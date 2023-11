El elenco de Friends da el último adiós a Matthew Perry durante su íntimo funeral

A poco menos de 8 días del sensible fallecimiento de la estrella de Friend, Matthew Perry, la tarde de este viernes, familiares y amigos se dieron cita en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles, un sitio ubicado muy cerca de los estudios de la Warner Bros, para dar el último adiós al histrión. De acuerdo con información de People, una fuente cercana le confió que al funeral de Matthew arribaron sus compañeros de serie Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt Le Blanc y David Schwimmer, quienes cobijaron a la familia del actor en esta emotiva ceremonia que dio inicio a las 3 de la tarde de este 3 de noviembre y finalizó a las 5 pm.

El funeral de Matthew

Aunque se conocen muy pocos detalles del funeral de Matthew, se sabe que el elenco de Friends estuvo presente para despedir a quien, en vida, interpretó al divertido Chandler. Hace unos días, los amigos de Perry en la serie rompieron el silencio sobre su muerte a través de un comunicado de prensa que firmaron en conjunto: “Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho qué decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida inconmensurable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora nuestros pensamientos y nuestro amor está con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron alrededor del mundo”, se lee en el documento.

Amigos para siempre

Tras la muerte Matthew, su libro de memorias ha tomado un especial significado para los fans quienes han retomado esta lectura en la que el actor destacó lo importantes que eran para él sus amigos en la serie, sobre todo, durante la época en la que luchó contra las adicciones: “Siempre fueron pacientes y comprensivos. Nunca me dejaron solo. Éramos como los pingüinos, cuando uno se sentía enfermo o herido, los otros le respaldaban”, se lee en uno de los capítulos de Friends, Lovers and The Big Terrible Things. Fueron sus compañeros de elenco quienes lo hicieron fuerte en los instantes de mayor oscuridad, por esta razón, fue muy significativo que todos ellos lo hayan acompañado en su último adiós.

Debido a que tras el hallazgo del cuerpo del actor, las causas de la muerte no fueron claras, las autoridades del condado de Los Ángeles decidieron comenzar una ardua investigación para esclarecer los motivos del deceso. Apenas ayer se dieron a conocer los resultados de los primeros exámenes toxicológicos que le practicaron al actor, en los que se informó que en su sistema no se encontraron rasgos de narcóticos ilegales como metanfetamina o fentanilo, situación que provocó el aplazamiento para determinar la causa de la muerte ya que analizarán estas pruebas a fondo. Fue el propio Matthew quien admitió en su libro que, tras un problema de salud que enfrentó en 2018, comenzó una lucha contra algunos medicamentos prescritos.

Investigan la causa de la muerte

De acuerdo con el informe policial, cuando las autoridades encontraron sin vida cuerpo del actor, de 54 años de edad, al interior del jacuzzi de su casa en Los Ángeles, después de un posible ahogamiento, los oficiales no hallaron rasgo de drogas en el lugar; sin embargo, sí se registró la presencia de medicamentos prescritos, razón por la cual se aplazó la fecha para dar a conocer las causas de la muerte, ya que buscarán descartar que en su sistema haya rastro de este tipo de drogas controladas, tal como él lo contó en sus memorias: “Las pastillas callejeras costaban unos 75 dólares por pastilla, así que le daba al tipo 3 mil dólares a la vez, muchas veces por semana", reveló sobre esta lucha.