¿Qué piensa Melissa Flores, la mexicana en Miss Universo, sobre las nuevas reglas del certamen?

Estamos a tan solo unos días de que se lleve a cabo la 72ª edición del certamen de belleza Miss Universo, evento que en los últimos años se ha caracterizado por la inclusión y diversidad de las mujeres que en él participan. La organización tiene por fin generar un espacio seguro para que las contendientes compartan sus historias de vida e impacten de forma positiva a su género en los ámbitos personal, profesional y filantrópico. El objetivo es que todas utilicen la proyección de la plataforma para convertirse en líderes o inspiración de su comunidad y bases de apoyo que sumen durante el camino. En línea con la misión de no dejar la voz de ninguna mujer fuera, las reglas del concurso se han modificado para que más puedan participar. Melissa Flores, la representante mexicana que en septiembre pasado se levantó con la victoria nacional, habló sobre las nuevas normas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Esto opina la michoacana

Como parte de su gira mediática, una vez seleccionada para representar a México en Miss Universo, Melissa visitó la barra de programas de la cadena hispana Telemundo, misma en la que se sinceró respecto al concurso y lo que éste representa en su nueva etapa de vida como Mexicana Universal. En su paso por ‘La mesa caliente’, la reina de belleza admitió que ser la abanderada del país se traduce en una responsabilidad enorme, aunque ello no implica necesariamente que sea algo negativo, por el contrario, la llena de dicha. “Es una responsabilidad muy grande, pero que la llevo con todo el corazón, con toda la alegría y también con ese cariño que como mexicanos nos representa (…) ha sido un progreso muy largo, pero no solamente de este tiempo, sino también de meses y años atrás”, comentó frente a cámaras.

Por otro lado, destacó la importancia del certamen y su peso para la comunidad internacional, pues se trata de una organización que tiene por fin dar voz a las mujeres de todo el mundo para que, desde sus realidades sociales, sirvan de inspiración y empoderen a millones con sus mensajes y causas sociales. “Ha sido un sueño, un objetivo, una preparación constante de mucha disciplina y de mucho cariño al proyecto, porque créeme que tenemos esta plataforma para hacer un cambio. Ya estamos rompiendo mucho los estigmas de lo que es un certamen de belleza, y tener la oportunidad de dar un mensaje ante el mundo es un verdadero apoyo para la sociedad. Para mi es fundamental”, añadió. Igualmente, sostuvo un encuentro cara a cara con Andrea Meza, mexicana que se coronó como Miss Universo 2020. Ahí fue cuestionada sobre las nuevas reglas bajo las que el concurso se rige, implementadas tras la llegada de Anne Jakrajutatip como nueva dueña de la marca.

VER GALERÍA

Flores se mostró a favor de la evolución del certamen, pues asegura que con la normatividad actual las posibilidades de una representación más real y genuina aumentan. “Creo que es lo más importante que busca Miss Universo: llevar ese mensaje, esa posibilidad de dar al mundo un cambio”, explicó. Sin dejar de lado sus dos carreras universitarias (psicología y cosmetología), y su cargo en el gobierno municipal de Venustiano Carranza, Michoacán, la joven impulsa una agenda integral con la que pone en práctica cada uno de los aspectos de su vida. “He podido hacer esta sinergia de llevar un proyecto social (…) Atender la violencia en el noviazgo, que creo que es una parte fundamental que se vive no solo en las relaciones de mujeres con hombres, sino que existe en todo el mundo y que podemos llevar un poquito de esa información a todas las personas”, comentó.

