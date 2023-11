La tierna llamada del El Chicharito y sus hijos hablando en español

Después de haber hecho público el fin de su relación laboral con El Galaxy, luego de cuatro años de portar la camiseta de este club, Javier El Chicharito Hernández continúa enfocado en su recuperación física y en su carrera como streamer, un papel en la que está ganando popularidad gracias a la transparencia con la que se dirige a su público a quien, recientemente sorprendió al anunciarse como presidente de uno de los 12 equipos que conformarán la Kings League Américas, proyecto que presentó hace unos días Gerard Piqué en México. Como cada noche, el futbolista se conectó en una transmisión en vivo en la que compartió con sus seguidores una tierna conversación con sus hijos, Noah y Nala, de cuatro y tres años de edad, respectivamente, quienes ya comienzan a aprender algunas palabras en español.

Sus primeras palabras en español

En medio de la transmisión, el futbolista se disculpó con su audiencia, argumentando que no podía rechazar la llamada de sus pequeños hijos: “Ay, espérenme chat, denme un segundo que me están hablando mis hijos”, comentó El Chicharito en el video donde comienza hablándoles en inglés: “¿Sabes lo que estoy haciendo?, estoy hablando con gente”, le explica a su primogénito a quien, enseguida le pide que muestre que también está aprendiendo a hablar español: “Noah, ¿puedes decirme cómo me dices te amo?”, le comenta para después escuchar la voz del niño diciendo: “Te amo”. Al fondo, se escucha la tierna vocecita de Nala, su pequeña hija de tres años de edad quien, como su hermano, ya domina algunas palabras en nuestro idioma.

Con el objetivo de integrar a su hijo con su audiencia, el futbolista le explicó a Noah: “Todos aquí están saludando. Diles: ‘Hi chat’”, a lo que de inmediato el niño dijo: “Hi chat”, provocando la ternura de El Chicharito quien emocionado le pedía a su primogénito hablar más: “Diles, los amo chat”, a lo Noah rápidamente dijo: “Los amo chat”. Tras conversar con su hijo por un momento, el futbolista pregunta con su hija: “¿Dónde está tu hermana?”, quien aparentemente apareció a cuadro, debido a la reacción del mexicano al ver a su pequeña: “¿Quieres saludarlos?”, le pregunta a la niña, quien procede a seguir la indicación de su papá.

Su hija también habla

Debido a que Javier Hernández y su ex esposa, Sarah Kohan llegaron a un acuerdo para no proteger la identidad de los menores de edad, ninguno de los dos muestra el rostro de los niños en redes sociales, razón por la que, los seguidores de El Chicharito sólo pudieron escuchar las vocecitas de los pequeños: “Nala, ¿quieres contar en español?”, le pregunta el tapatío a su hija quien comienza a contar del uno al diez, para después despedirse de la transmisión: “Buenas noches, chat”, dijo en inglés la niña, para pasarle el teléfono nuevamente a su hermano mayor: “¿Por qué eres tan guapo?”, le pregunta El Chicharito a Noah quien, se escucha jugando del otro lado de la línea.

Un papá presente pese a la distancia

Mostrando su lado más simpático, el futbolista bromea con su hijo sobre su parecido físico: “Se supone que soy el chico más guapo del mundo y ya me ganaste. Eres fuerte y yo guapo, ¿verdad?”, añade el mexicano, por último, se escucha decir a Noah antes de colgar: “Te amo”, en español, un gesto espontáneo del niño que robó el corazón de su papá: “¡Ay chat!”, dijo tras colgar la llamada con sus hijos, emocionado de poder saludarlos. Desde que Sara Kohan y Javier Hernández se divorciaron, la influencer australiana y los niños se mudaron a Londres, mientras que el futbolista se quedó en Los Ángeles cumpliendo su contrato con El Galaxy. Ahora que ha terminado su labor con el club, el mexicano tendrá más libertad de viajar a visitar a sus pequeños quienes son su prioridad.