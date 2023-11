¿Kourtney Kardashian y Travis Barker han dado la bienvenida a su hijo?

Todo parece indicar que en casa de Kourtney Kardashian y Travis Barker son días de mucha felicidad. Y es que según han reportado medios estadounidenses, la pareja habría dado la bienvenida a su primer hijo en común recientemente. Si bien, ninguno de los dos orgullosos padres se ha pronunciado al respecto, medios como People y TMZ han detallado que el pequeño, que llevaría el nombre de Rocky Thirteen -según confirmó Travis en una reciente entrevista-, habría nacido el pasado 1 de noviembre, aunque se desconocen mayores detalles del nacimiento del nuevo integrante de la familia Kardashian-Jenner.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Lo que se sabe respecto al nacimiento del hijo de Kourtney

De acuerdo con TMZ, Kortney Kardashian habría ingresado al Cedars-Sinai Medical Center de Los Ángeles, California, el pasado 30 de octubre. Además, otros integrantes de la familia fueron vistos a su llegada al hospital, tal fue el caso de Travis y Kylie Jenner, a quienes se les vio ingresando al lugar el mismo día. Sin embargo, el entorno de Travis y Kourtney ha sido especialmente reservado en esta ocasión, por lo que son pocos los detalles que se conocen sobre el nacimiento del pequeño, que desde hace tiempo se sabe sería un varón.

Cabe destacar, que los primeros reportes respecto al nacimiento del pequeño hijo de la mayor de las hermanas Kardashian y del baterista de Blink 182, coindice con lo dicho por el mismo Travis durante una entrevista en el podcast One Life One Chance de Toby Morse, en la que con total apertura reveló que sería en Halloween o durante la primera semana en noviembre cuando finalmente tendrían a su bebé entre sus brazos. En esa misma charla, el musico también habló del nombre que le gustaría ponerle a su pequeño, sorprendiendo a todos por su excentricidad. “Había un (concierto de) beneficio en Hawái que íbamos a hacer, pero es la semana en la que Rocky va a nacer”, dijo Travis, a lo que el conductor preguntó inmediatamente si su nombre sería Rocky Thirteen Barker, lo que parece haber sido confirmado por el músico.

VER GALERÍA

¿Les gustaría tener más hijos?

Recordemos que, tanto Kourtey como Travis, ya han experimentado la paternidad en el pasado, pues ambos tienen hijos de sus matrimonios anteriores; sin embargo, ambos tenían la ilusión de ser padres juntos, por lo que a lo largo de los últimos años estuvieron intentando embarazarse, hasta que por fin lo consiguieron. Es por eso que ha sorprendido la postura de Travis al respecto, pue dejó abierta las puertas a la posibilidad de continuar agrandando la familia: “No lo sé, no sé si es el último (hijo), lo que sea que Dios me dé, ¿sabes?”.

Un embarazo diferente

En repetidas ocasiones, Kourtney ha dejado claro que este embarazo ha sido muy diferente a los primeros tres que tuvo. Ha de recordarse que ella y Travis deseaban enormemente tener un hijo juntos -mientras que la creadora de Poosh es ya madre de tres niños de su relación con Scott Disick, el baterista es padre de dos muchachos de su segundo matrimonio y considera a la hija de su ex una tercera hija-. Después de algunos intentos de fecundación in vitro, la pareja se había dado por vencida, cuando se enteraron de que estaban esperando a este bebé.

“Soy una de esas personas que está obsesionada con estar embarazada”, ha dicho la socialité en esta entrevista. Ahora, las cosas son diferentes, pues a sus 44 años, éste es considerado un ‘embarazo geriátrico’: “Esa palabra es simplemente una locura. Pero mis doctores son muy precavidos y he tenido muchas más restricciones que en mis otros embarazos. El primer trimestre fue no hacer ejercicio, no volar en aviones, no sexo. Después, en el segundo trimestre, podía hacerlo todo. Ahora, estoy de vuelta con todas las restricciones”.

VER GALERÍA