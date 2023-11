Humberto Zurita comparte cómo es su relación con el esposo de Michelle Salas

Si bien, Humberto Zurita siempre ha mantenido una entrañable amistad con Doña Silvia Pinal, su cercanía con el resto de los miembros de la dinastía se ha fortalecido desde que formalizó su noviazgo con Stephanie Salas, quien no ha dudado en hacerlo partícipe de las celebraciones más significativas de la familia. Por ello no ha sido una sorpresa que el actor viajara junto a la cantante para unirse a la boda de Michelle Salas y Danilo Díaz Granados, que se llevó a cabo en la idílica región de La Toscana en Italia. Dando muestra del profundo cariño que siente por las dos hijas de su pareja, el actor habló de los espectaculares días que vivió en el continente europeo. Además de revelar algunos detalles de la espectacular fiesta nupcial de la nieta de Silvia Pasquel, el histrión también se refirió al esposo de Michelle dejando entrever la excelente relación que mantiene con el empresario a pesar del corto tiempo que tienen de conocerse.

A su regreso a México después de su breve travesía en tierras italianas, Humberto habló por primera vez del ahora esposo de la primogénita de Stephanie señalando que es una gran persona, con la que se ha llevado de maravilla: “Danilo a mí personalmente me cae muy bien, el marido hoy de Mich. Tengo poco de conocerlo, pero me cae muy muy bien. Creo que Mich está en muy buenas manos”, dijo en una entrevista para Todo para la Mujer, de Maxine Woodside. El intérprete aprovechó las cámaras del programa para dedicarle unas palabras de afecto a los recién casados: “Les deseo toda la felicidad, toda la paz, la alegría, la armonía, todo el amor y toda la salud que puedan tener para el resto de sus días”.

Cómo vivió la boda de Michelle Salas en Italia

Asimismo, el actor compartió cómo vivió el enlace de la primogénita de Stephanie: “Me la pase muy bien. Fue una boda divina como de una reina, preciosa”, señaló antes de añadir, con gran sentido del humor, de lo mucho que disfrutó de cada aspecto de la velada, sobre todo la música: “Claro que bailé. Nos la pasamos muy bien. Fueron tres días maravillosos en Italia”.

Entre sonrisas, el actor expresó lo agradecido que está por haber compartido este especial evento con los seres queridos de Stephanie: “Mi capacidad de asombro no la pierdo nunca, pero eso lo he vivido en otras ocasiones de otra manera, y bueno así me la pasé, en este caso con el gran cariño que le tengo a toda la familia Pinal, a Mich sobre todo, que era un evento para ella y a su madre, que es ahora mi compañera y a la que quiero y respeto con todo el corazón”.

Sobre la situación de salud que impidió a Sylvia Pasquel reunirse con sus nietas e hijas en Italia, Humberto confirmó que la intérprete ya se recupera favorablemente del incidente que tuvo mientras se encontraba en el llamado Viejo Continente: “Ella está muy bien, ya pasó por su trance”, aclaró en un reciente encuentro con la prensa recuperado por la reportera Berenice Ortiz, “Tuvo un accidente creo en Turquía (...) No tiene nada de eso, afortunadamente, una trombosis no, para nada. Yo creo que todo era resultado del golpe que se dio en Turquía y que tenía inflamada una pierna. Se quedó ahí descansando”. Finalmente, el actor hizo hincapié en los maravillosos momentos que disfrutó de la mano de su novia, con la que recorrió Roma luego de la boda de Michelle: “Me la paso muy bien con Stephanie, ya lo saben, se ve, lo posteamos”, agregó.

