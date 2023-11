Patrick Dempsey es nombrado el hombre más sexy del mundo y estamos de acuerdo

Sin duda, ha sido uno de los famosos que ha conquistado el corazón del mundo, desde aquellos tiempos en los que era un jovencito en Can’t Buy My Love -de 1987-, hasta el inolvidable McDreamy de Grey’s Anatomy, Patrick Dempsey siempre ha sido uno de los galane favoritos de la pantalla, pero hasta ahora ha recibido el conocido reconocimiento como el Hombre Más Sexy del Mundo. Uniéndose a nombres como Chris Evans, George Clooney, Chris Hemsworth y Ryan Reynolds, a sus 57 años, ha recibido el famoso nombramiento otorgado por la revista People. A pesar de que ante su partida de Grey’s Anatomy, Patrick nunca dejó de trabajar, la realidad es que la audiencia seguía pidiendo más de McDreamy, por lo que cuando hace unos meses, se dio su esperado regreso en una temporada en la que algunos de los actores más queridos de la serie volvieron como parte de la trama, sus fanáticos no podrían haber estado más contentos. Al parecer, es una temporada de regresos para Patrick, pues también el año pasado se estrenó la segunda parte de Enchanted, aquella cinta en la que se adentró a los cuentos de hadas modernos. Pero Patrick no solamente se ha dedicado a su faceta actoral, sino que ha logrado compaginar su trabajo habitual con su gran pasión, las carreras de autos, las que lo llevaron hace apenas unas semanas a algunos rincones de nuestro país. Confirmando que sigue siendo uno de los favoritos, en cada una de sus paradas, se encontraba con un cálido recibimiento de los mexicanos que no olvidan cómo ha hecho latir los corazones de millones a través de las décadas con su franca sonrisa, melena de impacto y los ojos azules más recordados de la industria.

Lo sexy que es la madurez

A pesar de que a lo largo de los años, Patrick ha sido considerado en este conteo en varias ocasiones, ha llamado mucho la atención que no recibiera este nombramiento sino hasta ahora. Tomándose todo con buen humor, Patrick dejó claro que finalmente lo había conseguido y dijo a la publicación estadounidense: “Estoy contento de que haya pasado en este punto de mi vida. Es lindo tener el reconocimiento, y claramente eleva un poco mi ego, pero me da la plataforma para usarla para algo positivo”. Contando que había aparecido en una posición menor del conteo en 10 ocasiones distintas, confesó que al enterarse se impresionó y después no pudo contener la risa. Todo apunta a que la mención ha llegado en un gran momento para él: “Pienso que ayuda cuando creces. Pasas por ciclos en la vida, así que entiendo que va a haber momentos altos y bajos y las cosas que son las más importantes. Todo lo demás es un regalo”.

La labor altruista de Patrick

Cuando el actor se refiere a ‘algo positivo’, a lo que se refiere es al Dempsey Center, el cual fundó en el 2008 tras el diagnóstico de su madre con cáncer de ovario, el cual le arrebataría la vida en el 2014. “Ayudamos a gente que ha sido impactada por el cáncer. No tratamos la enfermedad, tratamos a la persona y la familia entera sin costo en lo que nosotros llamamos un cuidado completo”, explicó sobre esta iniciativa.

La mujer que robó el corazón de Dempsey

Si en la ficción se ha visto a Patrick enamorarse una y otra vez, en la vida real, el actor tiene un feliz matrimonio con su esposa Jill desde hace 24 años, después de que se conocieran cuando el actor era cliente de la estética de la experta en belleza. La popular maquillista es la segunda esposa de Patrick, quien cuando era muy joven se casó con la madre de su mejor amigo. Tal vez no habías escuchado el nombre de Jill, pero es la encargada del maquillaje de famosas como Julia Roberts, Jennifer Lawrence, Emilia Clarke y, por supuesto, también de su marido. Desde el 2014, es la fundadora de una marca de productos de belleza vegana, así como una app de belleza que lanzó en 2020, papel que compagina con su faceta de madre. Patrick y Jill tienen 3 hijos, y a pesar de que en el 2015 tuvieron una pequeña pausa en su relación, tuvieron la fortuna de reencontrarse y reconstruir su matrimonio.

