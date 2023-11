Lucero revela lo que ha respondido a su hija Lucerito cuando le ha pedido un consejo para cantar

Para nadie es un secreto que Lucerito Mijares heredó el talento de sus dos famosos padres, Lucero y Mijares. Algo que se ha hecho evidente en los últimos años, en los que la incipiente cantante ha logrado robarse el corazón de sus fans en cada una de las presentaciones en las que ha acompañado a sus papás o actualmente como protagonista de la obra musical El Mago. Y aunque se ha hecho ya de una buena base de fans, pues además su carisma es desbordante, Lucerito puede jactarse de tener en su lista de fans a sus famosos padres, quienes sin duda no deja de sorprenderse ante el imponente talento de su hija. Tal y como lo demostró la protagonista de la telenovela El Gallo de Oro, quien en una reciente entrevista dejó en claro la profunda admiración que tiene por su pequeña.

Lo que dijo Lucero sobre el talento de su hija

Fue durante una charla que sostuvo con Angélica Vale para su podcast Angelicales, que Lucero se refirió al talento de su hija Lucerito, mostrándose sumamente orgullosa de lo que la jovencita ha logrado y de su capacidad como cantante. “Muero de amor por tu hija, porque ella va a partirnos el hocico a todas”, comentó Angélica conmovida, reconociendo las cualidades artísticas de la joven actriz y cantante. “No, no, no ¿cómo? Ya nos lo partió. O sea, yo la oigo cantar y digo: ‘¿Qué le pasa a esa mujer?’”, agregó Lucero de lo más orgullosa, dejando en claro la admiración que siente por su hija.

Lucero ahondó en el tema y con los sentimientos a flor de piel, habló de cómo ha reaccionado cuando su hija se acerca para pedirle algún consejo para cantar mejor. “Y luego me dice: ‘Ma, algún consejo que me des para cantar’, y le digo: ‘No, mira, para cantar no… Para actuar te puedo dar algún consejo, pero ¿para cantar?, mejor dámelo tú, ¿cómo le haces para lograr esos agudos?’, ‘Ay, ma, pues como Dios me da a entender’, que tampoco es cierto porque sí le echa muchas ganas a sus clases, está aprendiendo, estudiando, tratando de superarse todos los días, pero sí tiene una voz hermosísima”, agregó la intérprete de lo más orgullosa.

Lucerito reconoce el apoyo de sus papás

Para Lucerito Mijares la realización de sus sueños como intérprete no se habría dado de la misma manera sin la guía y el consejo de sus papás. Durante estos años, ellos han sido su mayor impulso y ejemplo, según reconoce, poniendo de frente los años de trayectoria en que ellos han logrado construir dos de las carreras más fuertes en el espectáculo mexicano, un asunto de total admiración para ella. “Creo que lo he tratado de una manera bastante buena por los papás que tengo que han sido algo impresionante, increíble porque me han apoyado muchísimo en este mundo, que obviamente ellos ya conocen desde hace más de 20 años…”, dijo Lucerito en una charla que sostuvo con Anette Cuburu para su canal de YouTube, en la que ahondó sobre más aspectos de sus inquietudes profesionales y personales, dando muestra de su desenvolvimiento y de la seguridad que ha ganado a lo largo de estos meses.

Mientras tanto, Lucerito valora todo el esfuerzo realizado para poder emprender su sueño sobre los escenarios, algo que puso en marcha días antes de debutar en El Mago, pues lo más importante para ella era poder dar lo mejor de sí misma en este proyecto, un sueño cumplido. “Siete semanas antes de empezar los ensayos de El Mago, tomé como unas clases particulares de canto, de actuación y de baile, no tanto de actuación como de expresión corporal y obviamente sigo tomando mis clases de canto. Eran padrísimas, me servían muchísimo, afortunadamente lo pude hacer yo solita porque luego pienso que en un salón con 40 personas (es complicado)”, dijo.

