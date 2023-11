Luis Ernesto Franco confiesa cómo es su relación con Marimar Vega tras el divorcio Dando lecciones de sinceridad, El Güero Franco compartió cómo fue que se dio la invitación para que participara en el podcast de su ex esposa

Fue en 2018 cuando Marimar Vega y Luis Ernesto El Güero Franco pusieron punto final a su historia de amor luego de tres años de matrimonio, una difícil decisión que tomaron al darse cuenta de que ambos seguían caminos opuestos. Tras su proceso de divorcio, el cual finalizaron en buenos términos, los famosos han construido una cordial amistad, un tema que Luis Ernesto abordó durante la premier de su nueva serie, Pacto de Sangre. Ahí, el intérprete, quien llegó el altar a principios del año pasado con la modelo rusa Roza Laven, habló sobre su actual relación con la actriz y compartió cómo fue que se dio la invitación para que participará en el podcast de su ex esposa, El Rincón de los errores, un espacio en el que se reencontraron para hablar frente a frente sobre las razones por las que no continuaron juntos.

Las declaraciones de El Güero Franco sobre Marimar Vega

A su paso por la alfombra roja del proyecto con el que regresa a la pantalla chica, El Güero Franco comentó cómo fue que se dio su reunión dejando en claro que su ruptura se dio bajo un ambiente afable: “Marimar y yo acabamos muy bien, no somos los mejores amigos, pero acabamos en muy buenos términos, la relación terminó cien por ciento porque cada quien iba a un rumbo distinto, pero terminamos con amor y maduramente decidimos no seguir ahí porque sino íbamos a acabar mal”, dijo en un encuentro con la prensa recuperado por Edén Dorantes, “No hay ni pleitos ni resentimientos, en lo absoluto, y cuando me invitó a hablar del divorcio dije: ‘Claro, si nuestra experiencia le va a servir a alguien’”.

Haciendo énfasis en las pacíficas circunstancias en las que se dio su divorcio, el actor habló de la importancia de cerrar ciclos manteniendo la cordialidad. “Es sano terminar bien con tu ex pareja y con cualquier persona, con la que tuviste negocios, amistad, amor”, indicó antes de referirse a las circunstancias en las que tuvo lugar el final de su relación con Marimar, “Es muy válido también decir: ‘¿Sabes qué? Vamos para distintos rumbos, mejor dejémoslo aquí”.

Sobre las reacciones que generó su reunión con su ex, El Güero Franco comentó: “En general, la gente se sorprendió de vernos juntos y poder hablar del amor que había, por qué tomamos la decisión de separarnos y creo que, repito, es sano también para las personas ver que es posible terminar con alguien que estabas haciendo vida”.

Agradecido por su matrimonio con Roza Laven

En otros temas, el actor ahondó sobre su matrimonio aludiendo a la franqueza y la profunda confianza que existe entre él y su esposa: “Te puedo decir que mi pareja es mi mejor amiga, nunca había tenido una pareja que fuera mi mejor amiga y hablamos absolutamente de todo, sino sí tendría que ir a terapia. Creo que al final de cuentas la terapia es para que saques, externes todo lo que te está pasando si no sabes o no tienes con quien hacerlo, en mi caso he tenido la bendición de tener personas con quien hacerlo”.

Con la temporada decembrina a punto de arrancar, El Güero aseguró que se trata de una época que siempre pasa en familia, lo que le llevó a sincerarse sobre cómo hace frente a la ausencia de sus padres: “La muerte es parte de la vida, lo único seguro que tenemos, mis dos papás lo tenían clarísimo, se fueron en paz. Sé que están descansando, ya no están enfermos. Lo que me quedan son los recuerdos, creo que en esta vida venimos a crear recuerdos y mis papás dejaron muy lindos en mí, entonces recuerdo solo lo bueno, y en Navidad van a estar, físicamente no, pero están ahí”.

