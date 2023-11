Ilusionado, Danilo Carrera revela que ha dejado la soltería

La vida de Danilo Carrera ha dado un giro de 180° a lo largo de los últimos meses, pues el actor puso fin a su estancia en México e hizo una pausa en su carrera como actor y se dirigió hacia Miami, teniendo en mente el poder estar a lado de su mamá, quien padece cáncer, y enfocarse en proyectos más personales que le permitieran estar cerca de su familia y ajustarse a su nueva dinámica de vida. Además, el guapo ecuatoriano también reveló que, como parte de todos esos cambios, la relación amorosa que tenía con una mujer de la que nunca quiso revelar su identidad y con la que incluso llegó a comprometerse había llegado a su fin y que desde entonces se encontraba disfrutando de su soltería. Sin embargo, ahora que las cosas han comenzado a acomodarse en su vida, pues incluso ha vuelto al trabajo, ahora como presentador de la cadena Telemundo, todo parece indicar que el actor se ha dado una nueva oportunidad en el amor, pues este fin de semana se le vio llegar a la boda de Alexis Ayala en compañía de una guapa mujer, por lo que no pudo evitar ser cuestionado al respecto, por lo que Danilo accedió a responder con total sinceridad, pero procurando la discreción que tanto lo ha caracterizado a la hora de compartir detalles de su vida privada.

¿Danilo Carrera ha dejado la soltería?

De lo más sincero, Danilo habló de todos los cambios que ha habido en su vida a lo largo de los últimos meses y de los proyectos personales y profesionales que ha emprendido tras su llegada a Telemundo. Sin embargo, el intérprete no pudo evitar las preguntas de índole personal, pues los medios de comunicación presentes en la boda de Alexis se percataron de que el actor llegó muy bien acompañado de una guapa mujer, y aunque intentó pasar desapercibido, finalmente no logró. Es por eso que, al ser cuestionado al respecto, Danilo decidió hablar sobre este tema, aunque con ciertas reservas. “Yo siempre he estado bien en el amor”, dijo el actor al ser cuestionado sobre el estado de su corazón, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

Fue entonces que la prensa quiso saber un poco más sobre la persona que lo acompañaba en aquella ocasión, por lo que Danilo no pudo evitar bromear con la situación. “Yo siempre llego con chicas guapas, por qué les sorprende”, expresó el intérprete entre risas, para después terminar con las dudas y confirmar que, en efecto, se ha dado una nueva oportunidad en el amor, aunque evitó entrar en detalles sobre la identidad de la mujer que le ha robado el corazón. "¿Estás saliendo con ella, ella muy guapa y tú muy guapo?", preguntó uno de los reporteros presentes, a lo que Danilo contestó: “Sí, la verdad es que estoy con una persona que me acompaña hoy, contento, y ya ahorita ya a celebrar”, señaló el actor antes de despedirse de la prensa, no sin antes dejar en claro sus deseos de llegar al altar en algún momento de su vida. “Sí se me antoja… Es que Alexis que pone el mal ejemplo”, reveló entre risas.

Lo que viene en la vida de Danilo

Por otro lado, Danilo Carrera también accedió a hablar sobre todos los cambios y transiciones por las que ha pasado en el último año, pues el actor decidió dejar atrás su vida y su carrera en México, para poder enfocarse de lleno en el cuidado de su mamá y en proyector que le permitieran estar cerca de ella. “Lo más importante es que estoy con mi mamá y salir del show, y estar con ella, y pasar la tarde con ella, ver películas en la noche con ella es espectacular, eso es lo mejor de todo, lo que les puedo decir que me ha regalado la vida”, dijo con total serenidad.

En ese mismo sentido, Danilo se mostró congratulado por la nueva etapa que ha comenzado en su vida profesional, ahora convertido en uno de los rostros de Telemundo, en donde ha comenzado a conducir algunos programas de televisión, mientras se prepara para retomar su carrera como actor. “Vienen cosas nueva, voy a empezar a actuar seguramente pronto, no todavía, pero presentar también está padre, puedo estar más tiempo con mi familia”, finalizó.

