Las revelaciones de Priscilla Presley sobre su fallido matrimonio con Elvis

Hace casi un año llegaba a los cines Elvis, una cinta de Bar Luhrmann, protagonizada por Austin Butler, que hace un repaso por la efervescente vida del cantante, desde su infancia y ascenso a la fama hasta su matrimonio, sus episodios más oscuros y el declive de su carrera, ahora será Priscilla Presley quien tome la pantalla grande para contar su propia versión de una historia de amor que ha acaparado titulares apenas comenzó a escribirse a finales de 1960, año en el que la pareja se conoció en una fiesta que el artista ofreció en su casa, entonces ella tenía 14 años y él 24. A menos de un mes para el estreno de esta nueva adaptación cinematográfica basada en las memorias de Priscilla publicadas en 1985, la empresaria se ha unido a una reveladora sesión de preguntas y respuestas ante una multitudinaria audiencia en el South Point Casino de Las Vegas, en donde se ha abierto de capa sobre su relación con El Rey del Rock and Roll.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Priscilla Presley y su nieta, Riley Keough, llegan a un acuerdo sobre la millonaria herencia de Lisa Marie

Se revela la verdadera causa de la muerte de Lisa Marie Presley

Por qué Priscilla no se volvió a casar tras su divorcio de Elvis Presley

Como pocas veces, Priscilla ha abordado varios cuestionamientos en torno a su matrimonio con Elvis, padre de su hija, la fallecida actriz Lisa Marie, revelando los motivos por los que nunca volvió a casarse. “Simplemente no creo que él hubiera soportado eso”, comentó en declaraciones recuperadas por People refiriéndose a cómo habría reaccionado el cantante al verla llegar al altar de nuevo con otra persona. “Para ser honesta contigo, nunca quise casarme después de él. Nunca tuve ningún deseo”, respondió haciendo frente a los rumores de la supuesta promesa que habría hecho de no volver a casarse nunca más mientras su ex marido estuviera vivo.

Dejando en claro lo determinante que fue en su historia de vida su relación con Elvis, Priscilla agregó: “Nadie podría jamás igualarlo”. Recordemos que la socialité se separó legalmente del artista en octubre de 1973 luego de seis años de matrimonio; sin embargo, mantuvieron una amistad muy cercana e, incluso, el día de la sentencia de divorcio salieron tomados de las manos del juzgado. Asimismo, la empresaria explicó las razones por las que ella y el cantante no quisieron tener más hijos: “Elvis sentía que tenía una agenda muy ocupada y tenía un poco de culpa por no estar tanto tiempo allí, cuando Lisa era más joven”, dijo, “Con su programación y sus giras, simplemente sentía que no estaba lo suficientemente presente como para prestar mucha atención a tener otro hijo”.

VER GALERÍA

Cómo afrontó la muerte de Elvis Presley

Tan sólo cuatro años después de su divorcio, el cantante falleció a la temprana edad de 42 años a causa de un paro cardíaco, una tragedia que marcó la vida de Priscilla en todos los sentidos, según explicó en una charla con el periodista Piers Morgan para TalkTV: “Todavía puedo escuchar las palabras de Joe Esposito, ‘Cilla, Elvis está muerto’, y fue como si no pudiera imaginarlo nunca, especialmente a su edad y todo eso, todavía tan joven y con tantas ganas de hacer, con muchos planes, y no tenerlo, no hablar con él, no tenerlo como padre de nuestro hijo”, señaló añadiendo que su mayor preocupación era su hija, “Mi gran miedo era Lisa, y ‘¿Cómo se lo digo?’. Ella sólo tenía 9 años en ese momento”.

El mensaje de Priscilla Presley a su hija el día que hubiera cumplido 55 años: 'Mi deseo es proteger a mis tres nietos'

El dolor de perder a una hija

Con el corazón en la mano, Priscilla habló en la entrevista previamente citada sobre la tristeza que la ha embargado los últimos meses tras el fallecimiento de su hija, Lisa Marie: “Ha sido insoportable. He perdido a mi madre, a mi nieto y a mi hija”, indicó entre lágrimas señalando cómo afectó a su primogénita la muerte de Benjamin, de 27 años, “Perder a Ben fue lo más duro para ella. Era el amor de su vida, le adoraba. Habría hecho cualquier cosa por él (...) Estábamos en Menphis y me dijo que no sabía si quería seguir adelante. Me habló de Ben y de cómo le dolía todavía su pérdida”.

VER GALERÍA