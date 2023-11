José Eduardo Derbez hace frente a los rumores sobre Victoria Ruffo y Omar Fayad

Uno de los matrimonios más famosos del espectáculo y la política es el conformado por Victoria Ruffo y Omar Fayad, quienes han permanecido juntos por poco más de dos décadas. Recientemente, comenzaron a circular rumores de una posible separación entre la pareja, versiones desmentidas por José Eduardo Derbez, hijo de la actriz, quien está muy al tanto de los acontecimientos ligados a su familia. Con la apertura que lo caracteriza, el joven habló de esta situación que comenzó a tomar revuelo, dando a conocer que al interior de su círculo todo transcurre en completa normalidad. De esta manera, echa por tierra todo lo dicho hasta ahora, poniendo de frente la buena comunicación que mantiene con su mamá y su esposo, quien por cierto es muy cercano a él.

¿Qué dijo José Eduardo sobre los rumores de separación de Victoria Ruffo?

En entrevista con varios medios de comunicación durante su paso por un evento público, José Eduardo respondió si era cierto o no el tema de la supuesta separación, a lo que respondió con la apertura que lo caracteriza. “Yo hablo diario con ellos dos y no me han dicho nada, entonces supongo que si fuera algo verdadero me lo dirían, entonces pues no creo y no tendrían porqué ocultármelo…”, explicó el joven durante la charla, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando. En ese espacio, se dejó ver tranquilo, poniendo así punto final a cualquier especulación y destacando la privacidad que los suyos suelen mantener en todo momento, más allá de la curiosidad que despiertan sus vidas privadas.

En otro instante de la plática, José Eduardo fue claro al explicar la razón por la cual ni Victoria ni Omar suelen compartir imágenes juntos en redes, situación que provocó una serie de preguntas entre quienes siguen de cerca la historia de amor de la actriz y el político. “Lo que pasa es que mi mamá no es de subir muchas cosas, Omar tampoco, pero sí se ven. Yo los conozco, son mi familia, sí se ven, si hablan, hablan diario, tienen una relación muy bonita, tienen sus hijos…”, agregó el actor en otro punto de la plática, poniendo de frente la buena relación que existe entre su madre y Fayad, más allá de lo que públicamente suelen mostrar en sus respectivas plataformas, en las cuales solo destacan aspectos laborales y de manera esporádica, familiares.

El afecto de José Eduardo por Omar Fayad

Como es bien sabido, José Eduardo mantiene una cercana relación de amistad con Omar Fayad, a quien conoce desde que era pequeño. De hecho, ha comentado el gran aprecio que le tiene, similar al de un padre, pues él también lo ha sabido guiar y aconsejar en su debido momento. “Si en algún momento se llegaran a separar, (Omar) seguiría siendo un gran amigo y cómplice pero no, yo te puedo decir ahorita, ahorita, que ellos están muy bien…”, afirmó José Eduardo, quien es muy cercano a la familia de su madre, así como a sus hermanos Vicky y Anuar, con quienes de repente suele posar para las fotografías familiares.

Más allá de cualquier circunstancia, José Eduardo está consciente de la buena comunicación que existe entre él y su mamá, por lo que nada de lo que se dice es cierto, según dejó saber. “Creo que sí me comentarían si sí se fueran a divorciar, sobre todo a mí, si no me afectó que se separara de mi papá, menos de Omar…”, explicó para las cámaras y los micrófonos con el sentido del humor que lo caracteriza, despejando así cualquier duda entre quienes desean tener alguna noticia. Mientras tanto, el joven se enfoca en sus proyectos profesionales, dispuesto a conquistar nuevos retos en la televisión y en cada uno de los emprendimientos que lo tienen muy entusiasmado.

