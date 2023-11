El productor de Amor Sin Barreras revela los motivos de la salida de Biby Gaytán y Ana Pau Capetillo de la obra El productor dejó en claro que los rumores en torno a la salida de Biby Gaytán y Ana Pau Capetillo de Amor Sin Barreras no son ciertos

Sin duda alguna, ver a Biby Gaytán sobre el escenario haciendo lo que mejor sabe hacer, que es cantar, bailar y actuar, siempre será algo que sus fans agradezcan, pues la intérprete suele pasar largas temporadas alejada de los reflectores. Es por eso que su presencia en la obra musical Amor Sin Barreras representaba la oportunidad perfecta para ver a Biby en todo su esplendor y acompañada de su hija Ana Pau Capetillo, quien era parte del elenco estelar de dicha puesta en escena. Sin embargo, sorprendió a los seguidores de ambas el hecho de que a mediados del mes de octubre, madre e hija dejaran la obra, por lo que los rumores y especulaciones en torno a su salida comenzaron a sonar fuerte. Es por eso que el productor de la obra, Gerardo Quiroz, no ha dudado en aclarar esta situación, dejando en claro que nada de lo que se dice es cierto y que en realidad, Ana Pau y Biby tenían pactada su participación en el musical hasta principios de octubre, pues ambas debían atender algunos compromisos y proyectos.

La razón por la que las actrices dejaron la obra

Así lo hizo saber Quiroz en un reciente encuentro con la prensa, en el que con total sinceridad respondió a los cuestionamientos de la prensa en torno a la salida de Biby y Ana Pau de la obra, siendo que ambas eran protagonistas. Al respecto, el reconocido productor aseguró que todo estaba firmado y pactado para que el 8 de octubre fuera la última función de ambas; sin embargo, accedieron a extender unos días más su contrato, por lo que incluso se presentaron con la obra fuera de la Ciudad de México. “Aunque realmente ella (Biby) estuvo con nosotros hasta el día 15, nos dieron bien lindas (ella y su hija) una extensión y por eso viajamos a Chihuahua", compartió Gerardo, en declaraciones publicadas por el diario El Universal.

En ese mismo sentido, el productor reveló que, debido a los compromisos que ambas tenían ya en puerta, les fue imposible continuar con la obra, por lo que negó que su salida de la obra haya respondido a otros motivos."Biby tenía otros compromisos de teatro y otro de televisión, y Ana Pau está teniendo mucho éxito en series, es muy talentosa, entonces ya no pudieron estar", recalcó.

Al ser cuestionado sobre los rumores y especulaciones que ha generado esta situación, Gerardo Quiroz dejó en claro que nada de lo que se dice es cierto y que Biby siempre tendrá las puertas abiertas en la obra para que pueda volver cuando ella quiera. “Yo no me contamino, no leí nada de los rumores. Lo real es que la obra sigue con el gusto del público y todo ha estado en paz", aseguró el productor. "Biby tiene las puertas abiertas para estar cuando quiera, la tuve hace más de 20 años y ahora igual, se sabe de memoria toda la historia. Por ahora la obra está funcionando muy bien", finalizó.

Lo que han dicho Biby y Ana Pau sobre su salida

Fue en octubre pasado cuando Biby Gaytán y Ana Pau Capetillo compartieron un video en el que hablaron de su experiencia a la hora de trabajar juntas en el escenario y de paso confirmar su salida de la obra. “Queríamos agradecerle a toda la gente que nos fueron a ver, muchísimas gracias. Para nosotras fue una experiencia increíble, ya acabó nuestro viaje de Amor Sin Barreras, pero estar en el escenario juntas fue una experiencia mágica, y gracias a toda la gente que nos pudo acompañar”, expresó Ana Pau. Por su lado, Biby agregó: “Los queremos de verdad, de todo corazón, a toda la gente talentosa con la que pudimos trabajar, arriba y abajo del escenario… A todos, a todos, no quisiera dejar de mencionar a nadie”, finalizaron.

