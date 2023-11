Sofía Castro habla de cómo se siente tras haberse comprometido

A tan solo unos días de haberse comprometido, Sofía Castro celebra cada instante de su presente. A la par de los éxitos profesionales, ahora como parte del elenco de la telenovela El Maleficio, producida por su padre, José Alberto El Güero Castro, en el terreno personal todo va por buen camino. La actriz ha conversado recientemente de cómo se siente tras haber tomado la decisión de dar un siguiente paso en su noviazgo, ilusionada por sus próximos planes de boda con Pablo Bernot, su pareja desde hace cuatro años. La también hija de Angélica Rivera ha definido en pocas palabras este periodo de su historia, en el cual todo fluye favorable. Por si fuera poco, esta semana ha revelado nuevas fotos del compromiso, lo que ha atraído toda la atención de sus fanáticos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sofía Castro tras su compromiso con Pablo Bernot

Recordemos que fue a finales de octubre cuando Sofía y Pablo Bernot realizaron una fiesta en compañía de sus seres queridos. Tanto los padres del novio, como Angélica Rivera y sus hijas, brindaron copa en mano por el futuro de la pareja. Ese día, El Güero Castro fue uno de los grandes ausentes, aunque deseó lo mejor a los novios en su nuevo comienzo. Luego de vivir ese episodio que ha quedado entre sus recuerdos más entrañables, Sofía ha contado cómo se siente. “Me explota obviamente el corazón, fue el mejor día de mi vida, obvio…”, reveló durante su visita al foro televisivo del programa Cuéntamelo Ya!, en el que además habló de su participación en El Maleficio, una producción en la que está dispuesta a mostrar su madurez actoral.

Durante la charla, las presentadoras le mostraron a Sofía una de las fotografías inéditas que ella publicó en sus redes sociales, para compartir el instante en que Pablo le entregó el anillo. Emocionada al mirar esa postal a cuadro, explicó lo que para ella significa visualizarse junto al hombre al que hoy ama, sin dejar de referirse a la gran fiesta en la que tanto ella como su futuro esposo recibieron abrazos y aplausos de sus respectivas familias. “Fue un evento, un día muy bonito que no me lo esperaba, estoy muy contenta, estoy muy emocionada, estoy en una gran etapa de mi vida tanto personal como profesional…”, explicó, para luego hacer una mención especial a Pablo. “Muy feliz de casarme con mi mejor amigo, con el amor de mi vida. Hace cuatro años (empezamos a andar)”, dijo la intérprete.

VER GALERÍA

La Gaviota y El Güero Castro felices por su hija

Eb la gran fiesta que Sofía y Pablo ofrecieron a sus más cercanos, Angélica Rivera no dudó en desear lo mejor a los novios. En el brindis, la actriz dirigió unas palabras, mismas que provocaron una ola de gritos y aplausos entre los invitados. “Gracias a la familia Bernot por todo. Bienvenidos a la familia y gracias una vez más por todo, ¡que vivan los novios!”, se escucha decir a la intérprete en un video replicado en las redes de Sofía, en donde además presumió el mensaje que La Gaviota le dedicó en una historia de Instagram. “Te amo con toda mi alma. Agradecida y bendecida de ser tu má. Que sean muy felices”. Por supuesto, Sofía respondió feliz a esta muestra de cariño. “Gracias por todo y por tanto, madre. Te amo infinito”.

Uno de los grandes ausentes en el festejo del compromiso fue El Güero Castro, quien finalmente rompió el silencio para contar cuál fue la razón de su ausencia ese importante día. Eso sí, no dejó de desear lo mejor a los novios en su próxima vida juntos. “Desgraciadamente no pude estar, porque íbamos a estar grabando en Jerusalén, en las fechas en las que empezó todo el conflicto armado, tuvimos que cambiar la locación. Mi hija también lo entiende, ella es parte de este tipo de trabajo y sabemos que el show debe continuar”, explicó en entrevista el productor con el programa Ventaneando, espacio en el que hizo la promesa de no perderse la boda. Al ser cuestionado sobre lo que piensa de su yerno, fue directo al responder, incluso con un toque de humor. “Está con una gente que, como les dije hace rato, es una gente que me cae a todo dar, además está más grandote que yo, creo que es una muy buena persona, su familia es una linda familia”. dijo.

VER GALERÍA