Agradecida, Ale Capetillo celebra su cumpleaños 24 cobijada por el amor de su familia

Para Ale Capetillo el último año ha Sido muy especial. Y es que la hermosa hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo finalmente ha concretado algunos de sus proyectos personales y profesionales, que sin duda le han costado años de mucho trabajo y constancia. Además, en el plano sentimental, las cosas no podrían ir mejor para la influencer, quien desde hace algunos años inició una relación con Nader, el guapo galán que se ha convertido en su cómplice y mejor compañero de vida en Madrid, España, ciudad que se ha convertido en su segundo hogar. Es por eso que al celebrar su cumpleaños 24, Ale no podría estar más agradecida por lo vivido en el último año y por todo lo bueno que trajo consigo, mostrándose sumamente emocionada e ilusionada por iniciar una nueva vuelta al sol, siempre cobijada por el amor de su familia y sus seres queridos.

El feliz cumpleaños de Ale Capetillo

A través de su perfil de Instagram, Ale compartió emocionada un video en el que mostró cómo fue que iniciaron los festejos de cumpleaños, pues desde las primeras horas del pasado 4 de noviembre, Nader se encargó de que todo fuera perfecto, por lo que apenas el reloj marcó los primeros minutos de aquel día, comenzaron las celebraciones. Un pastel, flores y luces de bengala fueron los elementos que hicieron de este momento el más especial. Al pie de dicho video, Ale escribió un mensaje en el que se dijo agradecida por todo lo que vivió este año y por todo lo que viene. “Nov. 4 (horario España: oficialmente cumplimos 24. Infinitamente agradecida por un año más con salud y rodeada de gente que quiero *incluidos todos ustedes chicos* (sus seguidores), de corazón les agradezco su compañía en esta aventura”, expresó Capetillo emocionada.

Los mensajes de su familia

Como era de esperarse, Ale también ha recibido el cariño de parte de sus hermanos, quienes a la distancia le hicieron sentir su cariño a la joven empresaria. Tal fue el caso de Eduardo Capetillo Jr., quien emocionado le dedicó unas emotivas palabras a su hermana: “¡Feliz cumple Al! ¡Te adoro! De verdad, no sabes ¡cómo te extraño!”, compartió el joven actor conmovido. Por su lado, Ana Pau Capetillo le dedicó dos historias a su hermana, en las que compartió algunas imágenes de su infancia, así como algunos recuerdos de los viajes que juntas han hecho, las cuales acompañó de unas palabras en las que le deseó lo mejor: “Felicidades a mi mundo entero. Te amo, solo tu sabes cuánto”, expresó la intérprete conmovida.

Por otro lado, Eduardo Capetillo le dedicó una publicación a su hija a través de su perfil de Instagram, donde se mostró sumamente conmovido ante el cumpleaños de su hija, y aunque no pudo compartir con ella este día físicamente, sí le dejó saber lo mucho que la ama. “Brillas con luz propia, eres un ser hermoso, te amo”, expresó el actor emocionado, a lo que Ale le respondió: “Mi incondicional. Te amo tanto”.

El capítulo más valiente de su vida

Sin duda alguna, Ale Capetillo ha tenido que enfrentarse a muchas primeras veces desde su llegada a Madrid, España, donde actualmente radica. Y es que sin duda, dejar su país para enfrentarse a una vida independiente lejos de su familia y de su gente, la ha hecho valorar aún más todo lo que tiene en México, pero también para reconocer sus propias fortalezas. Algo de lo que habló recientemente en una entrevista concedida a HOLA.com México. “La recompensa detrás del miedo”, nos dijo convencida. Tras vencer sus temores, la joven está lista para continuar con paso fuerte su camino al éxito, una experiencia que busca compartir con sus seguidores y con todos aquellos que estén pensando en hacer algo tan atrevido como empezar de cero en otro país, a quienes les dice: “El consejo que yo daría sería: Salirse de su zona de confort y no tenerle miedo a todos esos retos que te van a pasar y que son parte dé”, reconoció.

Aunque ya se siente más segura en Madrid, estar lejos de su familia sigue siendo lo más complicado de esta situación, por lo que siempre está pensando en ellos: “Estoy con ansias ya de verlos y espero que me hagan pronto una sorpresa”, comentó sobre sus hermanos Ana Paula y Eduardo, pues reconoció que, por el momento, no cree que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo la visiten y explicó por qué: “Mis papás no sé, porque en mi familia somos un ejército, justo se tendrían que traer a todo el ejército”.

