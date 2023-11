Lucero se sincera con Angélica Vale sobre sus hijos, Lucerito y José Manuel

Con el paso de los años, Lucero y Mijares han podido atestiguar el incontenible talento de su hija, Lucero Mijares, quien a sus 18 años ha debutado con éxito en el teatro musical, ahora como protagonista de la obra de teatro El Mago, The Wiz. Orgullosa de este momento, la cantante ha conversado en entrevista con Angélica Vale sobre lo mucho que la emociona la notable evolución de Lucerito, como es llamada de cariño, quien incluso afirma suele pedirle consejos para tener un mejor desempeño sobre los escenarios. Con el corazón en la mano, la ahora protagonista de la serie televisiva El Gallo de Oro ha conversado sobre la jovencita a quien asegura ella admira por su impresionante habilidad vocal, reconociendo lo mucho que se esfuerza para ser mejor cada día y crecer en todos los aspectos. Así mismo, contó cómo se encuentra su hijo José Manuel, de quien suele hablarse poco, pues el joven ha preferido mantenerse alejado del ojo públicó.

La petición de Lucero a su hija

Abierta como suele ser al hablar de su familia, Lucero conversó con Angélica Vale para su podcast La Vale Show, instante en el que la famosa anfitriona puso sobre la mesa el incomparable talento de Lucerito, admitiendo que la jovencita está a punto de darles lecciones incluso a ellas, palabras a las que Lucero respondió de manera afirmativa. Así mismo, reconoció que dada la pasión de su hija por el canto incluso le ha pedido consejos para mejorar su técnica. “Yo la oigo cantar y digo: ‘¿Qué le pasa a esta mujer?’. Y luego me dice: ‘Ma, ¿algún consejo que me des para cantar?’. (Le digo): ‘Para cantar no, para actuar te puedo dar algún consejo pero para cantar dámelo tú, ¿cómo le haces para dar esos agudos?’. (Me dice): ‘Como Dios me dio a entender’. Tampoco es cierto porque sí le echa muchas ganas a sus clases, está aprendiendo, estudiando, tratando de superarse todos los días…”, explicó.

En su divertida charla, Lucero destacó el gran don de su hija por el canto, así como la cercanía y complicidad que mantiene con ella. “Sí tiene una voz hermosísima, te ama. Me encanta que luego estamos ahí a las 3 de la mañana por Instagram: ‘Sí, te amo, y yo te amo’…”, dijo sonriente en la charla, dejando ver que Angélica Vale es una de las tantas inspiraciones de Lucerito Mijares, quien ha vuelto del teatro musical su vida. Recordemos que al igual que Lucero, Mijares se ha deshecho en halagos por su Lucerito, quien comenzó su vida pública cantando en algunas ocasiones con sus papás hace ya algunos años. “Me pasa toda una película dentro mi cabeza cada vez que la voy a ver, y dices: ‘No es posible, esta niña parece que lleva 10 años tomando clases’. Se adueña del escenario muy bien”, dijo el cantante en días pasados en entrevista para el canal de YouTube de Luz María Zetina. “Yo me siento a verla y pareciera que lleva 10 años en esto cuando hace algunos años estaba haciendo un berrinche porque se le cayó un juguete...”, dijo el cantante.

¿Cómo se encuentra su hijo José Manuel?

En otro de momento de la charla con Angélica Vale, Lucero reveló cómo se encuentra su familia en estos instantes, en el que cada uno de sus queridos permanece enfocado en sus respectivos sueños y proyectos. Del mismo modo, habló de su relación de amistad con Mijares y de su primogénito, José Manuel. “Seguimos con la gira Manuel y yo, estamos con El Gallo de Oro por acá, así que puras cosas bonitas. Lucerito está con su obra, mi hijo está con sus estudios, su vida, sus rollos, pero todos estamos bien, juntos pero no revueltos. Porque luego me dicen: ‘Oye, ¿sí van a volver Mijares y tú?’. Y yo: ‘No, ¿por?’, nada más para cantar y ya, todos así muy contentos, cada quien en su casa, todo bonito…”, explicó la intérprete.

Mientras Lucerito Mijares adquiere experiencia en la vida pública, aprende a lidiar con las criticas que suelen perseguir a quienes trabajan en el medio. De hecho, la jovencita ha contado cómo sus padres la han apoyado y aconsejado en ese sentido. “En estos tiempos la gente escribe lo que piensa sin filtro alguno. La gente que pone comentarios malos no piensa que a uno le pueda afectar… Siento que mis papás me han enseñado como a blindarme mucho, y obviamente ellos también lo hacen… Siempre va a haber este hate (odio) pero pues yo le llamo que es como un tiro al blanco, hay flechas que se clavan, hay otras que se caen o se rompen pero al final del día, por más difícil que sea, las vas a poder sacar…”, dijo en días pasados en una charla con Anette Cuburu.

