Por primera vez, Irina Baeva habla de la cercana relación con las hijas de Gabriel Soto

Después de disfrutar de unos días en Cancún, Irina Baeva y Gabriel Soto regresaron a la Ciudad de México donde sostuvieron un encuentro con los medios de comunicación. Tras el revuelo que provocó el protagonista de Vencer la culpa con su felicitación de cumpleaños a Irina, donde se refirió a ella como su esposa, explicó que fue el traductor que utilizó para escribir el mensaje en ruso el que utilizó esta palabra para decir “mi mujer”. De la mano, la pareja atendió a la prensa que le preguntó si quieren convertirse en papás en el corto plazo. Fue al responder esta pregunta que Irina compartió por primera ocasión detalles de la cercana relación que sostiene con Elissa Marie y Miranda, las hijas que Gabriel Soto tiene con su exesposo, Geraldina Bazán. Como pocas veces, el actor confesó que las niñas pasan la mitad del tiempo junto a él y su novia quien, aseguró, práctica su faceta maternal con ellas.

Su cariño a las niñas

Sincera con los medios de comunicación, Irina fue muy clara a la hora de hablar sobre sus ganas de convertirse en mamá. Aunque reconoció que aún no siempre que es momento de escribirle a la cigüeña, siente una gran conexión con los niños que la rodean: “Por supuesto que sí, yo vengo de una familia súper unida, tengo dos sobrinos que amo y adoro, están las niñas de Gabriel que también las quiero mucho y yo creo que sería algo muy bonito sin duda, lo hemos platicado nosotros y por supuesto que no se descarta. Los tiempos de Dios son perfectos, que pase cuando tenga que pasar, pero por supuesto que no está descartada la posibilidad”, explicó la actriz al programa ¡Siéntese quien pueda!

Cuando la reportera le preguntó si la convivencia con las hijas de Gabriel le está ayudando como entrenamiento para el momento en que se convierta en madre, la actriz dijo: “Sí, claro, ya cuando mi hija o hijo, lo que Dios me quiera dar, tenga 10 o 14 años, ya voy a ser toda una experta”. Por su parte, Gabriel Soto también habló de la cercanía que existe entre sus hijas e Irina, debido al tiempo que comparten con ella: “Ellas siempre están involucradas en todo lo que pasa en la casa y todo lo que pasa entre nosotros y bueno la convivencia siempre es entre todo. Siendo mis hijas siempre están al tanto. La verdad es que están ya la mitad del tiempo con nosotros, lo cual es mucho, eso agradezco que, en ese sentido, con su mamá me puse de acuerdo desde hace ya mucho tiempo en ese patrón de convivencia con las niñas, la verdad es que pasan mucho tiempo con nosotros y eso me encanta”, añadió.

¿Listas para tener un hermanito?

Gabriel se mostró muy positivo cuando le preguntaron si Elissa y Miranda tenían ganas de tener un hermanito: “¡Sí! Lo hemos platicado y sí, pero Elissa ya sería casi, casi su mamá también ya va a cumplir 15 años, la hermana mayor”, comentó divertido el actor haciendo referencia a la edad de su primogénita. Hace unos días, Gabriel Soto presumió la influencia positiva que ha tenido en sus hijas, luego de ver el disfraz de Halloween que eligió su primogénita, quien se vistió como una boxeadora: “Creo que algo influyó que ha crecido viendo box toda su vida”, escribió en su feed el actor.

El daño en su casa de Acapulco

Por otra parte, durante este encuentro con los medios, Gabriel Soto también habló del estado en que se encuentra su casa en el puerto de Acapulco después del paso de Otis. Como muchos otros famosos, el galán de telenovelas reveló que su casa fue pérdida total: “La casa que tenemos quedó totalmente devastada. Estamos todos muy tristes por lo que pasó, no solamente en la casa, sino con toda la gente de Acapulco, tratando de unirnos y de enviarles toda la fuerza, ya mandamos un par de camionetas con víveres la semana pasada, estamos al pendiente para empezar a reconstruir, pero mi casa quedó devastada”, declaró al programa De primera mano.