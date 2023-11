Las especulaciones ante la posible mudanza de Omar Fayad, esposo de Victoria Ruffo

Con 22 años de matrimonio, Victoria Ruffo y Omar Fayad han consolidado una familia integrada por dos hijos en común, Vicky y Anuar, de 19 años. Uno de los éxitos de su relación, según ha comentado la actriz, es la manera en que ambos compaginan a diario sus vidas, pues mientras él se desempeña en la política, ella dedica su tiempo a la actuación, una carrera de varios años con una serie de éxitos en las telenovelas. Sin embargo, la pareja no ha estado exenta de rumores, como recientemente ocurrió al especularse una posible ruptura, versiones a las que la actriz hizo frente, negando todo lo dicho de manera categórica. Ante este panorama, recientes noticias han puesto de nueva cuenta en la mira a los esposos, tras darse a conocer el posible nombramiento de Fayad como embajador de México en Noruega, lo que implicaría una mudanza del funcionario.

¿Qué ha dicho Omar Fayad?

La información sobre este posible movimiento fue confirmada por Fayad, quien asegura estar convencido de tomar esta propuesta. “Sí, tengo una invitación del señor presidente para ser embajador, ahora, en el Reino de Noruega, y por supuesto le dije que sí…”, comentó el político durante una entrevista concedida al diario mexicano Reforma. Luego de que esta información fuera dada a conocer, algunas preguntas han comenzado a surgir, sobre todo porque se desconoce la decisión que podría tomar Victoria ante el cambio significativo en la carrera de su esposo, sobre todo porque ella se encuentra muy activa en los escenarios mexicanos. Por supuesto, las versiones de su supuesta crisis han resurgido tras revelarse este posible movimiento, aunque ella ha reiterado que las cosas marchan de maravilla entre ambos.

Mientras todo logra tomar el debido cauce, Fayad parece estar muy motivado por la posible oportunidad en puerta, agradecido con el presidente Andrés Manuel López Obrador por contemplarlo. “A mí el presidente lo único que está haciendo es tenerme una atención que le valoro y le agradezco profundamente… Yo pude entenderme bien con él, tratar de transitar y no hicimos muy coordinados, muy amigos y muy bien y la verdad de las cosas es que para mí es un orgullo y un honor que se me invite a representar a México en uno de los países con el índice de desarrollo humano más alto del mundo…”, explicó en la charla con el medio antes citado.

Victoria echa por tierra los rumores de ruptura

En días pasados, el rumor sobre la posible crisis matrimonial de Victoria Ruffo y Omar Fayad tomó fuerza. Ante el silencio que había mantenido la actriz, fue su hijo José Eduardo quien primero habló ante los medios para desmentir esos dichos. Posteriormente, Ruffo asistió como invitada al programa televisivo de Telemundo, La Mesa Caliente, en donde despejó las dudas en torno al tema. “Muy bien (me ha ido), llevamos una relación muy bonita, nos casamos ya bastante maduritos. Tenemos 22 años de casados…”, explicó, para luego opinar sobre el surgimiento de esa noticia. “La verdad no sé, ya van varias veces que sale y nos divorcian y pues la verdad nada más nos reímos, porque además el día que pase obviamente va a pasar y punto, si es que pase. Mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir el mismo infierno, dice…”, dijo con su característico sentido del humor.

Victoria, siempre junto a su esposo

Aunque se mantiene al margen de los temas políticos, Victoria dice tener claro que el apoyo hacia su marido es primordial, pues de igual manera él ha sido su principal respaldo en las decisiones que ha tomado con respecto a su carrera en el espectáculo. Por tal motivo, al ser cuestionada sobre si le gustaría convertirse en primera dama de México algún día, reiteró lo importante que es para ella estar con su esposo en cualquier circunstancia. “Me encanta poder estar con mi marido en donde él quiera estar, porque él me ha apoyado mucho en mi carrera y somos dos personalidades muy parecidas, pero nos respetamos mucho nuestros tiempos, nuestros trabajos. Yo voy a estar y apoyando a mi marido donde él quiera estar, así como él me apoya a mí en donde yo quiera estar, 22 (años juntos)”, apuntó.

