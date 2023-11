La emotiva reflexión de Fernanda Castillo en la que ha mostrado su preocupación por el futuro de su hijo

Además de ser una excelente actriz, Fernanda Castillo se ha caracterizado por ser una madre sumamente entregada al cuidado de su pequeño hijo Liam, a quien tuvo con Erik Hayser. Una experiencia que sin duda le ha dejado un sinfín de lecciones aprendidas y la ha vuelto mucho más sensible y empática con su entorno. Algo que se ha visto reflejado en el emotivo mensaje que la intérprete le ha dedicado a su hijo recientemente, en el cual ha mostrado su preocupación e importencia ante el futuro que le depara, debido a los acontecimientos que se han venido dando en todo el mundo, así como por el sufrimiento que otras personas, y en especial los niños, han tenido que enfrentar debido a guerras o fenómenos naturales.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Las palabras de Fernanda para su hijo

Así lo compartió la intérprete en una publicación en su feed de Instagram, en la que además de dejarse ver en su momento más maternal al lado de Liam -pues compartió una fotografía en la que se le puede observar posando acompañada de su pequeño-, escribió unas líneas dedicadas a Liam, en las que se mostró sumamente consternada, como cualquier otra madre, ante los diferentes eventos que han cimbrado las vidas de millones de personas en el mundo y en México. “Mi niño, como quisiera cuidarte de este mundo loco donde no hemos aprendido a amarnos y respetarnos. Nunca había sentido tanta impotencia al mirar a tantos niños e inocentes sufriendo sin que la gente que tiene el poder haga algo para frenarlo”, compartió Fernanda consternada. “Como quisiera para ti y tantos niños un mundo diferente. Habrá que construirlo… Por Acapulco. Por Gaza. Por Israel. Por todos esos lugares donde un inocente hoy está sufriendo”, agregó la intérprete, mostrándose empática con la gente de todos esos lugares que lo han perdido todo y que no pueden hacer nada al respecto.

Como era de esperarse, Fernanda Castillo fue respaldada por sus fans y por otras mamás que aseguraron sentirse de la misma forma. Además, algunos de sus amigos famosos también se sumaron a sus plegarias, dejando algún emoji o palabras en la publicación de la actriz. Tal fue el caso de Angelique Boyer, quien conmovida ante las palabras de su amiga, le envió un cariñoso mensaje a su familia: “Los amo”, expresó la actriz. Por su lado, Erik Hayser, pareja de Castillo, se hizo presente en la publicación con un emoji de manitas en posición de oración.

VER GALERÍA

Lo que desea para su hijo

Entre las grandes enseñanzas que ha obtenido de la maternidad, Fernanda Castillo asegura haber descubierto una fortaleza que desconocía. "Soy mucho más fuerte de lo que pensaba, en todos los sentidos, soy mucho más fuerte y aguantadora de lo que imaginaba y (siento) que puedo con todo si de alguna manera la vida me enfrenta, puedo con todo y ahora tengo un motor increíble para vivir más y mejor, para disfrutar de la vida más y mejor", comentó la actriz en entrevista con La Hora ¡HOLA! Sin embargo, así como ha podido conocer la felicidad y el amor en proporciones que antes no conocía, al ser mamá la actriz también se ha topado con otros sentimientos, como la preocupación y el miedo. El futuro de su hijo es muy importante para ella; sin embargo, eso no significa que quiere imponerle un camino a seguir. "No (quiero) planear sobre su vida, porque lo primero que quiero es que sea libre, completamente, para hacer lo que quiera para soñar lo que quiera, para ser lo que quiera", expresó convencida.

En esa misma charla, Fernanda admitió que ahora entiende a su madre respecto a los miedos que se enfrentan al tener hijos. "Te surgen temores... Ahora más, cualquier cosa que pueda ser un peligro o algo que los desbalancee es el doble del miedo que tienes para ti", explicó. No obstante, la intérprete ha sabido sobrellevar todo lo que conlleva el ser mamá, aunque sin lugar a dudas su parte favorita es la de disfrutar cada instante con Liam, con quien se confiesa muy consentidora. "Mucho, pobrecito, la verdad es que lo lleno de besos todo el tiempo, juego mucho con él, lo disfruto mucho", aseguró la actriz, quien admitió además que ha podido confirmar lo rápido que crecen los hijos.

VER GALERÍA