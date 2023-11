Sincera, Victoria Ruffo habla de lo que siempre cuidó en torno a José Eduardo Derbez

Años atrás, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez conformaron una de las parejas más famosas del espectáculo. Aunque su separación fue irremediable, los actores tuvieron la oportunidad de procrear un hijo, José Eduardo, quien a pesar de la ruptura de sus padres ha podido permanecer a su lado compartiendo con cada uno los instantes más especiales de su vida. A un tiempo de distancia de ese mediático acontecimiento personal, la actriz de clásicas telenovelas como Corona de Lágrimas o Simplemente María, ha revelado cuál fue su prioridad en ese entonces, sin estar arrepentida de las decisiones tomadas en ese momento, pues admite que si de algo se siente segura es del curso que tomó su historia en el pasado, teniendo siempre presente lo que debía cuidar para procurar la buena crianza de su hijo.

Victoria Ruffo no se arrepiente de su pasado

Abierta a conversar ante las cámaras y los micrófonos, Victoria habló sin filtros al asistir como invitada al programa de Telemundo, La Mesa Caliente, en donde tocó varios temas de índole privado, como el relacionado con su romance del pasado junto a Eugenio Derbez. A pregunta expresa de una de las presentadoras, sobre si le habría gustado cambiar algo de su pasado en ese sentido, respondió segura: “No, yo creo que yo actué perfectamente bien…”, dijo, para luego destacar que, pese a la ola de cambios que vivió por aquel entonces, su mayor prioridad fue brindar las mejores enseñanzas y cuidados a José Eduardo. “Siempre he pensado en lo principal, que es mi hijo José Eduardo, en no hacerle daño, en crecer a un ser humano bonito, honesto, alegre, contento con la vida sin que tuviera ningún problema de nada y en contra de nadie…”, reveló.

Para ser más puntual, Victoria dijo asumir con total claridad los acontecimientos de su vida pasada, específicamente el hecho de haber conocido a Eugenio cuando ambos eran jóvenes. Lejos de los cambios repentimos por los que transitó en ese sentido, vivir aquello no es algo de lo que se arrepiente, afirmó: “Yo no me arrepiento de haber conocido a Eugenio ni de haber estado con Eugenio, ni de tener a José Eduardo, de nada, ni de haber creado ni educado a mi hijo, de nada…”, explicó la también actriz de teatro, quien hoy está orgullosa de lo que ha logrado consolidar en su vida, no solo en lo profesional, pues en el terreno personal se dio la oportunidad de iniciar un romance junto al político Omar Fayad, con quien se caso 22 años atrás. Su felicidad además es inmensa, pues con su esposo también tuvo la dicha de procrear dos hijos, Vicky y Anuar, quienes semanas atrás cumplieron 19 años.

Victoria celebra la cercanía entre José Eduardo y su papá

A lo largo de este tiempo, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez han hecho prevalecer un entorno de tranquilidad para su hijo. De hecho, el joven disfruta de mantenerse cercano a su padre, algo que la actriz de telenovelas mira de manera positiva. “La relación entre ellos es de ellos, yo la verdad me da gusto que se lleven, me da gusto que se frecuenten, me da gusto que exista una relación, obviamente pues es su papá y José Eduardo lo quiere mucho y lo admira mucho…”, dijo la actriz en una charla pasada con el programa televisivo Hoy.

Del mismo modo, José Eduardo ha contado cómo a pesar de las diferencias que llevaron a sus padres a la separación, su mamá siempre le inculcó respeto por Eugenio. De hecho, el joven actor recuerda muy bien cómo fue que su mamá habló con él de la separación del comediante. “Mi mamá siempre fue muy abierta, como de fue un ciclo, se acabó (la relación). Mi mamá en la vida me habló mal de mi papá, siempre lo manejó como de ‘fue un ciclo, se acabó, seguimos adelante y nos tenemos tú y yo y tu papá siempre va a existir, siempre va a estar ahí y siempre vas a tener un papá’”, recordó en noviembre de 2020 en una charla que sostuvo con el programa SNSERIO, de Multimedios.

