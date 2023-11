La sensible confesión de Megan Fox sobre la pérdida que enfrentó con Machine Gun Kelly

Impulsada por su prometido, Machine Gun Kelly, Megan Fox se acaba de lanzar como escritora con su primer libro de poesías. En medio de la promoción del texto: Pretty Boys Are Poisonous, la actriz concedió una sincera entrevista al programa Good Morning America donde confesó que este proyecto se convirtió en una catarsis a través de la cual convirtió su dolor en arte. Inspirada por los sucesos más complicados que ha tenido que enfrentar a lo largo de su vida, Megan plasmó en las páginas de este título sus sentimientos más sinceros, incluso, tocó temas de los que nunca antes había hablado públicamente, como la pérdida de un embarazo junto a su actual pareja, Colson Barker, mejor conocido como Machine Gun Kelly, con quien se comprometió en enero del 2022.

El poema más triste

Ante las emociones que le provocó esta pérdida, Megan confesó que fue su prometido quien le dio la idea de sanar su corazón a través del arte: “La persona que realmente me dijo que debería escribir un libro de poesía es Colson”, reveló. La actriz habló sobre los últimos dos poemas de su libro, en los que aborda el doloroso tema de su aborto espontáneo, un suceso que los llevó al límite como pareja, pero que finalmente terminó por unirlos: “Nunca antes había pasado por algo así en mi vida, tengo tres hijos, así que fue difícil para los dos y nos envió a un viaje salvaje juntos y separados, juntos y separados, juntos separados, tratando de navegar”, explicó la actriz sobre este duro capítulo en su vida.

El dolor transformado en arte

Para Megan, la etapa como pareja que enfrentaron tras la pérdida fue un gran reto, pues ambos intentaban entender lo que les había ocurrido: “¿Qué significa esto y por qué sucedió esto?”. Durante la entrevista, Megan también recitó un romántico mensaje dedicado al hombre de su vida: “Amor verdadero, llama gemela”, curiosa, la reportera le preguntó de quién se trataba, ya que, en el pasado Fox ya había estado casada: “Pero me he comprometido con varias personas… solo hay una persona a la que llamo mi llama gemela”, comentó risueña haciendo referencia a su actual pareja, Machine Gun Kelly a quien en más de una ocasión, ha llamado públicamente su llama gemela.

La relaciones tóxicas del pasado

Megan compartió con la audiencia la gran oportunidad de transformar los eventos más traumáticos de su vida en una obra que puede compartir con su público: “Da un lugar elegante vivir tu dolor y ponerlo en arte, lo hace útil para otras personas por lo que no sólo lo sufres por tu cuenta”, explicó. Aunque dejó claro que este título no se trata de una biografía y que lo plasmado ahí es el resultado de su creatividad e interpretación de la realidad, la actriz reconoció que las relaciones que tuvo en el pasado también le sirvieron de inspiración: “Esto no es una exposición que escribió o una memoria, pero a lo largo de mi vida, he estado en al menos una relación físicamente abusiva y varias relaciones psicológicamente muy abusivas”, explicó.

Aunque no quiso revelar nombres, la actriz aseguró que, en el pasado, se relacionó con hombres que ejercieron algún tipo de violencia en su contra; sin embargo, no busca exponerlos, únicamente quiere compartir la forma en la que plasmó aquellos sentimientos en su libro: “Sólo he estado conectada públicamente con algunas personas, pero compartí energía con, supongo se podría decir, personas horribles y también personas muy famosos, muy famosos, pero nadie sabe que estuve involucrada con esas personas”, confesó la actriz.