Regresando a las nuevas reglas del concurso, Melissa se dijo encantada de la transformación e inclusión que traerán consigo. “A mi me encanta que Miss Universo esté creciendo y se esté transformando con el avance de cada edición, y es una muy buena oportunidad para todas las mujeres de seguir dando voz, de dar mensaje, porque algo que siempre he rescatado es que cada uno de nosotros tenemos un mensaje, una historia que contar, y no sabes cuándo tu historia le pueda ayudar a otra persona (…) Yo estoy muy feliz con estos cambios porque siento que este tipo de inclusión toca y transforma muchísimas vidas”, dijo entusiasmada. Finalmente, expuso que por ahora no añadiría nada extra, pues considera que las modificaciones actuales responden al momento que vivimos. “Vamos avanzando justo con el tiempo necesario y creo que vamos acatándonos a todas estas normas, reglas y convivencias”, concluyó.

VER GALERÍA

¿Cuáles son las nuevas reglas a las que hace referencia?

Luego de que la empresaria tailandesa Anne Jakrajutatip comprara Miss Universo, maquinó una serie de cambios a la normatividad que permitieran aún mayor diversidad entre las contendientes. Además, en un ejercicio de empatía y visibilidad, busca impulsar aún más la participación de mujeres trans como representantes de sus países en el certamen, comunidad a la que ella también pertenece. Recordemos que desde 2012 la compañía puso fin a la prohibición de admisión para esta población; sin embargo, desde entonces sólo una ha llegado a la pasarela: Ángela Ponce de España. Para la edición 72º de este año, se sumarán al listado Marina Machete y Rikkie Valerie Kolle, de Portugal y Países Bajos respectivamente.

En 2022 la organización también flexibilizó algunos requisitos, entre ellos la integración de mujeres casadas y/o con hijos, mujeres embarazadas o amamantando y mujeres divorciadas. Finalmente, durante la Semana de la Moda en Nueva York celebrada en septiembre pasado, R’Bonney Gabriel —actual reina— anunció que a partir de 2024 se elimina el límite de edad, por lo que cualquier mujer mayor a 18 años podrá participar en la prestigiosa pasarela.

VER GALERÍA

¿Cuándo es Miss Universo 2023 y dónde verlo?

El certamen tiene detrás una complejidad metodológica importante, todo con el fin de asegurar la mejor elección de la ganadora, por lo que la competencia inicia antes de la prueba televisada, que en realidad es la final y está programada para el 18 de noviembre. Otras fechas importantes a tomar en cuenta son el 15 y 16 de noviembre, cuando se llevarán a cabo las etapas preliminares y la evaluación de traje típico, a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente. En esta ocasión el concurso regresa a El Salvador, que lo albergó por primera y última vez en 1975. Las encargadas de compartir la buena noticia durante la parte final de la edición 71ª fueron Olivia Culpo (ex reina en 2012 por Estados Unidos) y Jeannie Mai Jenkins, que tras decir que tenían un anuncio importante, dieron paso a un video protagonizado por Nayib Bukele, presidente de la nación.

“Hola, espero que todos hayan disfrutado del certamen esta noche. Estoy muy honrado de anunciarles que El Salvador será el país anfitrión del siguiente concurso a finales de este año. El Salvador es un país lleno de belleza, tenemos las mejores playas para surf del mundo, volcanes magníficos, un café exquisito y hace poco nos convertimos en la nación más segura de América Latina. Queremos agradecer a la organización por sumarse al proceso histórico que atravesamos. El Salvador está cambiando, y queremos que vengan a comprobarlo por ustedes mismos, nos vemos pronto”, dijo en la filmación.

En relación a la transmisión, al momento siguen sin quedar claros los horarios y emisoras oficiales para Latinoamérica y México; sin embargo, Telemundo en España informó que iniciará su transmisión a las 03:00 hora local; las 19:00 horas en San Salvador y el centro de México. Por otra parte, para Estados Unidos la emisión arrancará en punto de las 18 horas ET, las 17:00 horas en México y El Salvador, por lo que se espera que en América preparen un programa especial previo. En relación con la cobertura, TNT Latinoamérica y TV Azteca han sido los responsables de llevar el certamen a los hogares, pero aún no se pronuncian al respecto para la edición 2023. También puedes disfrutar de la pasarela en vivo y en su idioma original a través del canal de YouTube de Miss Universo.