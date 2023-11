A punto del estreno de la última temporada de The Crown, ¿quiénes conforman el elenco y a quién personifican? La primera parte de la temporada final se estrena el 16 de noviembre y tocará el accidente de Lady Di

Sin duda alguna la serie ‘The Crown’, producción original de Netflix estrenada en 2016, hizo honor a su título y se coronó como uno de los productos audiovisuales más exitosos de los años recientes. Su temática, en torno a la vida de la familia real británica —aderezada en su mayoría con ficción cuando de momentos a puerta cerrada se trató— resultó un fuerte atractivo para los amantes de la monarquía; incluso para los ajenos por el peso geopolítico que la Reina Isabel II representó durante la segunda mitad del siglo XX y parte del XXI. Pero no solo la narrativa expuesta mediante un brillante guion cautivó a millones al rededor del mundo, su dirección fotográfica es un espectáculo visual digno de la opulencia del trono, el vestuario destaca por lo bien logrado de cada pieza, y las actuaciones de los protagonista son exquisitas al grado de mimetizarse con el personaje que encarnan. Cada miembro del reparto se encargó de dar vida cuidadosamente a los miembros de la casa real. El cierre de la historia no podía ser distinto, sobre todo por los pasajes que retratará. El cast se conforma por un gran elenco que aquí te presentamos.

Princesa Diana

La primera parte de esta entrega final se centrará en la bautizada por el periodista Julie Buechill como la “Reina del Pueblo”: Diana. Veremos en pantalla los momentos más álgidos de su crisis matrimonial y como ésta derivó en una inevitable ruptura. Los episodios recorrerán los instantes de mayor soledad, el aislamiento tras su salida de palacio y la reconstrucción de su vida personal incluidos los temas del corazón. En temporadas pasadas vimos a Emma Corrin dar vida a tan importante personaje histórico, pero para la última etapa de vida de Lady Di le sucede la actriz Elizabeth Debicki. Desde hace meses hemos visto adelantos y el detrás de cámaras del rodaje, y la crítica concuerda en lo impecable de su trabajo. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de tantos. Es un verdadero privilegio y honor unirme a esta serie magistral, que me ha tenido absolutamente enganchada desde el episodio uno”, dijo la actriz australiana de 32 años.

A través de un video publicado por la propia plataforma de streaming, titulado ‘Desde dentro’, Elizabeth compartió detalles de la construcción de su personaje que explican la excelente labor realizada. “En esa época fotografiaron mucho a Diana, hay una cantidad increíble de contenido disponible. Yo diría que como actriz, abres el portal y te llega un tsunami enorme de información (…) Todos los departamentos empiezan a hacer cosas para ti, empiezas a ponerte el vestuario, el acento va mejorando, y empiezas a habitar y encarnar el personaje. Y de repente, tienes que dar el gran salto”, comentó a la cámara. De igual se refirió a la madurez que tuvo que reflejar, misma que la también conocida como “Reina de Corazones” mostró ante los retos venideros tras la separación de Carlos. “Uno de los temas que exploramos mucho es el aislamiento a causa de su separación, cómo es que se alejó de la familia real (…) ella se convierte en una figura cada vez más solitaria y por su puesto la alienta a cultivar otros aspectos de su vida, e intentar recuperar el control donde lo creía perdido. Es una historia de evolución en el sentido de que vemos a alguien volver a encontrar su eje”.

Príncipe (hoy rey) Carlos

Otra de las estrellas de la temporada final es el Príncipe de Gales, Carlos. El actor Dominic West es el encargado de encarnarlo; a él pudimos verlo desde la quinta temporada de la serie. En un video para Netflix perteneciente al mismo conjunto de clips que el de Elizabeth, el histrión reconoce la importancia de ser parte del proyecto, particularmente tras excelsas actuaciones que la producción ha acumulado. “Carlos está en el pináculo de su vida, pero envuelto en su tragedia, si puedo llamarla así. Está muy deprimido, pero es muy fuerte y dinámico en cuanto a lo que quiere hacer con su vida y su papel dentro de la monarquía”. Su llegada al cast generó una ola de comentarios respecto a su parecido físico con el verdadero rey, puesto que distan mucho. West hizo referencia a ello de una forma cómica. “Estaba algo desesperado, ¿cómo iba a conseguir verme como él? Solo me parezco por detrás porque el cabello es perfecto”, añadió.

Igualmente habló del psique de su papel que le ayudó a comprender desde qué punto partir: “Es extremadamente directo, no es nada libertino. Es muy sereno (…) Lo que la serie hace de manera inteligente es no tratar de imitar a los personajes, sino de evocarlos”, comentó. Por último, destacó la carga en la vida del heredero que fue el no poder estar en principio con la mujer a la que verdaderamente amaba, catalogándola como una posición complicada.

Reina Isabel II

Al igual que en la temporada anterior, la actriz Imelda Staunton tiene la compleja tarea de ser la cara de una nación, de una familia real histórica, de una monarquía en evolución y de una de las personas más importantes de la historia moderna. Ella sucedió a sus colegas Claire Foy y Olivia Colman. En su etapa como Isabel II ocurrió el deceso de la Monarca, justo un día después de haber iniciado las grabaciones para la sexta temporada, lo que llevó al equipo a detener la filmación en señal de luto. "No hay duda, fue un momento muy triste y extraño para todos nosotros, sabiendo que teníamos que continuar. No podíamos parar por completo. Tienes que reunirte y seguir adelante, así lo hicimos y estamos haciendo, y es maravilloso", comentó a The Wrap.

Los Príncipes Harry y William, junto a Kate

Fiel a su palabra, el creador Peter Morgan cumplió con lo proyectado desde el inicio: culminar la historia en la etapa adolescente de los herederos al trono más cercanos a la línea sucesoria, es decir, William y Harry, hijos de Carlos y Diana. Para la última temporada el actor de teatro Ed McVery —de 22 años y recién egresado del Drama Centre de London— relevará a Rufus Kampa para personificar a William. A él se suma la actriz Meg Bellamy como Kate Middleton. Los episodios finales pondrán de manifiesto el amor universitario que vivieron los actuales Príncipes de Gales en la vida real; la actriz tiene 19 años y se hizo del papel mediante un casting online lanzado por la plataforma a nivel internacional, estudió teatro en St. Crispin’s School. El papel del Príncipe Harry será interpretado por Luther Ford.

¿Quiénes más aparecen?

El actor Jonathan Pryce regresa como el Príncipe Felipe; Lesley Manville da vida a la Princesa Margaret; Olivia Williams a Camila Parker; Marcia Warrren a la Reina Madre; Claudia Harrison interpreta a la Princesa Ana y Khalid Abdalla dará vida a Dodi Fayed, nuevo interés amoroso de Diana.