este mensaje en el que hace referencia a los ataques en redes sociales.

Para Ana ver las críticas desde fuera es mucho más objetivo: “Recuerdo que en una ceremonia un amigo muy querido me dijo: ‘Somos como el camárografo de NatGeo, que está en la selva captando el momento en el que un león está por atacar a su presa y aunque sea una cebra bebé, no debe interferir en lo que naturalmente está sucediendo frente a él'", y yo veo que esto aplica para muchas situaciones en la vida, pero en cuanto a la crítica, creo que sólo debemos ser espectadores, observar, analizar, mostrar lo que sí somos con quienes sí queremos mostrarnos y en algunos casos poner límites amorosos y de respeto (y en otros casos sólo bloquear, reportar y borrar)”, añadió la influencer a su reflexión.

El juicio de la sociedad

Siempre resaltando el lado positivo de cualquier situación, Ana reconoció que en algunos mensajes de sus haters encuentra una ventana de todo aquello que no la representa: “No sé si te pasa que sólo con leer estos comentarios con los que no te identificas, en redes sociales, te lleve a la misma reflexión que a mí, en donde puedo observar lo ‘salvaje’ que son los estándares sociales en lo que crecimos, las creencias dañinas que aún perduran sobre la pareja y el matrimonio, los machismos que aún permanecen en la mente de hombres y mujeres, y sobre todo esa manera de relacionarse tan insostenible para quienes estamos haciendo un trabajo profundo de desarraigo de patrones, de creencias, de ideas, de juicios y demás maneras de ser que no sirven por lo menos para nosotros que estamos construyendo una vida plena, en paz y con bellos momentos de felicidad”, finalizó.

Su nueva vida

Como lo expresó en su texto, desde su separación de Pablo Lyle, Ana Araujo se ha enfocado en su proyecto más importante: sus hijos Aranza y Mauro. A pesar de lo retador que resultó para ella quedarse sola con los niños tras el arresto del actor, a más de cuatro años del suceso que cambió por completo el rumbo de su familia, la influencer ha comenzado a ver frutos en el terreno profesional con su emprendimiento de donas, en el que realiza talleres para compartir sus saludables recetas. En el ámbito personal, tras la separación del padre de sus hijos, decidió rehacer su vida junto a Marco Lavin, el hombre que le devolvió la sonrisa.