Con un romántico intercambio de mensajes, Dulce María y su esposo celebran su cuarto aniversario de bodas

En medio de Soy Rebelde Tour, gira con la que RBD se presentó hace unos días en Colombia, Dulce María celebra cuatro años de feliz matrimonio con su esposo, Francisco Álvarez, su compañero incondicional en esta aventura musical de la que ha podido ser testigo tras bambalinas. Sumado al éxito profesional que está disfrutando la cantante en estos momentos, en casa, las cosas también marchan de maravilla, para muestra, el romántico intercambio de mensajes que ella y su esposo se dedicaron en honor a su enlace matrimonial, realizado en noviembre del 2019 en el lago de Tequesquitengo, un sitio muy especial en su historia de amor. Parece que fue ayer cuando Dulce María y Paco Álvarez compartieron, en exclusiva con ¡HOLA!, los pormenores de su boda religiosa realizada en la capilla del jardín Tres Cielos ante la presencia de 250 invitados.

Así celebraron su aniversario

A cuatro años de haberse dado el “sí, acepto”, la vida de la pareja ha dado un tierno vuelco con la llegada de María Paula, su primera hija en común, quien el próximo diciembre cumplirá tres años de edad. Felices con la vida juntos que han construido, Dulce María y Paco Álvarez se dedicaron cariñosos mensajes en Instagram con motivo de su aniversario, una fecha en la que su hija, fue su invitada más especial. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió un álbum de fotos inéditas del día de su boda luciendo el espectacular vestido de Pronovias que usó para caminar hacía el altar, sofisticado modelo con aplicaciones de encaje con flores, mangas largas, escote en forma de corazón, una esponjosa falda de tul que hizo armonía con el velo que se desprendía del tocado que eligió.

Recordando su boda de cuento de hadas, Dulce le escribió a Paco: “Hoy hace 4 años me casé con el hombre más increíble, un hombre fuerte, pero lleno de empatía, amor, paciencia, comprensión, un padre amoroso, protector, divertido. Le doy gracias a Dios por tu vida y por habernos encontrado en el momento exacto para caminar y crear una vida juntos, una familia hermosa y cumplir tantos sueños juntos, veo a María Paula y veo nuestro amor trascendido. Gracias por amarme tal cual soy, en las buenas, en las malas. Feliz aniversario mi amor Paco Álvarez, que Dios nos dé salud y muchos años para poder seguir compartiendo juntos la vida. Te amo para siempre”, se lee en el feed de la cantante donde esta publicación generó la reacción de más de 270 mil seguidores.

Paco, su apoyo incondicional

Conmovido por las palabras de su esposo, Paco Álvarez escribió en los comentarios: “Mi amor. Eres mi vida, te amo como no tienes idea. Amo cada día contigo, cada segundo es una hermosa experiencia a tu lado. Vivir todo juntos y con nuestra hija hermosa que representa el amor que nos tenemos y más”. Más tarde, por su parte, el esposo de la cantante utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle una nueva publicación que acompañó de varias fotos familiares captadas en el tour de RBD: “Cuatro años de casados, pero tú sabes muy bien que muchas vidas juntos. Me enseñas cada día a ser mejor, verte por la mañana es lo mejor que puede pasar, ver tus ojitos abrirse con el sol, escuchar tu voz, tu ternura, tu fuerza. Eres un mujerón y no me cansaré de decirlo. Gracias por la bebé que tenemos y por ser la mejor mamá del mundo, gracias por la familia que somos y la que seremos. Te amo eternamente”.

Una gira familiar

Cuando Dulce María aceptó reencontrarse con sus compañeros de RBD, tenía muy claro que quería compartir esta aventura con su familia. Tal como lo han hecho Anahí y Maite Perroni en este tour, ha estado acompañada en todo momento de su esposo y de su hija quien, a su corta edad, ya experimentó la emoción de estar sobre un escenario con su mamá. Para la cantante, estos recuerdos quedarán guardados en su mente y en su corazón, así lo expresó hace un par de días durante la presentación de la agrupación en Colombia: “¡Qué increíble poder compartir todo esto contigo”, le escribió Dulce a su esposo provocando la emoción de muchos de sus amigos, como Maite Perroni quienes les escribió: “¡Soy su fan! Los amo”.