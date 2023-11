A casi un año de la partida de su hijo, Maxine Woodside habla de cómo se encuentra

Noviembre de 2022 será una fecha que marcó un antes y un después en la vida de Maxine Woodside. El 10 de noviembre de ese año comenzó a circular una noticia que minutos después fue confirmada; su hijo, Alejandro Iriarte Woodside, había fallecido. Tras ausentarse unos días de su programa de radio, Todo Para la Mujer, para vivir su duelo, la comunicadora retomó poco a poco su rutina, motivada a romper el silencio para poner en alto el infinito amor por su hijo, a quien asegura lleva eternamente en su corazón. A unos días de que se cumpla el primer aniversario luctuoso de Nano, como también era conocido de cariño, la periodista ha revelado cómo se encuentra, asumiendo esta ausencia con total madurez.

Maxine Woodside, un año de la muerte de su hijo

Con el corazón en la mano, Maxine se sinceró sobre la oleada de emociones que la invade al momento de recordar a su hijo, de quien siempre fue muy cercana. De hecho, evocó ese instante en que tuvo certeza de lo que estaba ocurriendo. “Es el dolor más grande que he tenido en la vida. La noticia fue muy sorpresiva. Solo Dios sabe las cosas. Pensé que no podría seguir adelante. Me quería echar en un hoyo y no salir. Todo el mundo pensó que no iba a regresar al programa, pero Dios me dio las fuerzas…”, dijo en entrevista concedida para TVNotas, medio de comunicación en el que dijo estar segura de que su hijo la sigue cuidando. Así mismo, reconoció que es tan grande el dolor que no hay día que no llore.

El deceso de Alejandro Iriarte fue reportado el 10 de noviembre de 2022. Se dio a conocer que Nano tenía 55 años al momento de su deceso, algo que consternó de inmediato a varios integrantes del medio del espectáculo, quienes volcaron su apoyo hacia la periodista. Ante este panorama, Maxine ha sido muy honesta al reconocer que, pese a que el dolor es inamovible, gracias al apoyo de su hijo mayor, de sus seres queridos y el público que la sigue desde hace varios años a través de su programa, ha podido salir adelante, enfocada en su día a día y entregándose a su pasión por la radio. Del mismo modo, sus nietos han sido un gran aliciente a lo largo de este tiempo en el que los recuerdos y la nostalgia permanecen latentes.

Segura de la presencia de su hijo

En su reveladora charla, Maxine dijo estar segura de que su hijo la acompaña en todo momento, recordando la calidad humana de Alejandro, a quien prefiere tener en sus más entrañables memorias. “No he soñado con él, pero sí lo he llegado a sentir. A un médium no he querido recurrir. Me da miedo que me vaya a decir algo que no me gusta. Era un gran hombre. Todo me lo recuerda desde que era chiquito. Fue un estupendo hijo. Con eso me quedo…”, dijo la conocida conductora de radio. De esta manera, dirige su vida por el lado más positivo, orgullosa también de su consolidada carrera de varios años. De hecho, recientemente también celebró 34 años de la emisión Todo para la Mujer, la cual ha sido un referente en los programas de espectáculos mexicanos.

Maxine además hizo énfasis en lo mucho que su buena actitud le ha permitido avanzar, revelando además cómo sus amigas cercanas han jugado un papel fundamental a lo largo de esta lamentable historia. “Trato de ser positiva. Seguir adelante. Entender que la vida continúa. Tengo otro hijo, nietos. No puedo irme para abajo. Mi hijo y todas mis amigas, Norma Lazareno, Luz María Aguilar e Isaura Espinosa, me hablan constantemente para saber cómo estoy”, contó la periodista.

