Las palabras de admiración de Mijares a su hija Lucerito

Manuel Mijares no podría estar más orgulloso de los logros de su hija Lucerito Mijares, quien a sus 18 años se ha convertido en una estrella del teatro musical tras su aplaudida participación en la puesta en escena El Mago, un proyecto que le ha valido el reconocimiento del público gracias a su talento, su profesionalismo y simpatía, rasgos que indudablemente heredó de sus famosos padres, quienes han sido su principal apoyo en cada uno de los sueños que emprende. Mientras la carrera de la joven continúa en ascenso, su padre habló de la grata sorpresa que se ha llevado estos últimos meses al ver el crecimiento que ha tenido su pequeña en el terreno artístico y señaló que se ha quedado asombrado por la madurez profesional que Lucerito ha mostrado desde que debutó en los escenarios.

Mijares aplaude el talento de su hija

Durante una entrevista para el canal de YouTube de Luz María Zetina, Mijares no ha dejado pasar la oportunidad de expresarle su admiración a su hija, a quien ha incluido como una de sus voces femeninas favoritas de México: “Mi beba, Lucerito está cantando muy bonito, está cantando mejor que la mamá y el papá”, comentó indicando que las habilidades musicales de su hija son innatas, “Y es algo muy natural”. Asimismo, el cantante se refirió al desenvolvimiento que la joven actriz ha tenido en cada función de la obra: “Me pasa toda una película dentro mi cabeza cada vez que la voy a ver, y dices: ‘No es posible, esta niña parece que lleva 10 años tomando clases’. Se adueña del escenario muy bien”.

El intérprete de Soldado del Amor comentó que parte de su destacable interpretación se debe a que continúa con su formación a manos de un experimentado profesor que le ha ayudado a perfeccionar su técnica: “Obviamente Oscarito, que es su maestro de canto desde la pandemia, la ha mejorado y la ha estructurado muy bien (...) Yo me le quedo viendo y (pienso) ‘Esto no puede ser’”.

El amor a la música, una herencia familiar

Si bien, Lucerito ha dado muestra de su pasión por las artes escénicas desde que era una niña, una parte clave ha sido la educación musical que recibió en su hogar de la mano de sus padres, que le inculcaron escuchar cualquier género, desde lo clásico hasta los ritmos actuales. “Lo trae natural porque tanto José como la Beba desde chicos se acostumbraron a lo que oímos en la casa, que arranca en Sinatra, Din Martin, sigue con Elvis, o sea desde allá hasta Post Malone, todos estos actuales. Yo los veía con sus cuates, viviendo en su edad, 12 -10 años, en la escuela, oían a ciertos artistas que estaban de moda, pero José y la Beba iban más adelante”, añadió Mijares, “(Se acostumbraron) a oír de todo, al grado que yo empecé a copiar sus playlist”.

Fascinado por el desarrollo de su hija en el mundo artístico, el cantante expresó lo emocionado que está del camino que ha seguido la joven: “Yo me siento a verla y pareciera que lleva 10 años en esto cuando hace algunos años estaba haciendo un berrinche porque se le cayó un juguete (...) Hay un enredó ahí de sentimientos muy especiales porque nosotros no hemos sido, tanto Lucerito como yo, de los papás que haber llevas a la niña a hacer un casting y que estás consiguiendo a donde puede entrar, a una telenovela de chiquita, no, todo ha sido muy orgánico”.

