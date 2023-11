El caso de Michael Oher, de The Blind Side, da un nuevo giro Según se ha documentado en la corte, Michael Oher recibió una suma de dinero por los derechos de The Blind Side

A pesar de que han pasado catorce años desde que The Blind Side, protagonizada por Sandra Bullock, llegara a las pantallas contando la conmovedora historia de un joven sin recursos y la familia que lo adoptó para que pudiera llegar a la NFL, los verdaderos protagonistas detrás de los hechos reales han estado en la mira en los últimos meses. Como se sabe, Michael Oher, el joven en el que se inspiró la cinta, ha denunciado a los Tuohy, quienes según la ficción lo habían adoptado. Según la denuncia que el ex futbolista de americano levantó hace un par de meses, fue apenas este año que se enteró que en vez de una adopción legal, los Tuohy lo habían hecho firmar una conservaduría, que les daba poder legal sobre todas sus decisiones, además de que apuntaba a que se enteró de que toda la familia (la pareja y sus dos hijos) habían recibido dinero de derechos y regalías por la cinta, mientras que él no lo había hecho. Ante esto, aunque se han dado diferentes posturas, desde los Tuohy negando cualquiera mala práctica, hasta el escritor del libro en el que se basó la cinta haciendo menos de las acusaciones de Oher, en la corte, esto se ha tomado muy enserio. En la primera determinación que realizó la jueza del caso, se decidió que se desestimara inmediatamente la conservaduría, que según explicó, ni siquiera entendía cómo es que se había conseguido. Según se ha hecho cada vez más popular por los casos de famosos que viven bajo esta figura legal -el más sonado fue el de Britney Spears-, las conservadurías están limitadas para adultos que no pueden hacerse responsables de sí mismos por alguna limitación física o mental; lo cual no era el caso en esta situación. Ahora, con el proceso sobre los pagos por la película en activo, documentos de la corte refieren a una serie de pagos a Oher.

Qué dicen los documentos sobre los pagos a Michael Oher

De acuerdo con los documentos de la corte a los que tuvo acceso People, Michael Oher había recibido más de 138,000 dólares, en diez pagos distintos por un período desde el 2007 al 2023- por los derechos de The Blind Side. El matrimonio Tuohy había estado detrás de estos pagos que se extendieron por un período de dieciséis años. Aparentemente, el último pago fue recibido el 17 de abril de este año, por $8,480.10 dólares. La publicación estadounidense apunta a que también los documentos de impuestos demuestran que el dinero fue entregado por los Tuohy a Oher, a pesar de que las sumas recaudadas en los últimos años no fueron cobradas.

Según reporta CNN, el abogado de los Tuohy explicó que la pareja comenzó a poner los pagos destinados a Oher a nombre de su hijo cuando Michael empezó a regresar los cheques, aunque no se profundizó sobre esto.

¿Qué es lo que había dicho el abogado de Oher?

Cuando se dio a conocer la denuncia de Michael, se recogieron unas declaraciones de su abogado a ESPN en las que apuntaba que los cuatro miembros de la familia Tuohy había recibido 225,000 dólares por la cinta, más 2.5% de regalías. En ese entonces, se explicaba que Michael era el único miembro de la familia que no había recibido una ganancia por los derechos de la famosa película. Ha de mencionarse que de comprobarse esto último, la suma seguiría siendo más alta de la que Oher ha recibido hasta este momento de acuerdo con los documentos de la corte. Se sabe que la película ha ganado alrededor de 300 millones de dólares.

En un comunicado que los Tuohy entregaron a la misma publicación estadounidense, apuntaron a que la familia cobró colectivamente 767,000 dólares, en pagos que fueron entregados por su agencia de talento como remuneración por la película. En aquel entonces no se hablaba del tema de las regalías, que de ser cierto lo que dijo el abogado de Oher, también implicarían una alta suma de dinero que también quedaría en el aire.

En la denuncia que interpuso en la corte, Oher apuntó a que los Tuohy lo mantuvieron desinformado sobre las negociaciones sobre su imagen, hechos a su nombre, durante los diecinueve años que duró la conservaduría que finalizó este septiembre. Los documentos que reportan los pagos de los Tuohy, aparentemente, responden a la petición de la juez de otorgar toda la información alrededor de esta situación.

