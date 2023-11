Las declaraciones de El Chicharito sobre su retiro del futbol

En los últimos días, la salida de El Chicharito de El Galaxy ha generado un sinfín de comentarios relacionados con el futuro del mexicano en las canchas. Luego de anunciar el fin de su era con el equipo de Los Ángeles, mucho se ha especulado sobre la situación profesional del tapatío quien, actualmente, no ha revelado cuál será su siguiente paso. Enfocado en recuperar la salud después de la cirugía de rodilla a la que sometió para corregir la lesión que lo alejó los últimos meses del terreno de juego, Javier Hernández se mantiene firme en sus inicios como streamer, una actividad que puede realizar perfectamente en medio de su convalecencia. En ese sentido, hace unas semanas, antes de que anunciara su salida del equipo en el que jugó los últimos cuatro años, el tapatío se abrió de capa con sus más de 560 mil seguidores en su canal con quienes habló de su retiro.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

¿Ya piensa en el retiro?

Previo a compartir la noticia del fin de su contrato con El Galaxy, el público ya estaba interesado en conocer los planes a futuro del futbolista quien, hasta el día de hoy, es un agente libre: “¿A los cuántos años te piensas retirar?”, fue la pregunta que uno de sus suscriptores le formuló. Sin imaginar que semanas después anunciaría su salida del club en el que, a la hora de ese live, todavía pertenecía, el futbolista dijo: “No sé a los cuántos años me pueda retirar, puede ser después de esta temporada, puede ser dentro de dos, dentro de tres, dentro de cinco, es una decisión que quiero hacer completamente sentido, primeramente, si mi cuerpo le sigue respondiendo a mi mente, si todavía tengo la pasión y las ganas y la alegría por hacer esto”, comentó.

VER GALERÍA

En esa transmisión en vivo, Chicharito se planteó de manera hipotética su continuidad en el equipo estadounidense y se abrió a la posibilidad de permanecer jugando en la liga MSL, una de las incógnitas más grandes ahora que anunció su salida del Galaxy: “También si tengo la capacidad emocional y mental para pagar el precio de que es una profesión muy demandante, porque así quiero yo realizar esta profesión y también ver dónde estaré jugando en el futuro, saber, no sé espero que se aquí en Los Ángeles y si no, pues ya veremos dónde, pero depende de muchos factores, entonces no te puedo decir cuántos años, no lo sé”, comentó el futbolista quien, independientemente de la lesión que lo llevó a la banca, sí mostró sus ganas de continuar su legado familia en las canchas.

El adiós al Galaxy

Los últimos meses han sido de cambio y transformación para El Chicharito quien, debido a una lesión de la rodilla quedó fuera de los partidos del Galaxy más de la segunda mitad de este 2023, una situación que comenzó a generar incertidumbre entre la afición y los directivos del club del que, la semana pasada, el futbolista se despidió a través de su cuenta de Instagram: “La vida se vuelve emocionate cuando te permites cambiar y evolucionar a nuevos retos. Gracias a toda la gente que estuvo involucrada en mi camino estos 4 años. Gracias por todo”, escribió junto a una imagen en la que aparece con la afición de la escuadra que lo convirtió en uno de los favoritos desde su ingreso. Tras su anuncio, amigos como Miguel Layún le mostraron su apoyo: “Eres un crack hermano. Siempre dejando el corazón en lo que haces”.

Su nuevo trabajo en línea

Desde hace unos días, Javier Chicharito Hernández es agente libre, lo que lo hace el candidato perfecto para cualquier equipo; sin embargo, antes deberá rehabilitarse de la cirugía que lo mantiene en la banca. En medio de este retiro temporal de las canchas, el tapatío fue anunciado como uno de los 12 presidentes de la Kings League Américas, torneo que presentó hace unos días Gerard Piqué en nuestro país y donde El Chicharito participará al frente del equipo Olimpo United. Mientras se concentra en su recuperación, el mexicano participará en este proyecto en el que también del que también forma parte Miguel Layún quien fue nombrado presidente de toda la justa. Para Chicharito, su ingreso al torneo es el pretexto ideal para mantenerse en contacto con sus seguidores como streamer y ganar popularidad, un camino que siguieron futbolistas como Piqué y el Kun Agüero tras su retiro.