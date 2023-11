¿Eres tú Mario? La foto de Eiza González que no ha pasado desapercibida para nadie

Desde hace algunas semanas, el nombre de Eiza González se ha convertido en tendencia y ha acaparado titulares, y no solo por su trabajo actoral o sus espectaculares looks de alfombra roja, también por lo que aparentemente está sucediendo en su vida sentimental. Y es que a pesar de la discreción con la que suele manejar su vida personal, no ha podido escapar de los rumores y especulaciones, especialmente después de que fuera vista, en plan muy cariñoso, paseando en Roma de la mano del actor español Mario Casas. Desde entonces, la actriz ha ido dejando algunas pistas en sus redes sociales de lo que podría estar sucediendo en su corazón, sin confirmar o desmentir los rumores que la han rodeado últimamente. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando compartió una fotografía que no pasó desapercibida por ninguno de sus seguidores, pues al parecer, se encuentra acompañada del guapo intérprete, compartiendo un día de playa de lo más divertido.

La nueva fotografía de Eiza que ha causado revuelo

A través de sus historias de Instagram, Eiza compartió una fotografía en la que se puede observar solamente su silueta y la de su acompañante, reflejada sobre de lo que parece ser arena. Sin embargo, lo que ha llamado la atención, es la complicidad que ambos han irradiado, incluso a través de las sombras, pues se puede apreciar claramente como la hermosa mexicana es cargada en hombros por su galán, mientras disfrutan de un soleado día y de su compañía. Algon que volvió a encender las alarmas de sus fans, para quienes no pasó desapercibida dicha imagen. Cabe destacar, que Eiza dejó que la imagen hablara por sí sola, pues no emitió ningún comentario al respecto.

Su escapada a Roma, la primera vez que se les vio juntos

Hace unas semanas, las alarmas entre los fans de ambos intérpretes se encendieron, luego de que se confirmara, a través de imágenes capturadas por algunos fans y paparazzi, que Eiza y Mario estaban pasando un tiempo juntos en Roma, Italia, desde donde fueron vistos de lo más cómplices y cercanos, él convertido en el fotógrafo personal de Eiza y ella en la mejor compañera de viajes para el actor, pues incluso se les vio coordinando sus atuendos y en actitudes muy cariñosas. Fue el pasado 23 de septiembre cuando Mario Casas utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de imágenes de sus vacaciones por la capital italiana. En este álbum, donde aparece muy divertido en la ciudad, llama la atención que él aparece solo en las imágenes que, ahora sabemos quién las capturó, pues, justo en las fotos donde fue captado con Eiza, en las que ambos aparecen vestidos de negro, se ve a la mexicana con una cámara de fotos y videos apuntando hacia el español.

Así comenzaron los rumores

Las especulaciones sobre un posible romance entre Eiza y Mario comenzaron desde mucho antes de que los actores fueran visto en Roma. Y es que para nadie fue irrelevante el coqueteo que los artistas han mantenido en redes sociales, donde han intercambiado mensajes y comentarios, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Después de que el actor publicara una impactante foto suya subido en una moto, una seguidora le preguntó a Mario Casas para cuándo un tercer filme de Tres Metros Sobre el Cielo. Para sorpresa de los usuarios, Eiza González intervino en la conversación para hacer la misma petición. "¡Por favor!", escribió en mayúsculas.

¿Qué ha dicho la madre de Eiza sobre los rumores?

En medio de los rumores y especulaciones sobre su supuesto romance, Glenda Reyna fue cuestionada acerca de todo lo que se ha dicho respecto a la vida sentimental de su famosa hija, algo sobre lo que dijo no saber nada, pues la actriz ha sido muy discreta al respecto. “Ya sabes que yo no veo, no oigo, no existo, no nada... vengo con tres chiquillos que tengo que cuidar”, dijo Reyna, en declaraciones retomadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes. Ante la insistencia de la prensa de saber un poco más respecto a todo lo que se ha dicho sobre Eiza y Mario, la madre de la intérprete reiteró su posición respecto a no estar al tanto de lo que sucede en la vida sentimental de la actriz. “Jovenazos, de verdad, no tengo nada qué decir, es que qué les voy a compartir chicos hermosos, de verdad... Les voy a decir algo, ahora sí que feliz, feliz. Feliz de que ella esté feliz, y no sé en qué anda. Feliz siempre de que ella sea feliz", agregó.

