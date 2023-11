El significativo cambio que hizo Matthew Perry al guión de Friends que cambíó el rumbo de la serie

Sin duda alguna, la serie Friends ha sido un parteaguas en la vida de todos sus protagonistas, pues fue la punta de lanza para que sus carreras alcanzaran niveles que ni ellos imaginaron y para consolidarse como grandes estrellas de la televisión a nivel internacional. Tanto así, que a punto de que se cumplan 30 años del estreno de esta sitcom, los fans aún la mantienen vigente, llevando siempre en sus corazones a los entrañables protagonistas de esta historia. Algo que se ha vuelto más evidente tras la inesperada muerte de Matthew Perry, quien interpretaba al entrañable Chandler Bing, pues a lo largo de la última semana sus seguidores, amigos y colegas con los que compartió un tiempo mientras duró la serie, no han dejado de recordarlo a través de las memorias y experiencias que juntos lograron crear. Tal ha sido el caso de la actriz Lisa Cash, quien en una reciente entrevista reveló que ella interpretaría el papel de una mujer con la que Chandler le sería infiel a Mónica, el personaje al que le daba vida Courteney Cox, algo que finalmente no sucedió, debido a que Matthew se negó a que su personaje tomara ese giro en la trama, pues estaba seguro que sus fans quedarían con el corazón roto, por lo que hizo hasta lo imposible para que los guionistas cambiaran de rumbo en ese aspecto.

¿Por qué Matthew Perry cambió el guión de Friends?

En una una charla que sostuvo con TMZ, Cash que reveló que fue contratada por la producción para interpretar a la chica con la que Chandler engañaría a Monica, luego de que tuvieran una discusión en Las Vegas. Y aunque llegaron a ensayar la escena, un día antes de la filmación Matthew se dirigió a los guionistas y pidió que cambiaran el rumbo de su personaje. "La escena era que Chandler y Monica discutían en Las Vegas sobre que Monica había almorzado con Richard. Inicialmente, en nuestro guión, Chandler sube a la habitación del hotel, pide servicio a la habitación, y yo lo llevo como empleada del hotel, y terminamos hablando, riendo y conectando, y Chandler termina engañando a Monica con mi personaje”, explicó la intérprete al medio.

Según contó Lisa, un día antes de que grabaran la escena, alguien le comentó que Matthew había pedido que se eliminara esa escena, pues creía que los fans nunca le perdonarían a Chandler el haber engañado a Monica, por lo que al final su participación quedó eliminada. "Probablemente tenía razón. Eso habría cambiado posiblemente el rumbo del programa y su personaje”, agregó Cash, quien al final reveló que pese haber perdido esa escena, sí tuvo una participación en Friends, pues apareció en un capítulo interpretando a una azafata en una escena entre Jennifer Aniston y David Schwimmer.

Amigos para siempre

Tras la muerte Matthew, su libro de memorias ha tomado un especial significado para los fans quienes han retomado esta lectura en la que el actor destacó lo importantes que eran para él sus amigos en la serie, sobre todo, durante la época en la que luchó contra las adicciones: “Siempre fueron pacientes y comprensivos. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido, los otros le respaldaban”, se lee en uno de los capítulos de Friends, Lovers and The Big Terrible Things. Fueron sus compañeros de elenco quienes lo hicieron fuerte en los instantes de mayor oscuridad, por esta razón, fue muy significativo que todos ellos lo hayan acompañado en su último adiós.

La última vez juntos

Fue en 2021 cuando el elenco de Friends se reunió por última vez durante el reencuentro que organizó la plataforma de streaming HBO Max que logró reunir a los seis protagonistas de Friends en el emblemático departamento donde grabaron la serie. Diecisiete años después de que se transmitió el capítulo final de la serie, los amigos regresaron para crear este nuevo recuerdo que hoy que Matthew ya no está toma un significado muy especial. En aquella ocasión, los actores consintieron a sus fans revelando algunos secretos inéditos de la serie, anécdotas y recordaron las frases más memorables del guión de esta historia.

