¿Quiénes son las estrellas que conducirán Miss Universo 2023?

La cuenta regresiva comenzó camino a Miss Universo 2023, en espera por saber cuál de las bellas mujeres que compiten este año se llevará la prestigiada corona. Recordemos que para esta edición, Melissa Flores será la encargada de representar a México, por lo que todo está listo para la realización de esta ceremonia que tendrá lugar en El Salvador el próximo 18 de noviembre. Precisamente, también se han dado a conocer los nombres de las estrellas que conducirán el certamen para su transmisión en español, la cual correrá a cargo de la cadena de televisión hispana Telemundo. La noticia fue revelada recientemente, un elenco que promete dar lo mejor de sí para llevar lo más relevante de la premiación a todos los televidentes, como ocurre cada año.

¿Quiénes serán las estrellas que conducirán Miss Universo?

Tras la incertidumbre, se ha revelado la lista de celebridades que serán parte de la premiación en su papel de presentadores. Según dio a conocer la cadena Telemundo en días pasados, Jacky Bracamontes y Danilo Carrera serán parte de esta prestigiada ceremonia, una de las duplas favoritas de los televidentes, quienes disfrutaron de su presencia en la pasada ceremonia de los Billboard Latinos. “Estoy súper contento porque es de los shows más importantes de la cadena, pero sin duda estar a la altura de Jacky. Jacky tiene toda la experiencia, ha hecho el show, ha competido, sabe mucho más del certamen que yo, estoy ahí estudiando y aprendiéndole…”, dijo el actor en entrevista con el programa Al Rojo Vivo, revelando lo importante que ha sido para él prepararse a lo largo de estos días, pues Jacky lo ha puesto al tanto de lo distinto que es estar al frente como presentador de un certamen así.

En la charla, Jacky tomó la palabra para opinar sobre los nuevos cambios en Miss Universo, pues este año participan dos candidatas que son mamás, Miss Colombia y Miss Guatemala, así como dos mujeres transgénero, Miss Países Bajos y Miss Portugal. “A mí me gustan los cambios, en lo personal. Vivimos en un mundo tan diferente de hace varios años, que por qué nosotros nos vamos a quedar en el pasado. No hay por qué cerrarle las puertas a ninguna que tiene la ilusión de ser parte de Miss Universo…”, explicó con seguridad la ex reina de belleza. En ese espacio, la tapatía hizo énfasis sobre las participantes que tienen hijos. “Si hay una mujer que es mamá: ‘Marido, ahí te encargo a los hijos, ahorita regreso, voy a cumplir este sueño’. La verdad es que no hay límite de edad, casadas, con hijos, trans…”.

La reflexión de Jacky sobre Miss Universo

Para Jacky, haber sido parte de este certamen años atrás le otorgó una experiencia única, aunque admite que con la apertura que existe hoy en el concurso y con las lecciones aprendidas a través de los años, su participación sería distinta. Aunque descarta que eso sea posible, sí hizo una especie de reflexión sobre cómo sería su desempeño si en este instante fuera ella una de las competidoras. “Si hoy por hoy volviera a competir sería diferente, yo me podría expresar diferente, tendría una seguridad, una presencia totalmente diferente que a los 19 años…”, dijo, palabras que fueron aplaudidas por su compañero Danilo, quien reconoció el talento y la simpatía de la tapatía, que ha dado muestra de ser actriz, conductora, modelo y madre de familia, sin duda, una mujer de múltiples facetas.

Más celebridades en la lista de conductores

Mientras todo se perfila para la gran noche de Miss Universo, más celebridades se alistan para unirse a los presentadores. De acuerdo con Telemundo, la ex Miss Universo Andrea Meza, así como Carlos Adyan y Julia Gama, serán parte de esta aventura. Por si fuera poco, se unirán a los presentadores la ex Miss Universo 2012 Olivia Culpo junto a la experta en moda Jannie Mai. Entre otras cosas, los mexicanos alistan todo para apoyar a Melissa Flores, oroginaria de Michoacán, quien dice estar muy emocionada por esta oportunidad que le ha cambiado la vida.

