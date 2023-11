Ricardo Montaner anuncia su retiro de los escenarios sin fecha de regreso en el horizonte

Sin duda alguna, Ricardo Montaner ha escrito una historia sobre los escenarios irrepetible. Y es que el cantante lleva más de 30 años agregando capítulos a su trayectoria, logrando convertirse en uno de los artistas latinos más reconocido en el mundo, gracias a su talento, su inigualable voz y a sus icónicas canciones, como lo son La Cima del Cielo y Me Va a Extrañar, las cuales lo mantienen vigente entre su público. Es por eso que el anuncio que hizo durante su última presentación en Costa Rica sorprendió a todos sus fans, pues en un momento del concierto, el intérprete se sinceró con los presentes para hablar de su deseo de retirarse de los escenarios, mas no de la música, pues según reveló, se encuentra en una etapa de su vida en la que sus prioridades han cambiado, por lo que ahora desea estar más cerca de su familia y de sus dos nietos, Índigo y Apollo, quienes sin duda se han convertido en su adoración.

¿Montaner ha pensado en el retiro?

Así lo compartió el artista en un momento en el con los sentimientos a flor de piel y cobijado por el cariño de su público, Ricardo abrió su corazón y con la sinceridad que lo caracteriza, reveló a los presentes en el show los planes que tiene respecto a su carrera. “Estoy de gira desde hace más de 30 años, no he parado ni un solo año, no he parado nunca, y creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores, abrazar a mis nietos, a verlos crecer y a no perderme de nada”, dijo el cantante visiblemente emocionado, dejando en claro su intención de continuar trabajando en la música, pero ahora desde una perspectiva diferente. Y aunque no descartó volver a los escenarios y a las giras, el cantante aclaró que la pausa que hará podría ser indefinida: "No sé cuándo volveré", agregó con la voz entrecortada.

Ricardo habla de la faceta que más disfruta

Sin duda alguna, para Ricardo Montaner una de las facetas que más ha disfrutado a lo largo de su vida ha sido la de abuelo, pues ha podido experimentar el amor desde una perspectiva sumamente diferente e inédita. Así lo compartió el artista durante una charla que sostuvo con el programa Despierta América, en la que se refirió al momento en el que su Índigo, la hija de Evaluna Montaner, le dijo por primera vez abuelo, un instante que vivió con total emoción, a tal punto que no pudo evitar las lágrimas. “En lo personal lo único que deseo es ver crecer feliz a mis nietos. Me gusta ser abuelo. El otro día, y esto es la primera vez que lo digo, Índigo me dijo ‘abu’, y me lo dijo por teléfono y ¡wow! mi corazón se puso todo arrugadito, me salieron unos lagrimones... Eso yo quiero, quiero ejercer ese papel que Dios me ha regalado que es el de ser abuelito”, expresó el cantante.

Por otro lado, Ricardo también fue cuestionado sobre si hay alguna experiencia o algún momento de su vida que le gustaría volver a vivir, el intérprete volvió a ser muy claro al respecto, dejando en claro que para él siempre será muy importante su familia y sus hijos. “Yo quisiera volver a pasar por cada uno de los nacimientos de mis hijos y poderme ver desde afuera y poder verme esa cara y esa emoción que tuve con cada uno de ellos cada vez que iban naciendo”, compartió emocionado.

Siempre cerca de su familia

Sin duda alguna, esta nueva etapa que Ricardo Montaner vislumbra en su carrera musical le permitirá entregarse por completo a su familia y a las cosas que más le gustan hacer, como viajar por el mundo en compañía de todo su clan. Tal y como sucedió durante su escapada a Japón, una oportunidad en la que el intérprete estuvo acompañada de su esposa, Marlene Rodríguez, así como de su hija, su nieta y su yerno, Evaluna, Índigo y Camilo, una experiencia que el cantante atesorará por siempre en su corazón. “Miren este librito de imágenes… Camilo y Evaluna, aprovechando nuestras vacaciones, nos invitaron a venir a acompañarlos a sus conciertos en Tokio… estamos viviendo unos días hermosos”, mencionó Ricardo en Instagram junto a una secuencia de fotografías en las que aparece visitando el popular teamLab Planets, una exhibición inmersiva de arte digital que consta de varias obras a gran escala. “Anoche, nos abrieron especialmente este hermoso parque, gracias a nuestro querido @tainy… lo que vivimos allí no lo vamos a olvidar jamás. Índigo vivió la experiencia con nosotros. Dios es extremadamente hermoso”, explicó asombrado ante la maravillosa experiencia.

