La decisión que tomó Magda Rodríguez un año antes de su partida y que ha ayudado en su duelo a Andrea Escalona

Han pasado ya tres años desde la inesperada partida de Magda Rodríguez y su recuerdo, enseñanzas y experiencias permanecen intactas en el corazón de quienes tuvieron la oportunidad de conocerla y tener una relación cercana con ella. Tal es caso de su hija, Andy Escalona, quien procura mantener vivo su legado a través de sus propias experiencias y poniendo práctica todo lo que en vida le enseñó y le dejó como lección. Algo de lo que habló en un reciente encuentro con la prensa, en donde con total sinceridad habló de la sabia decisión que Magda tomó justo un año antes de su partida, la cual, en su momento la tomó por sorpresa y la desconcertó por completo, pero que hoy, a la distancia, agradece profundamente, pues sin duda le ha ayudado a procesar la ausencia física de la que fuera la productora de Hoy.

La sabia decisión de Magda

De lo más sincera, Andy accedió a hablar con los medios a las afueras de Televisa San Ángel, una oportunidad en la que respondió algunos cuestionamientos relacionados con la muerte de su madre, a propósito del tercer aniversario luctuoso de Rodríguez, y en el que aprovechó para revelar cómo fue que el haberse salido de la casa de su mamá -por petición de la productora-, le permitió vivir su duelo con otra perspectiva. “Un año antes me salí de la casa de mi mamá porque ella me corrió de la casa”, dijo entre risas, en declaraciones retomadas por Univision. “Me dijo: ‘Bueno, ya es momento de que vivas sola… Ya te conseguí el departamento de Raúl, ya lo pagamos y te vas a tu loft’”, agregó la presentadora, asegurando que en su momento la actitud de Magda la tomó por sorpresa.

En ese mismo sentido, Escalona señaló que con el tiempo y tras haber enfrentado la muerte de su mamá, reflexionó sobre aquella decisión, la cual ahora ha adquirido un nuevo significado para ella. “Y ahora veo que el tiempo digo: ‘Qué bendición que me haya sacado de su casa’, porque me hubiera costado mucho estar en la casa donde estaba mi mamá, y cuando yo iba a arreglar cosas sentía que la casa me comía, me consumía la energía de la casa”, comentó la también actriz. “Como que iba a arreglar, según yo, y no podía mover yo una taza, porque me sentía ya sin energía, sin ganas, sin pilas”, agregó.

La conexión viva con Magda

En más de una ocasión Andrea Escalona ha reconocido que tanto Marco, su esposo, como Emilio, su pequeño hijo, fueron regalos enviados por la propia Magda, y esta no fue la excepción. Incluso dejó ver que al paso del tiempo e intentando encontrar consuelo ante lo sucedido, el fallecimiento de su madre podría haber sido necesario para que se produjeran estos cambios. “Siento que mi mamá me lo mandó, no sé si ustedes creerán, esto es un poco cursi, pero cuando mi mamá estaba viva, yo le decía ‘Mamá, pide por mi alma gemela’, porque se supone que uno no debería pedir por uno mismo, si otra persona pide por ti es como desinteresado y le llega más directo a Dios, yo pensaba eso. ‘Mamá, pide por mi alma gemela, pide por mi alma gemela’… Yo siento que mi mamá me dijo: '¿De verdad Andrea me tuve que morir para traerte a tu esposo, a tu hijo?'”, comentó.

Para diciembre de 2021 Marco y Andrea hablaron sobre su futuro, llegando a la conclusión de que ambos querían tener hijos, pero no en un tiempo cercano, no obstante, de forma inesperada para abril de 2022 recibieron gustosos la noticia de que serían padres. “Cuando veo esa prueba (de embarazo) y veo al hombre que tengo a mi lado digo: 'Gracias mamá, sí, esto era'”.

