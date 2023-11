Con la emoción a flor de piel, Sofía Castro comparte imágenes inéditas de su compromiso

A poco más de dos semanas de haber hecho público su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro publicó en su cuenta de Instagram varias imágenes inéditas del día en que su novio le pidió matrimonio. Si bien la pareja compartió con el mundo la noticia hace unos días durante la fiesta de compromiso que celebraron junto a sus familias, la propuesta ocurrió antes. Por primera ocasión, la primogénita de Angélica Rivera dio a conocer imágenes del íntimo momento en el que aceptó casarse con Pablo, su novio desde hace más de tres años. A tenor de las imágenes se aprecia que el joven sorprendió a la actriz arrodillándose en medio de una romántica caminata por el bosque.

El escenario de la propuesta matrimonial

Emocionada por su próxima boda, la novia compartió con sus más de 1.2 millones de seguidores en Instagram imágenes inéditas de este momento que ya se convirtió en uno de los más especiales en su historia de amor: “El sí más fácil que he dicho jamás”, fue la frase con la que Sofía acompañó este álbum en el que se ve fundida en un romántico beso y abrazo con Pablo quien sostiene en la mano derecha el anillo de compromiso. Hace unos días, durante su primer encuentro con la prensa tras anunciar su próximo matrimonio, la actriz reconoció que sí fue una sorpresa para ella la propuesta: “La verdad estoy muy contenta, feliz, plena, no me lo imaginaba, pero la verdad estoy muy feliz y enamorada”, confesó la novia en entrevista con el programa Ventaneando.

El 'sí, quiero' dela novia

En las tres fotos inéditas que compartió Sofía del día en que se comprometió con Pablo, se aprecia que el empresario eligió uno de los lugares en los que la pareja pasa gran tiempo: Los Ángeles, California. Recordemos que, desde el comienzo de su relación, la actriz divide su tiempo entre Hollywood y la Ciudad de México, por esta razón, su novio planeó sorprenderla en medio de una caminata por las famosas colinas de la ciudad donde la vista se convirtió en el espectacular escenario de esta propuesta. Para darle mayor espontaneidad al momento, Pablo lo hizo en medio de este recorrido al que ambos acudieron con ropa deportiva, tal como se aprecia en las fotos donde, emocionada, Sofía lo abraza tras darle el “sí quiero”.

De acuerdo con declaraciones de la novia, aunque no se imaginaba que Pablo le pediría matrimonio en estos momentos de la relación, en cuanto se lo propuso, no dudó en decirle que sí, pues desde que comenzaron sabía que él era el indicado para cumplir su sueño de casarse y formar una familia: “Yo sí me quería casar, desde siempre supe que era Pablo. Pablo y yo tenemos una relación súper bonita, me gusta decir que con muchas altas y bajas, porque luego la gente idealiza y piensa que todas las relaciones son perfectas y no. Creo que para tener una relación estable hay que pasar por muchas cosas y creo que el chiste es estar juntos y escogerse todos los días y no soltarse”, le confesó la novia a varios medios de comunicación en el aeropuerto.

El último cumpleaños soltera

Tras anunciar su compromiso matrimonial con Pablo Bernot, Sofía Castro celebró el pasado 30 de octubre su cumpleaños número 27, una fecha que festejó junto a su mamá, Angélica Rivera. A través de Instagram, la novia confesó lo especial que fue para ella celebrar este año: “Más feliz imposible. Mi último cumpleaños soltera. Agradecida por todo lo hermoso y bueno que tengo, mi futuro esposo Pablo Bernot, mi familia y mis amigos. Los cumplo feliz por tener a mi gente bien, mi trabajo y todo lo bueno que me ha traído la vida estos 27 años. Me llena de felicidad y agradecimiento tener tantas bendiciones”, escribió en su cuenta de Instagram. Aunque no ha revelado la fecha en la que planean llegar al altar, Sofía compartió que ya está planeando el enlace: “Un cumple diferente buscando mi vestido de novia con mi mamá, trabajando y rodeada de gente que amo”, se lee en otra parte de su mensaje.