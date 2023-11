Conmovida hasta las lágrimas, Andrea Legarreta recibe un especial regalo en honor a su mamá

A tres meses del sensible fallecimiento de doña Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta, la producción del programa Hoy sorprendió a la conductora con un detalle, en memoria de su mamá, que la conmovió hasta las lágrimas. En complicidad de su sobrina mayor, Ximena, le entregaron un osito confeccionado con ropa de Chabelita, como le decía de cariño, un gesto al que reaccionó frente a las cámaras. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora agradeció a los involucrados con esta sorpresa: “Gracias por tan conmovedor y valioso detalle”, escribió junto a varias imágenes en las que presumió los ositos que su sobrina realizó para varios miembros de su familia.

Los ositos para los Legarreta

A manera de sorpresa, esta mañana durante un segmento del programa Hoy, Tania Rincón y Andrea Escalona le mostraron a Legarreta una cápsula en la que Chano Jurado entrevistó a Ximena Legarreta, sobrina de la conductora, quien a través del proyecto Ositos del recuerdo un solo corazón se encarga de confeccionar osos con prendas de personas que lamentablemente ya no están. En el reportaje, la joven revela que, por primera ocasión le tocó realizar piezas para su familia, una tarea en la que sus seres queridos estuvieron muy involucrados: “Estas prendas las escogieron mi papá y mi abuelo con mucho cuidado y con todo el amor del mundo, porque era la ropa que ella más usaba. La intención del osito de mi abuelo es que vaya nuevamente a darle ese abrazo y ese consuelo de no tener al amor de su vida junto a él. El osito de mi tía Andrea es para que vuelva a tener a su copiloto todos los días, que la acompañe y que no sienta ese vacío”, detalló.

Una prenda inolvidable

Conmovida por ver a su sobrina en la pantalla hablando de este entrañable proyecto, Andrea comentó: “Siempre se me había hecho muy hermoso lo que hace mi Ximenita”. Para sorpresa de la conductora su sobrina apareció en el foro para entregarle personalmente la pieza que confeccionó para ella: “Ximenita es mi primera sobrina, mi compañerita de juego, la princesita de Chabelita y de Juan, ella jugaba mucho con ellos, los maquillaba, los vestía de payasos”, comentó Legarreta al recibirla a cuadro. Mientras hablaba, Andrea se conmovió al reconocer, entre los ositos una prenda de su mamá: “¡Su blusa! Ahora aquí hay algo de mi Chabelita en estos ositos”, añadió mientras limpiaba sus lágrimas.

A pesar de su emoción, Andrea se mostró fuerte y quiso compartir con su sobrina, quien también está lidiando con el duelo, un poco de la nueva visión que tiene sobre la partida de su mamá: “He tratado de ver esta experiencia con mucho agradecimiento, con mucho amor, con mucho agradecimiento por haberla tenido y a disfrutar la vida como ella quisiera que la disfrutemos, al final de eso se trata la vida, de vivirla” explicó. Por su parte, Ximena Legarreta reconoció que el proceso de creación fue muy especial: “Fue muy fuerte para mí hacerlos, me tope con muchas emociones. Siento que ella hizo todo para estar aquí y ella quiere dar esa luz a todo el mundo. Es de lo más hermoso”, reconoció.

Un regalo que le tocó el alma

A través de su cuenta de Instagram, Andrea quiso compartir con sus seguidores detalles de este especial obsequio que le permitirá sentir más cerca de su mamá: “Mi niña adorada, Ximena, mi primera sobrina y nieta, princesita hermosa. Gracias por hacer algunas de las prendas de tu abuela Isabel, nuestra Chabelita, estos hermosos ositos del recuerdo. Me conmoviste hasta el llanto y tocaste el alma de todos nosotros. Siempre me pareció hermosos lo que hacen con @Ositosunsolocorazon y ahora tener nosotros los nuestros con la esencia de nueva reina, es verdaderamente conmovedor. Te amamos infinito mi amor”, escribió junto a un álbum de varias entrañables fotos con los ositos y una en la que comparte a su mamá vistiendo la prenda que ahora se ha convertido en esta pieza: “Atrás, una foto de mi mami con su blusa a rayas, que ahora tiene su osito. Hermoso regalo, Gracias Andrea Rodríguez por este apapacho al alma. Te quiero”, le escribió la conductora a la productora del programa.