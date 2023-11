Tallulah, hija de Bruce Willis, revela cómo se encuentra el actor

Los primeros datos sobre el retiro de Bruce Willis debido a una lucha que, en ese momento se daba por lo que era tipificado como afasia, llegó de propia boca de las mujeres de su vida. En un gesto que daba testimonio de la importancia de lo que estaba sucediendo, su ex mujer, Demi Moore, y su esposa actual, Emma Heming, encabezaban a sus respectivas hijas en el comunicado que informaba al público lo que estaba pasando. Con el paso del tiempo, el diagnóstico llegaría, una demencia frontotemporal que ha ido evolucionando. Desde el primer momento, la familia ha sido sumamente abierta, no solo con el proceso, sino con cómo es que ellas están viviendo esta enfermedad de la mano del protagonista de Die Hard. De hecho, Emma, su esposa, ha decidido enfocar sus esfuerzos en darle voz a los cuidadores que se ven en necesidad de dedicarse a la enfermedad de sus seres queridos. No es raro verla compartiendo su frustración, lo dura que es esta situación y cómo es que logra balancear esta faceta con la que tiene de madre de sus hijas, que son muy pequeñas. De la mano de esto, la familia ha dado un vistazo a Bruce, quien se encuentra viviendo una nueva faceta como abuelo, ante la llegada del primer hijo de su primogénita, Rumer. A pesar de que hay poca información sobre el estado actual del actor, sus hijas mayores, así como Emma y Demi, han querido aprovechar su posición para crear consciencia sobre lo que es esta enfermedad que enfrentan millones de personas alrededor del mundo. En línea con esto, Tallulah, la hija menor de Demi y Bruce, ha tomado la palabra, para hablar sobre esta enfermedad y sobre cómo se encuentra en estos momentos el actor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming, confiesa: ‘No estoy bien’

Las hijas de Bruce Willis reconocen la labor de Emma Heming, esposa del actor

Cómo se encuentra ahora Bruce Willis

A lo largo de los meses, se ha dado un poco de información sobre cómo se encuentra el actor y no han faltado las especulaciones sobre su salud, pero durante la visita de Tallulah al show de Drew Barrymore, ha sido ella misma quien ha dejado ver el estado de su padre. Al hablar de cómo se encuentra redescubriendo a Bruce al revisar sus cosas, dijo: “Es también gran parte de cómo paso tiempo con él ahora, escuchando música y solo sentarme en esta energía de amor. Es verdaderamente especial”. Cuando de forma respetuosa, Drew le preguntó cómo se encuentra ahora Bruce, respondió sin entrar en muchos detalles: “Es el mismo…lo que pienso, que en este sentido, he aprendido es lo mejor que puedes pedir. Y lo que veo es amor cuando estoy con él. Y es mi papá y me ama”.

Por qué hablar sobre esto de forma pública

Cuando Drew preguntó a Tallulah por qué hablar de esto de forma tan franca, la joven dijo claramente: “Bueno, creo que es por dos cosas. Por un lado, es quiénes somos como familia, pero también es muy importante para nosotros el hacer consciencia sobre la demencia frontotemporal”. La joven de 29 años continuó: “Si podemos tomar algo con lo que estamos luchando como familia e individualmente, (y) ayudar a otras personas, el darle la vuelta para hacer de esto algo hermoso, eso es muy especial para nosotros. Y algo que ha sido verdaderamente hermoso para mí ha sido sanar a través de convertirme en una arqueóloga de las cosas de mi papá, su mundo, sus pequeñas cositas y tonterías”.

VER GALERÍA

El conmovedor testimonio de Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, sobre la condición de salud del actor

Enfocándose en lo positivo a pesar del duro momento al que se están enfrentando, Tallulah compartió con el público: “Lo mejor que he aprendido en todo este camino, ya sea yo sola, o a través de lo que está pasando con mi papá y la forma en la que nuestra familia se ha unido en este maravilloso tapiz de energía femenina, es hacer espacio para hablar de forma personal negativamente. Necesito hacer espacio para esto para que cuando surja, pueda decir simplemente: ‘Okay, te veo, entiendo desde dónde vienes y por lo que estás pasando aquí’. En vez de destrozarte completamente una y otra vez…y con esto, he sido capaz de encontrar mucho amor para mí misma, lo que es verdaderamente especial”.

Dejando claro esto, Tallulah ha sido la hija del actor que ha tomado esta situación como una oportunidad de enfrentarse con sus demonios, abriéndose de capa frente al mundo para compartir las batallas que ha superado y cómo su vida no ha sido nada sencilla.

VER GALERÍA